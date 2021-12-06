Cколько и какого бензина заливают в новые машины на АвтоВАЗе: оказалось, все зависит от модели
Больше всего бензина положено новеньким Renault Logan и Renault Sandero, который собирают в Тольятти. В них на заводе заливают по 9,6 литра топлива. На втором месте – внедорожники семейства Niva. В классическую Niva Legend заливают 7,1 литра, а в Niva Travel – ровно 7,0 литров. В соплатформенные «Логанам» семейства Lada Largus и Lada XRay льют 4,8 литра бензина. Меньше всего топлива положено автомобилям Lada Granta – 4,7 литра.
На официальном сайте Lada указывают, что в каждый автомобиль во время предпродажной подготовки в автосалоне дилер заливает порядка двух литров топлива. Возможно, бензин, которым заправляют автомобиль на заводе, расходуется во время ходовых испытаний на новом крытом заводском треке, который состоит из восьми участков с разным покрытием, и где автомобиль может разогнаться до 150 км/ч.
- 2 850 000 РВАЗ (Lada) Largus 2014 в Москве
- 335 000 РВАЗ (Lada) Granta 2015 в Москве
- 800 000 РRenault Logan 2017 в Москве
- 785 000 РRenault Sandero 2012 в Москве
- 1 049 000 РRenault Logan 2020 в Москве
- 420 000 РВАЗ (Lada) Granta 2015 в Москве
- 1 110 000 РВАЗ (Lada) Largus 2019 в Москве
- 500 000 РRenault Logan 2008 в Москве
- 910 000 РВАЗ (Lada) Largus 2020 в Москве
- 520 000 РВАЗ (Lada) Largus 2019 в Москве
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