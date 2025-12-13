Премиальный прицеп Laser 575 Xtra удивляет простором и технологиями – стоит ли своих денег

13 декабря 2025, 13:36
Coachman Laser 575 Xtra 2026: роскошный дом на колесах для путешествий всей семьей
Coachman Laser 575 Xtra 2026: роскошный дом на колесах для путешествий всей семьей
Coachman Laser 575 Xtra 2026 года – это новый взгляд на комфортные путешествия. Прицеп выделяется широкой платформой, стильным интерьером и современными опциями. Внутри много места для семьи, а оснащение приятно удивляет. Узнайте, чем еще интересна эта модель.
Coachman Laser 575 Xtra 2026 года – это не просто очередной прицеп для путешествий, а настоящий символ премиального уровня среди домов на колесах. Британские производители Coachman Caravans, известные своими роскошными решениями, вывели линейку Laser на новый уровнь.
Главная особенность Laser 575 Xtra – увеличенная ширина платформы до 2,4 метра. Благодаря этому внутри стало заметно просторнее, планировка напоминает уютную квартиру. В 2026 году серия Laser получила обновление: появились новые варианты отделок, свежий экстерьер с серым кузовом и объемными наклейками, а также дополнительные опции для безопасности и удобства.
Внутри прицепа царит атмосфера уюта и современного стиля. Просторная гостиная с панорамным окном и люком на крыше наполняется светом. Мягкие диваны легко трансформируются во вторую спальню, складной стол можно превратить в специальный шкаф. Для двоих предусмотрен выдвижной столик – идеальное решение для романтического ужина.
Кухонная зона выполнена из двух блоков: основной Г-образный модуль оснащен гибридной плитой, духовкой с грилем, микроволновой печью и большой мойкой. Рядом – вместительный холодильник и дополнительный шкаф для хранения. Все материалы и мебель подобраны с особым вниманием к деталям: мягкие стены, скрытые жалюзи и москитные сетки, петли с доводчиками, выбор стильных тканей.
Спальня с островной кроватью расположена поперек прицепа, чтобы обеспечить свободный проход в ванную комнату. Кровать легко поднимается, открывая доступ к еще одному шкафу для вещей. Санузел оснащен современной душевой кабиной с дверцей из стекла, новым умывальником и полотенцесушителем с подогревом. Для хранения принадлежностей предусмотрены удобные полки.
В Laser 575 Xtra установлены все необходимые системы для круглогодичного использования: отопление Alde, Bluetooth-акустика, внешние подключения для газа, воды и электричества.
Похожие материалы
-
13.12.2025, 14:20
Тюнингованный Ram 1500 TRX с 1550 л.с. разгоняется быстрее суперкаров
Ram 1500 TRX после доработки получил 1550 л.с. и ускоряется до 100 км/ч за 2,9 секунды. Внешний облик и салон тоже изменились. Подробности о технических характеристиках и перспективах модели – в нашем материале. Узнайте, когда ждать возвращения легендарного пикапа.Читать далее
-
13.12.2025, 13:04
Бренд WOG выводит на рынок премиальные моторные масла для легковых авто
На рынке появились новые моторные масла. Бренд WOG представил премиальную линейку. Она создана для легковых автомобилей. Компания планирует расширять свой ассортимент. Скоро появятся продукты для мотоциклов.Читать далее
-
13.12.2025, 12:03
Уникальный дом на колесах: Ram Promaster 2500 с японским стилем и продуманным интерьером
Вас ждет знакомство с необычным фургоном, где японская эстетика сочетается с практичностью. Внутри скрыты неожиданные решения для комфорта и автономности. Узнайте, почему этот дом на колесах может стать идеальным выбором для путешествий и работы. Оцените, как продуманные детали меняют представление о мобильном жилье.Читать далее
-
13.12.2025, 11:42
Xiaomi YU7: новый китайский электрокроссовер готов потеснить Tesla Model Y
Китайский бренд показал новый SUV. Он получил мощные моторы. Дизайн напоминает премиальные авто. Зарядка занимает всего 12 минут. В Европе новинка появится скоро. Цена приятно удивит многих.Читать далее
-
13.12.2025, 10:40
Duna: новый дом на колесах для жизни вне города и единения с природой
Мини-дома на колесах становятся все популярнее среди тех, кто хочет жить ближе к природе и заботиться об экологии. Duna – это современное решение для автономной жизни, позволяющее наслаждаться простотой и мобильностью. Узнайте, почему такие дома выбирают те, кто ценит свободу и осознанный подход к жизни. Откройте для себя новый взгляд на комфорт и минимализм.Читать далее
-
13.12.2025, 10:17
Mercedes-Benz GLB 2026 удивляет двумя разными силовыми установками и новым подходом
Mercedes-Benz снова удивляет: компактный GLB 2026 получил сразу два разных типа силовых установок. Модель выделяется строгим дизайном и практичностью. В чем секрет популярности этого кроссовера? Узнайте, почему GLB не похож на других представителей бренда.Читать далее
-
13.12.2025, 10:02
Владелец Lucid Gravity 2026 года проехал 3 000 км и срочно продает электрокроссовер
Владелец нового Lucid Gravity Grand Touring из Флориды неожиданно решил расстаться с автомобилем после минимального пробега. Роскошный электрокроссовер с мощностью 828 л.с. и эксклюзивной отделкой оказался не по душе покупателю. Причины такого решения интригуют и вызывают вопросы. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
13.12.2025, 09:26
Компактный кемпер Scout: из велосипеда в дом на колесах за 180 секунд
Уникальный кемпер Scout создан для электровелосипедов. Он быстро трансформируется в полноценное место для сна и отдыха. Внутри есть все необходимое для коротких и длительных поездок. Такой прицеп подойдет тем, кто ценит мобильность и комфорт.Читать далее
-
13.12.2025, 08:11
Британцы создали легкий атмосферный мотор 2,1 л на 324 л.с. без турбины и с 10 000 об/мин
Boreham Motorworks из Великобритании удивила мир новым бензиновым мотором. Инженеры отказались от турбины и сделали ставку на легкость. Мощность и обороты впечатляют даже опытных автолюбителей. Подробности о необычном двигателе – в нашем материале.Читать далее
-
13.12.2025, 07:44
Ford Bronco Apocalypse Dark Horse: шестиколесный внедорожник, который не боится ничего
Ford Bronco Apocalypse Dark Horse удивляет своим внешним видом и возможностями. Шестиколесный внедорожник в матовом черном цвете выглядит устрашающе. Эта версия Bronco создана для самых суровых условий. Почему этот автомобиль называют настоящим апокалипсисом? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы
-
13.12.2025, 14:20
Тюнингованный Ram 1500 TRX с 1550 л.с. разгоняется быстрее суперкаров
Ram 1500 TRX после доработки получил 1550 л.с. и ускоряется до 100 км/ч за 2,9 секунды. Внешний облик и салон тоже изменились. Подробности о технических характеристиках и перспективах модели – в нашем материале. Узнайте, когда ждать возвращения легендарного пикапа.Читать далее
-
13.12.2025, 13:04
Бренд WOG выводит на рынок премиальные моторные масла для легковых авто
На рынке появились новые моторные масла. Бренд WOG представил премиальную линейку. Она создана для легковых автомобилей. Компания планирует расширять свой ассортимент. Скоро появятся продукты для мотоциклов.Читать далее
-
13.12.2025, 12:03
Уникальный дом на колесах: Ram Promaster 2500 с японским стилем и продуманным интерьером
Вас ждет знакомство с необычным фургоном, где японская эстетика сочетается с практичностью. Внутри скрыты неожиданные решения для комфорта и автономности. Узнайте, почему этот дом на колесах может стать идеальным выбором для путешествий и работы. Оцените, как продуманные детали меняют представление о мобильном жилье.Читать далее
-
13.12.2025, 11:42
Xiaomi YU7: новый китайский электрокроссовер готов потеснить Tesla Model Y
Китайский бренд показал новый SUV. Он получил мощные моторы. Дизайн напоминает премиальные авто. Зарядка занимает всего 12 минут. В Европе новинка появится скоро. Цена приятно удивит многих.Читать далее
-
13.12.2025, 10:40
Duna: новый дом на колесах для жизни вне города и единения с природой
Мини-дома на колесах становятся все популярнее среди тех, кто хочет жить ближе к природе и заботиться об экологии. Duna – это современное решение для автономной жизни, позволяющее наслаждаться простотой и мобильностью. Узнайте, почему такие дома выбирают те, кто ценит свободу и осознанный подход к жизни. Откройте для себя новый взгляд на комфорт и минимализм.Читать далее
-
13.12.2025, 10:17
Mercedes-Benz GLB 2026 удивляет двумя разными силовыми установками и новым подходом
Mercedes-Benz снова удивляет: компактный GLB 2026 получил сразу два разных типа силовых установок. Модель выделяется строгим дизайном и практичностью. В чем секрет популярности этого кроссовера? Узнайте, почему GLB не похож на других представителей бренда.Читать далее
-
13.12.2025, 10:02
Владелец Lucid Gravity 2026 года проехал 3 000 км и срочно продает электрокроссовер
Владелец нового Lucid Gravity Grand Touring из Флориды неожиданно решил расстаться с автомобилем после минимального пробега. Роскошный электрокроссовер с мощностью 828 л.с. и эксклюзивной отделкой оказался не по душе покупателю. Причины такого решения интригуют и вызывают вопросы. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
13.12.2025, 09:26
Компактный кемпер Scout: из велосипеда в дом на колесах за 180 секунд
Уникальный кемпер Scout создан для электровелосипедов. Он быстро трансформируется в полноценное место для сна и отдыха. Внутри есть все необходимое для коротких и длительных поездок. Такой прицеп подойдет тем, кто ценит мобильность и комфорт.Читать далее
-
13.12.2025, 08:11
Британцы создали легкий атмосферный мотор 2,1 л на 324 л.с. без турбины и с 10 000 об/мин
Boreham Motorworks из Великобритании удивила мир новым бензиновым мотором. Инженеры отказались от турбины и сделали ставку на легкость. Мощность и обороты впечатляют даже опытных автолюбителей. Подробности о необычном двигателе – в нашем материале.Читать далее
-
13.12.2025, 07:44
Ford Bronco Apocalypse Dark Horse: шестиколесный внедорожник, который не боится ничего
Ford Bronco Apocalypse Dark Horse удивляет своим внешним видом и возможностями. Шестиколесный внедорожник в матовом черном цвете выглядит устрашающе. Эта версия Bronco создана для самых суровых условий. Почему этот автомобиль называют настоящим апокалипсисом? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве