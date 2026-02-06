Чем удивляет свежая линейка Avventura на базе Fiat Ducato и почему ее считают эталоном среди современных автодомов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

6 февраля 2026, 16:26

Coachman Avventura: новый уровень комфорта и практичности в сегменте автодомов

Coachman Avventura: новый уровень комфорта и практичности в сегменте автодомов

Чем удивляет свежая линейка Avventura на базе Fiat Ducato и почему ее считают эталоном среди современных автодомов

Coachman Avventura: новый уровень комфорта и практичности в сегменте автодомов

Британский производитель Coachman Caravans вывел на рынок серию автодомов Avventura, объединивших премиальный комфорт и продуманную эргономику. Новинка построена на удлиненной базе Fiat Ducato и предлагает два варианта планировки, что делает ее заметным событием для любителей путешествий на колесах.

Британский производитель Coachman Caravans вывел на рынок серию автодомов Avventura, объединивших премиальный комфорт и продуманную эргономику. Новинка построена на удлиненной базе Fiat Ducato и предлагает два варианта планировки, что делает ее заметным событием для любителей путешествий на колесах.

Появление новой линейки автодомов Avventura от Coachman Caravans сразу вызвало интерес у тех, кто ценит не только роскошь, но и настоящую практичность в путешествиях. В условиях, когда рынок автодомов становится все более насыщенным, британский производитель предлагает сочетание премиального уровня и продуманной функциональности, что редко встречается в этом сегменте.

Coachman Caravans давно закрепил за собой репутацию одного из ведущих производителей премиальных домов на колесах в Великобритании. В отличие от американских аналогов, компания делает упор на ручную сборку, высокое качество материалов и максимальный комфорт для пассажиров. Новая серия Avventura стала первой, построенной на базе Fiat Ducato.

Фото: Coachman Caravans

В линейке автодомов Avventura представлены две основные планировки — 545 и 565. Они рассчитаны на комфортное размещение четырех человек, но различаются организацией спальных мест и багажного пространства. В версии 545 спальня оборудована островной кроватью, по бокам которой расположены два вместительных шкафа, однако это решение несколько уменьшает объем подпольного гаража. Вариант 565 предлагает раздельные кровати вдоль стены, под которыми находится полноценный высокий гараж, легко вмещающий велосипеды и крупный багаж. В обоих случаях предусмотрены индивидуальное освещение и дополнительные системы хранения.

Обе модификации построены на шасси Ducato AL-KO с 180-сильным двигателем и автоматической коробкой передач. Их габариты достигают почти 8 метров в длину и 2,44 метра в ширину, а максимально допустимая масса составляет 4,5 тонны, что требует водительских прав категории выше «В». Это делает Avventura не только технически оснащенной, но и доступной для широкого круга владельцев.

Внутреннее пространство автодома удивляет простором, что редко встречается в моделях на базе Ducato. Гостиная оборудована мягкими диванами, расположенными друг напротив друга, и раздвижным столом, который при необходимости превращается в дополнительное спальное место. Отказ от откидной кровати позволил увеличить высоту потолка и добавить ощущение простора. Панорамное окно над кабиной водителя наполняет салон естественным светом, а отделка премиальными тканями и мягкими панелями создает атмосферу уютного дома.

Кухонный блок выполнен в Г-образной форме и оснащен всем необходимым: двухконфорочной газовой плитой, микроволновой печью, отдельной духовкой с грилем, круглой мойкой и вместительным холодильником Thetford. Светодиодная подсветка и стильный мрамороподобный фартук подчеркивают современный дизайн. Несмотря на компактные размеры, здесь продумано множество мест для хранения посуды и продуктов.

Санузел реализован в виде проходной зоны: с одной стороны расположена душевая кабина с двумя внешними дверями, с другой — полноценная туалетная комната с умывальником и деревянными полками. При необходимости эти зоны можно объединить в одно большое пространство. Раздвижная дверь также отделяет зону отдыха от спальни, добавляя гибкости в использовании интерьера.

В стандартное оснащение входят система подогрева Alde, мягкая обивка стен, 10-летняя гарантия герметичности кузова, система с навигацией, камера заднего вида, наружный душ и точки подключения для телевизора и гриля. Объем водяных баков составляет 90 литров, а туалет выполнен в виде кассетного модуля. Для дополнительного комфорта можно установить маркизу Thule. Грузоподъемность автодома превышает тонну, что позволяет брать с собой все необходимое для длительных путешествий.

Стоимость Avventura начинается от 107 тысяч фунтов стерлингов, что примерно эквивалентно 145 тысячам долларов США. Эта модель — не просто очередной автодом, а попытка переосмыслить идею мобильного жилья для путешествий. Здесь нет компромиссов между стилем, удобством и функциональностью: каждая деталь продумана для того, чтобы сделать жизнь в дороге максимально приятной и безопасной. Высокая цена отражает не только уровень оснащения, но и эксклюзивность, поскольку такие модели остаются редкостью даже на европейском рынке. Для тех, кто ищет не просто средство передвижения, а полноценный дом на колесах с индивидуальным характером, Avventura становится настоящей находкой.

Упомянутые марки: Fiat
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Фиат

Похожие материалы Фиат

Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
GAC S7 выходит на российский рынок: дата старта продаж и интересные особенности
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростов-на-Дону Московская область Краснодар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться