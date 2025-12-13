Премиальный прицеп Laser 575 Xtra удивляет простором и технологиями – стоит ли своих денег

Coachman Laser 575 Xtra 2026: роскошный дом на колесах для путешествий всей семьей

Coachman Laser 575 Xtra 2026 года – это новый взгляд на комфортные путешествия. Прицеп выделяется широкой платформой, стильным интерьером и современными опциями. Внутри много места для семьи, а оснащение приятно удивляет. Узнайте, чем еще интересна эта модель.

Coachman Laser 575 Xtra 2026 года – это не просто очередной прицеп для путешествий, а настоящий символ премиального уровня среди домов на колесах. Британские производители Coachman Caravans, известные своими роскошными решениями, вывели линейку Laser на новый уровнь.

Фото: Highbridge Caravan Centre Ltd

Главная особенность Laser 575 Xtra – увеличенная ширина платформы до 2,4 метра. Благодаря этому внутри стало заметно просторнее, планировка напоминает уютную квартиру. В 2026 году серия Laser получила обновление: появились новые варианты отделок, свежий экстерьер с серым кузовом и объемными наклейками, а также дополнительные опции для безопасности и удобства.

Фото: Highbridge Caravan Centre Ltd

Внутри прицепа царит атмосфера уюта и современного стиля. Просторная гостиная с панорамным окном и люком на крыше наполняется светом. Мягкие диваны легко трансформируются во вторую спальню, складной стол можно превратить в специальный шкаф. Для двоих предусмотрен выдвижной столик – идеальное решение для романтического ужина.

Фото: Highbridge Caravan Centre Ltd

Кухонная зона выполнена из двух блоков: основной Г-образный модуль оснащен гибридной плитой, духовкой с грилем, микроволновой печью и большой мойкой. Рядом – вместительный холодильник и дополнительный шкаф для хранения. Все материалы и мебель подобраны с особым вниманием к деталям: мягкие стены, скрытые жалюзи и москитные сетки, петли с доводчиками, выбор стильных тканей.

Спальня с островной кроватью расположена поперек прицепа, чтобы обеспечить свободный проход в ванную комнату. Кровать легко поднимается, открывая доступ к еще одному шкафу для вещей. Санузел оснащен современной душевой кабиной с дверцей из стекла, новым умывальником и полотенцесушителем с подогревом. Для хранения принадлежностей предусмотрены удобные полки.

В Laser 575 Xtra установлены все необходимые системы для круглогодичного использования: отопление Alde, Bluetooth-акустика, внешние подключения для газа, воды и электричества.