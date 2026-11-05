Искусственный интеллект в поле: почему аналитики прочат взрывной рост рынку агророботов и как на этом зарабатывает Россия

Единственные из РФ: как российский разработчик ИИ для тракторов ворвался в топ-3 мировых лидеров агротеха

Cognitive Pilot переместилась с пятого на третье место в двух зарубежных исследованиях. Всего компанию упоминают в девяти обзорах агроавтопилотов. Однако внедрение подобный техники зависит и от условий на местах: аналитики указывают на проблемы со связью и интеграцией оборудования.

Cognitive Pilot переместилась с пятого на третье место в двух зарубежных исследованиях. Всего компанию упоминают в девяти обзорах агроавтопилотов. Однако внедрение подобный техники зависит и от условий на местах: аналитики указывают на проблемы со связью и интеграцией оборудования.

В системах Cognitive Pilot видеокамеры распознают объекты. Алгоритмы искусственного интеллекта определяют траекторию движения и помогают выполнять полевые операции. На этом фоне российский разработчик поднялся с пятого на третье место в исследованиях Data Insights Market и Verified Market Reports. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Cognitive Pilot укрепила позиции в девяти рейтингах и стала единственным российским разработчиком в этих списках: четыре исследования посвящены системам автономного управления сельхозтехникой, еще пять - тракторным автопилотам.

Среди организаций, включивших компанию в исследования, названы Archive Market Research и Reliable Business Insights. В перечень также вошли Data Insights Market и Stats and Data. Еще две организации, Market Size and Trends и Verified Market Reports, включили компанию в свои обзоры. Список дополняют Sector Data Insights и Mind Alpha Research.

Компания разрабатывает полностью автономные тракторы, способные работать без постоянного участия механизатора. Еще одно направление - системы контроля технологических процессов и решения для работы при нестабильном спутниковом сигнале.

По оценкам разработчика, мировой рынок систем автономного управления сельхозтехникой вырастет с 21,12 млрд долларов в 2025 году до 52,24 млрд долларов к 2034 году. Прогнозируемый среднегодовой темп роста составляет 10,5%.

GII Research отдельно прогнозирует рынок автоматических автопилотов сельхозтехники: его объем оценивается в 2,04 млрд долларов в 2025 году, а к 2032 году, как ожидается, достигнет 3,50 млрд долларов. Среднегодовой темп роста составит 8,04%. The Business Research Company оценивает более широкий мировой рынок сельскохозяйственной робототехники в 19,45 млрд долларов в 2025 году. К 2030 году компания прогнозирует рост до 60,49 млрд долларов при среднегодовом темпе 25,3%.

В обзоре The Business Research Company среди факторов роста агроробототехники названы дефицит рабочей силы и распространение точного земледелия. Аналитики также указывают на рост стоимости труда и потребность наращивать производительность и результативность использования ресурсов. К технологическим направлениям рынка отнесены автономные транспортные роботы и другие роботизированные решения для сельского хозяйства.

По оценкам аналитиков, распространению подобный техники мешают недостаточное покрытие сельскохозяйственных территорий связью и сложности интеграции оборудования. Еще один барьер - защита данных. Интерес к автоматизации поддерживают нехватка механизаторов и необходимость снижать затраты на полевые работы.