Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дмитрий Новиков

15 декабря 2025, 08:31

Citroen ELO: новый концепт-кар, который меняет представление о мобильности

Citroën снова удивляет: ELO — минивэн или дом на колесах? Неужели это будущее всех автомобилей?

Citroën представил концепт ELO, который ломает привычные шаблоны. Французы обещают революцию в комфорте и функциональности. Что скрывает этот необычный минивэн? Подробности — в нашем материале.

Citroën решил не ограничиваться стандартными рамками и представил концепт-кар ELO, который, по информации abiznews, стал настоящей лабораторией идей для бренда. Французская марка продолжает экспериментировать с формой и содержанием, развивая идеи, заложенные в модели OLI, дебютировавшей в 2022 году. Новый ELO — это не просто очередной шоу-кар, а попытка переосмыслить саму суть автомобиля будущего.

Вместо привычного подхода к проектированию, инженеры и дизайнеры Citroën сделали ставку на универсальность и адаптивность. ELO задуман как компактное, но удивительно просторное транспортное средство, способное подстраиваться под любые нужды владельца. Внешне он напоминает минивэн, но внутри скрывается нечто большее — пространство, которое легко трансформируется из салона для шести человек в уютное место для отдыха, работы или даже ночевки.

Фото: Citroën

Citroën ELO построен на платформе, изначально рассчитанной на электромобили. Это позволило освободить максимум внутреннего пространства и сделать интерьер максимально гибким. Центральное место водителя обеспечивает панорамный обзор, а задние пассажиры получают непривычно много воздуха и света. В базовой комплектации предусмотрены четыре сиденья, но при необходимости можно добавить еще два, чтобы вместить целую компанию.

Внутри ELO нет ничего лишнего — только функциональность и креативные решения. Сиденья легко трансформируются, водительское кресло можно развернуть для общения или работы, а салон превращается в домашний кинотеатр или даже спальное место для двоих. Электрическая архитектура открывает новые возможности для организации пространства, а компактные габариты (длина всего 4,1 метра) делают автомобиль удобным как для города, так и для выездов на природу.

Фото: Citroën

Citroën не забыл и о технологических партнерах. В разработке концепта участвовали Decathlon, поделившийся опытом в области активного отдыха и инновационных материалов, а также Goodyear, создавший для ELO специальные интеллектуальные шины. Такой подход позволил сделать автомобиль не только стильным, но и максимально экологичным и практичным.

Особое внимание уделено деталям: каждый элемент интерьера продуман до мелочей, чтобы обеспечить комфорт и удобство в любой ситуации. ELO — это не просто средство передвижения, а настоящий «крошечный дом» на колесах, который подстраивается под ритм жизни владельца. Автомобиль легко превращается в рабочее пространство, место для игр или семейных посиделок, а при необходимости — в источник питания для гаджетов.

Фото: Citroën

Citroën ELO призван стать ответом на вызовы современного мира, где мобильность и гибкость ценятся выше всего. Французский бренд делает ставку на смелые решения и не боится экспериментировать, предлагая пользователям нечто большее, чем просто автомобиль. ELO — это приглашение взглянуть на привычные вещи под новым углом и попробовать жить по-новому.

Напомним, Citroën — один из старейших и самых инновационных автопроизводителей Франции. Компания основана в 1919 году Андре Ситроеном и с тех пор неоднократно удивляла рынок нестандартными решениями. За плечами бренда — культовые модели, революционные технологии и смелые концепты, которые часто опережали свое время. Сегодня Citroën входит в состав концерна Stellantis и продолжает развивать традиции креативности и инженерного поиска.

Упомянутые марки: Citroen
