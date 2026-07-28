Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

28 июля 2026, 19:38

CityCoCo Trike GT X11: электроскутер с запасом хода до 120 км и грузоподъемностью 200 кг

CityCoCo Trike GT X11: электроскутер с запасом хода до 120 км и грузоподъемностью 200 кг

Не боится ям и гравия: CityCoCo Trike GT X11 — запас хода 120 км, мощность 2000 Вт и комфорт на разбитых дорогах

CityCoCo Trike GT X11: электроскутер с запасом хода до 120 км и грузоподъемностью 200 кг

CityCoCo Trike GT X11 выделяется среди электроскутеров благодаря мощному мотору, увеличенному запасу хода и адаптации к российским дорогам. Эксперты отмечают сочетание комфорта, практичности и возможностей для семейного использования, что особенно актуально в 2026 году.

CityCoCo Trike GT X11 выделяется среди электроскутеров благодаря мощному мотору, увеличенному запасу хода и адаптации к российским дорогам. Эксперты отмечают сочетание комфорта, практичности и возможностей для семейного использования, что особенно актуально в 2026 году.

В последние годы электроскутеры уверенно занимают место среди городского транспорта России, а CityCoCo Trike GT X11 стал одной из лидирующих новинок на этом рынке. Модель 2023 года получила электродвигатель мощностью 2000 Вт, что позволило повысить проходимость на различных типах дорог - от разбитого асфальта до гравийных участков. Это особенно актуально для российских условий, где качество дорожного покрытия часто оставляет желать лучшего.

Два высоких колеса и двойная система амортизации обеспечивают устойчивость и комфорт даже на неровных участках. Такой подход к конструкции позволяет не только уверенно держать дорогу, но и минимизировать вибрации, что важно для длительных поездок. В условиях российских городов и пригорода это становится реальным преимуществом, особенно для тех, кто ищет альтернативу автомобилю или общественному транспорту.

Аккумулятор емкостью 20 Ач обеспечивает до 60 км пробега без подзарядки, а при установке дополнительной батареи запас хода увеличивается до 120 км. Это редкий показатель для техники такого класса, который делает CityCoCo Trike GT X11 привлекательным для семейных поездок и дальних маршрутов. Максимальная нагрузка в 200 кг позволяет перевозить не только пассажиров, но и крупные покупки или багаж.

В оснащении скутера предусмотрены светодиодная фара, зеркала заднего вида, поворотники и информационный ЖК-дисплей, на котором указана скорость, пробег и уровень заряда. Удобное сиденье рассчитано на двух человек, а спинка поддерживает пассажира, что особенно важно при длительных поездках. Простое управление и эффективная тормозная система делают модель безопасной даже для новичков.

Масса скутера составляет 67 кг, что облегчает его транспортировку и хранение. Важно учитывать, что реальные характеристики могут отличаться в зависимости от веса райдера, рельефа и погодных условий. Производитель оставляет за собой право на изменение комплектации и внешнего вида без предварительных уведомлений, поэтому перед покупкой стоит уточнить детали в магазине.

Эксперты отмечают, что CityCoCo Trike GT X11 выгодно отличается сочетанием комфорта и практичности. Для российского рынка CityCoCo Trike GT X11 выглядит универсальным как для города, так и для пригорода, особенно с учетом климата и состояния дорог. Спрос на подобные модели будет только расти, а производители продолжат адаптировать технику под местные условия.

Упомянутые марки: BYD
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