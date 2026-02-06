Чем удивляет свежая линейка Avventura на базе Fiat Ducato и почему ее считают эталоном среди современных автодомов

Coachman Avventura: новый уровень комфорта и практичности в сегменте автодомов

Британский производитель Coachman Caravans вывел на рынок серию автодомов Avventura, объединивших премиальный комфорт и продуманную эргономику. Новинка построена на удлиненной базе Fiat Ducato и предлагает два варианта планировки, что делает ее заметным событием для любителей путешествий на колесах.

Появление новой линейки автодомов Avventura от Coachman Caravans сразу вызвало интерес у тех, кто ценит не только роскошь, но и настоящую практичность в путешествиях. В условиях, когда рынок автодомов становится все более насыщенным, британский производитель предлагает сочетание премиального уровня и продуманной функциональности, что редко встречается в этом сегменте.

Coachman Caravans давно закрепил за собой репутацию одного из ведущих производителей премиальных домов на колесах в Великобритании. В отличие от американских аналогов, компания делает упор на ручную сборку, высокое качество материалов и максимальный комфорт для пассажиров. Новая серия Avventura стала первой, построенной на базе Fiat Ducato.

Фото: Coachman Caravans

В линейке автодомов Avventura представлены две основные планировки — 545 и 565. Они рассчитаны на комфортное размещение четырех человек, но различаются организацией спальных мест и багажного пространства. В версии 545 спальня оборудована островной кроватью, по бокам которой расположены два вместительных шкафа, однако это решение несколько уменьшает объем подпольного гаража. Вариант 565 предлагает раздельные кровати вдоль стены, под которыми находится полноценный высокий гараж, легко вмещающий велосипеды и крупный багаж. В обоих случаях предусмотрены индивидуальное освещение и дополнительные системы хранения.

Обе модификации построены на шасси Ducato AL-KO с 180-сильным двигателем и автоматической коробкой передач. Их габариты достигают почти 8 метров в длину и 2,44 метра в ширину, а максимально допустимая масса составляет 4,5 тонны, что требует водительских прав категории выше «В». Это делает Avventura не только технически оснащенной, но и доступной для широкого круга владельцев.

Внутреннее пространство автодома удивляет простором, что редко встречается в моделях на базе Ducato. Гостиная оборудована мягкими диванами, расположенными друг напротив друга, и раздвижным столом, который при необходимости превращается в дополнительное спальное место. Отказ от откидной кровати позволил увеличить высоту потолка и добавить ощущение простора. Панорамное окно над кабиной водителя наполняет салон естественным светом, а отделка премиальными тканями и мягкими панелями создает атмосферу уютного дома.

Кухонный блок выполнен в Г-образной форме и оснащен всем необходимым: двухконфорочной газовой плитой, микроволновой печью, отдельной духовкой с грилем, круглой мойкой и вместительным холодильником Thetford. Светодиодная подсветка и стильный мрамороподобный фартук подчеркивают современный дизайн. Несмотря на компактные размеры, здесь продумано множество мест для хранения посуды и продуктов.

Санузел реализован в виде проходной зоны: с одной стороны расположена душевая кабина с двумя внешними дверями, с другой — полноценная туалетная комната с умывальником и деревянными полками. При необходимости эти зоны можно объединить в одно большое пространство. Раздвижная дверь также отделяет зону отдыха от спальни, добавляя гибкости в использовании интерьера.

В стандартное оснащение входят система подогрева Alde, мягкая обивка стен, 10-летняя гарантия герметичности кузова, система с навигацией, камера заднего вида, наружный душ и точки подключения для телевизора и гриля. Объем водяных баков составляет 90 литров, а туалет выполнен в виде кассетного модуля. Для дополнительного комфорта можно установить маркизу Thule. Грузоподъемность автодома превышает тонну, что позволяет брать с собой все необходимое для длительных путешествий.

Стоимость Avventura начинается от 107 тысяч фунтов стерлингов, что примерно эквивалентно 145 тысячам долларов США. Эта модель — не просто очередной автодом, а попытка переосмыслить идею мобильного жилья для путешествий. Здесь нет компромиссов между стилем, удобством и функциональностью: каждая деталь продумана для того, чтобы сделать жизнь в дороге максимально приятной и безопасной. Высокая цена отражает не только уровень оснащения, но и эксклюзивность, поскольку такие модели остаются редкостью даже на европейском рынке. Для тех, кто ищет не просто средство передвижения, а полноценный дом на колесах с индивидуальным характером, Avventura становится настоящей находкой.