Не боится ям и гравия: CityCoCo Trike GT X11 — запас хода 120 км, мощность 2000 Вт и комфорт на разбитых дорогах

CityCoCo Trike GT X11: электроскутер с запасом хода до 120 км и грузоподъемностью 200 кг

Обновленный электроскутер CityCoCo Trike GT X11 выделяется мощным мотором, увеличенным запасом хода и продуманной эргономикой. Модель рассчитана на российских пользователей, которым важны комфорт, безопасность и универсальность транспорта.

Обновленный электроскутер CityCoCo Trike GT X11 выделяется мощным мотором, увеличенным запасом хода и продуманной эргономикой. Модель рассчитана на российских пользователей, которым важны комфорт, безопасность и универсальность транспорта.

Электроскутеры становятся всё более востребованными в городах России, и CityCoCo Trike GT X11 — яркий пример того, как современные технологии меняют представление о личном транспорте. Новая версия 2023 года получила электродвигатель мощностью 2000 Вт, что повысило эффективность охлаждения и улучшило проходимость на дорогах разных типов, включая разбитый асфальт и гравийные участки.

Три высоких колеса и система амортизации спереди и сзади обеспечивают не только уверенное удержание дороги, но и комфорт даже при езде по неровностям. В российских условиях, где качество покрытий часто оставляет желать лучшего, это становится важным преимуществом. Аккумулятор ёмкостью 20 Ач позволяет проехать до 60 км без подзарядки, а при установке второй батареи запас хода увеличивается до 120 км — показатель, редко встречающийся в технике этого класса.

Максимальная нагрузка в 200 кг позволяет использовать скутер для всей семьи или для перевозки крупных покупок. Большой информативный дисплей выводит основные параметры: скорость, пробег и уровень заряда. Спинка сиденья поддерживает спину, что особенно актуально при длительных поездках. Простое управление и эффективная тормозная система делают модель безопасной даже для начинающих пользователей.

В комплектацию входят светодиодная фара, зеркала заднего вида, поворотники и LCD-дисплей. Масса скутера составляет 67 кг, что облегчает его транспортировку и хранение. Удобное сиденье рассчитано на двух человек, а дополнительные возможности позволяют адаптировать транспорт под индивидуальные предпочтения.

Важно учитывать, что заявленные характеристики CityCoCo Trike GT X11 могут меняться в зависимости от веса райдера, рельефа и погодных условий. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и внешний вид без предварительного уведомления, поэтому перед покупкой стоит уточнять детали в магазине. В целом модель выглядит как универсальное решение для городских и пригородных поездок, особенно с учётом российских климатических и дорожных условий.

Эксперты отмечают, что CityCoCo Trike GT X11 выгодно отличается от многих других моделей сочетанием комфорта и практичности. В сегменте электромобилей семейного типа также наблюдается рост интереса к моделям с увеличенным запасом хода, как у нового электровнедорожника BYD Tang 8-й серии , ориентированного на дальние поездки и семейное использование.