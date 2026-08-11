Не боится ям и гравия: CityCoCo Trike GT X11 — запас хода 120 км, мощность 2000 Вт и комфорт на разбитых дорогах

CityCoCo Trike GT X11: электроскутер с запасом хода 120 км и грузоподъемностью 200 кг

CityCoCo Trike GT X11 выделяется среди электроскутеров 2026 года благодаря мощному мотору, увеличенному запасу хода и адаптации к российским условиям. Эксперты отмечают его практичность для семейных поездок и дальних маршрутов, что особенно актуально на фоне роста интереса к электротранспорту.

CityCoCo Trike GT X11 выделяется среди электроскутеров 2026 года благодаря мощному мотору, увеличенному запасу хода и адаптации к российским условиям. Эксперты отмечают его практичность для семейных поездок и дальних маршрутов, что особенно актуально на фоне роста интереса к электротранспорту.

В 2026 году российский рынок электроскутеров переживает перспективный рост, и CityCoCo Trike GT X11 оказался в центре внимания благодаря сочетанию скорости, дальности развития и адаптации к непростым дорожным условиям. Эта модель сразу привлекла внимание тех, кто ищет альтернативу автомобилю или общественному транспорту, но не готов мириться с компромиссами в комфорте и практичности.

CityCoCo Trike GT X11 оснащен электродвигателем мощностью 2000 Вт, что позволяет уверенно двигаться даже по разбитому асфальту и гравийным участкам. Два высоких колеса и двойная амортизация минимизируют вибрацию, делая поездки более приятными даже на длительных маршрутах. Такой подход к конструкции особенно актуален для российских дорог, где качество покрытия часто оставляет желать лучшего.

Аккумулятор емкостью 20 Ач обеспечивает до 60 км пробега, а при установке дополнительной батареи ход запаса увеличивается до 120 км - показатель, редко встречающийся среди электроскутеров этого класса. Максимальная грузоподъемность 200 кг позволяет перевозить двух взрослых и большой багаж.

В комплектацию входят светодиодная фара, зеркала заднего вида, поворотники и информативный ЖК-дисплей, отображающий скорость, пробег и уровень заряда. Простое управление и эффективная тормозная система делают CityCoCo Trike GT X11 безопасным даже для новичков. Масса скутера - 67 кг, что способствует его транспортировке и хранению.

CityCoCo Trike GT X11 выгодно отличается сочетанием комфорта и практичности. Для российского рынка он выглядит универсальным решением как для города, так и для пригорода.

Интересно, что тенденция к развитию электротранспорта в России становится все более заметной. Производители активно адаптируют технику под местные реалии, спрос на электроскутеры продолжает расти. В этом квартале CityCoCo Trike GT X11 может стать одним из ориентиров для рынка благодаря балансу между дальностью хода, грузоподъемностью и комфортом. Для тех, кто ищет надежный и практичный транспорт для ежедневных поездок, эта модель выглядит разумным выбором.