ЦМК шины КАМА PRO отмечены наградами за качество
ЦМК шины KAMA PRO NF 203 спроектированы для установки на рулевую ось грузовых автомобилей и автобусов, которые эксплуатируются при региональных и межрегиональных перевозках. Размещение пяти продольных кольцевых блоков на беговой части протектора улучшает прямолинейное качение. Шины выдерживают более высокие нагрузки, чем предшествующие модели, а также обладают увеличенным ресурсом ходимости за счет изменения конструкции и использования новых материалов. Увеличенная ширина канавок позволяет лучше отводить воду из пятна контакта шины с дорогой, а их сложная форма препятствует застреванию камней в поверхности протектора.
Данная линейка представлена в 5 типоразмерах: 295/80R22.5, 315/70R22.5, 315/80R22.5, 385/55R22.5, 385/65R22.5.
ЦМК шины KAMA PRO NR 203 предназначены для установки на ведущую ось грузового транспорта или автобусов, которые эксплуатируются преимущественно на дорогах регионального значения. Улучшение свойств торможения и разгона происходит за счет усиленной плечевой зоны протектора. Равномерный износ шины по всей ширине беговой части достигается за счет улучшения распределения напряжения в пятне контакта шины с дорогой. Более надежное сцепление шин с дорогой в дождь и мокрый снег обеспечивается специальной сложной формой шашек и канавок на рисунке протектора. Шашечные элементы порезаны многочисленными ламелями, что повышает безопасность движения по заснеженной и обледенелой дороге.
Данная линейка представлена в 3 типоразмерах: 295/80R22.5, 315/70R22.5, 315/80R22.5.
В ассортименте бренда КАМА PRO также представлены линейки NT 203 (для установки на колеса прицепов и полуприцепов грузовых автомобилей) и NU 404 (с регулируемым давлением, предназначена для использования на любой оси полноприводных грузовых автомобилей, передвигающихся преимущественно по мягким грунтам и в условиях бездорожья).
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