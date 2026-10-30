Почему RVEX на платформе GM Ultium — это больше, чем фургон: как устроена жилая зона и какие аккумуляторы отвечают за автономность

Coachmen RV представила электрический автодом RVEX на базе BrightDrop 600

Coachmen RV оценила электрический автодом RVEX в 150 000 долларов. Заявленный запас хода достигает 435 км, а быстрая зарядка примерно за час способна добавить до 258 км. Разбираемся, что предлагает кемпер на платформе BrightDrop 600 для автономных поездок.

Coachmen RV оценила электрический автодом RVEX в 150 000 долларов. Заявленный запас хода достигает 435 км, а быстрая зарядка примерно за час способна добавить до 258 км. Разбираемся, что предлагает кемпер на платформе BrightDrop 600 для автономных поездок.

Компания Coachmen RV создала полностью электрический автодом RVEX на коммерческой платформе BrightDrop 600. Угловатый кузов фургона позволил увеличить внутренний объем жилой зоны. Новинка позиционируется как вариант путешествий без бензина и дизельного топлива.

В основе лежит платформа GM Ultium. Тяговая батарея емкостью 172–173 кВт·ч питает два электромотора суммарной мощностью 300 л.с., привод полный. Заявленный запас хода достигает 435 км. Быстрая зарядка примерно за час способна добавить до 258 км пробега, однако фактическое время зависит от условий — зарядные станции часто работают на мощности около 120 кВт.

Для снижения массы Coachmen RV совместно с Genesis Products разработали облегченные кузовные панели, экономия составляет около 130 кг.

В жилой части предусмотрены кухня с плитой и конвекционной микроволновой печью, холодильник на 12 В, раскладной диван трансформируется в кровать king-size. Мультимедийная система получила сенсорный экран диагональю 11,3 дюйма с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

Фото: Coachmen RV

Автономность системы обеспечивают солнечные панели на крыше мощностью 1000 Вт и дополнительный аккумулятор на 48 В емкостью 1000 А·ч. Двухсекционная задняя дверь оснащена электрохромным стеклом с изменяемой прозрачностью, в передней пассажирской двери есть электропривод и дистанционное управление.

RVEX разработан для самостоятельных путешествий: компоновка жилой зоны и электрическая силовая установка объединены в одном автомобиле. На фоне других электрических автодомов модель называют более доступной, однако цена в 150 000 долларов остается высокой для российского покупателя.

Экономия на топливе и техобслуживании может частично компенсировать начальные затраты, но расчетов стоимости владения в исходных данных нет. Использование серийной платформы BrightDrop 600 указывает на поставку производителем коммерческого шасси и его надежность.

В России подобные автодома пока остаются нишевым предложением, хотя интерес к электромобилям и автотуризму постепенно растет. RVEX сочетает заявленный запас хода до 435 км с оборудованием для автономных стоянок при цене 150 000 долларов.