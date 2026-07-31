CityCoco Harley Chopper 3000W 60V 30Ah: скорость до 65 км/ч, запас хода 70 км и нагрузка 200 кг Подробнее: https://110km.ru/art/citycoco-harley-chopper-3000w-zapas-hoda-70-km-i-skorost-do-65-kmch-181201.html

CityCoco Harley Chopper 3000W: запас хода 70 км и скорость до 65 км/ч

Электроскутер CityCoco Harley Chopper 3000W 60V 30Ah выделяется сочетанием мощности, дальности хода и современного дизайна. Модель способна развивать скорость до 65 км/ч и преодолевать до 70 км на одном заряде, что особенно актуально для городских поездок в условиях роста интереса к экологичному транспорту.

Электроскутер CityCoco Harley Chopper 3000W 60V 30Ah выделяется сочетанием мощности, дальности хода и современного дизайна. Модель способна развивать скорость до 65 км/ч и преодолевать до 70 км на одном заряде, что особенно актуально для городских поездок в условиях роста интереса к экологичному транспорту.

CityCoco Harley Chopper 3000W 60V 30Ah в красном исполнении - заметная новинка среди электроскутеров, которая сразу привлекает внимание сочетанием высокой мощности, дальности хода и современного дизайна. Модель ориентирована на тех, кто ищет надежный и удобный транспорт для города, а также ценит комфорт и безопасность в ежедневных поездках.

Электроскутер оснащен электродвигателем мощностью 3000 Вт и аккумулятором емкостью 30 Ач, что позволяет развивать скорость до 65 км/ч и преодолевать до 70 километров на одном заряде. Такой запас хода делает CityCoco Harley Chopper 3000W подходящим для ежедневных маршрутов без необходимости частой подзарядки, а также для более длительных выездок за пределы города.

Вес устройства составляет 75 кг, что обеспечивает маневренность и простоту управления даже для новичков. Максимально допустимая нагрузка - 200 кг, благодаря чему скутер подходит как для одного, так и для двух человек. Двенадцатидюймовые колеса, задний привод и пружинно-масляная подвеска обеспечивают плавность хода, а гидравлические дисковые тормоза безопасность в различных дорожных условиях.

Светодиодная оптика не только наделяет скутер современным обликом, но и обеспечивает хорошую видимость в темное время суток. Важно отметить, что CityCoco Harley Chopper 3000W выделяется среди конкурентов не только техническими характеристиками, но и вниманием к деталям, что подтверждается отзывами владельцев.

Среди дополнительных преимуществ — простота обслуживания, отсутствие необходимости регистрации в большинстве регионов и возможность зарядки от обычной бытовой розетки. Это делает модель особенно привлекательной для российских пользователей, которые ищут экономичный и удобный транспорт для ежедневных задач. В условиях пробок и ограничений на парковке, такой электроскутер может стать достойной альтернативой автомобилю.

Судя по имеющимся данным, CityCoco Harley Chopper 3000W может стать основным выбором для тех, кто ценит скорость, дальность хода и простоту эксплуатации. Важно учитывать, что электроскутеры данного класса не требуют сложного обслуживания, а их эксплуатация обходится дешевле по сравнению с бензиновыми аналогами.