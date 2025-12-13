Премиальный прицеп Laser 575 Xtra удивляет простором и технологиями – стоит ли своих денег

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

13 декабря 2025, 13:36

Coachman Laser 575 Xtra 2026: роскошный дом на колесах для путешествий всей семьей

Coachman Laser 575 Xtra 2026: роскошный дом на колесах для путешествий всей семьей

Премиальный прицеп Laser 575 Xtra удивляет простором и технологиями – стоит ли своих денег

Coachman Laser 575 Xtra 2026: роскошный дом на колесах для путешествий всей семьей

Coachman Laser 575 Xtra 2026 года – это новый взгляд на комфортные путешествия. Прицеп выделяется широкой платформой, стильным интерьером и современными опциями. Внутри много места для семьи, а оснащение приятно удивляет. Узнайте, чем еще интересна эта модель.

Coachman Laser 575 Xtra 2026 года – это новый взгляд на комфортные путешествия. Прицеп выделяется широкой платформой, стильным интерьером и современными опциями. Внутри много места для семьи, а оснащение приятно удивляет. Узнайте, чем еще интересна эта модель.

Coachman Laser 575 Xtra 2026 года – это не просто очередной прицеп для путешествий, а настоящий символ премиального уровня среди домов на колесах. Британские производители Coachman Caravans, известные своими роскошными решениями, вывели линейку Laser на новый уровнь.

Фото: Highbridge Caravan Centre Ltd

Главная особенность Laser 575 Xtra – увеличенная ширина платформы до 2,4 метра. Благодаря этому внутри стало заметно просторнее, планировка напоминает уютную квартиру. В 2026 году серия Laser получила обновление: появились новые варианты отделок, свежий экстерьер с серым кузовом и объемными наклейками, а также дополнительные опции для безопасности и удобства.

Фото: Highbridge Caravan Centre Ltd

Внутри прицепа царит атмосфера уюта и современного стиля. Просторная гостиная с панорамным окном и люком на крыше наполняется светом. Мягкие диваны легко трансформируются во вторую спальню, складной стол можно превратить в специальный шкаф. Для двоих предусмотрен выдвижной столик – идеальное решение для романтического ужина.

Фото: Highbridge Caravan Centre Ltd

Кухонная зона выполнена из двух блоков: основной Г-образный модуль оснащен гибридной плитой, духовкой с грилем, микроволновой печью и большой мойкой. Рядом – вместительный холодильник и дополнительный шкаф для хранения. Все материалы и мебель подобраны с особым вниманием к деталям: мягкие стены, скрытые жалюзи и москитные сетки, петли с доводчиками, выбор стильных тканей.

Спальня с островной кроватью расположена поперек прицепа, чтобы обеспечить свободный проход в ванную комнату. Кровать легко поднимается, открывая доступ к еще одному шкафу для вещей. Санузел оснащен современной душевой кабиной с дверцей из стекла, новым умывальником и полотенцесушителем с подогревом. Для хранения принадлежностей предусмотрены удобные полки.

В Laser 575 Xtra установлены все необходимые системы для круглогодичного использования: отопление Alde, Bluetooth-акустика, внешние подключения для газа, воды и электричества. 

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратов Самара Оренбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться