Connected Car Summit: главное мероприятие года в сфере подключенных автомобилей
Connected Car Summit – единственный в СНГ форум, посвященный инновационным технологиям в автомобильной промышленности. Мероприятие включает в себя демонстрационную зону, конференцию, Битву стартапов и другие активности. Кроме того, форум остается уникальной площадкой для встреч с ведущими представителями отрасли, разработчиками, инвесторами и экспертами, укрепления старых контактов и установления новых.
Connected Car Summit проводится в Москве уже четвертый раз. Организаторами форума, так же, как и в прошлые годы, выступает Smile-Expo – эксперт в области выставочного и конференц-сервиса, более 10 лет организовывает масштабные мероприятия на территории стран СНГ и Европы.
Соорганизатором выступает, как и в прошлом году, НП «ГЛОНАСС» - федеральный сетевой оператор в сфере навигационной деятельности. Главная цель партнерства – создания условий для развития конкурентоспособной отрасли в сфере навигационно-информационных услуг в России.
На конференции лидеры рынка подключенных технологий обсудят перспективы выхода автономных и самоуправляемых автомобилей на массовый рынок, готовность мировой экономики к подобным изменениям, влияние повсеместного использования самоуправляемых автомобилей на городскую инфраструктуру, ключевым вопросам внедрения и развития новых технологий, таких как V2X, ADAS, «подключенный автомобиль», особенностям формирования российского рынка потребительских услуг на основе connectivity, новым бизнес-моделям, вариантам сотрудничества автопроизводителей и поставщиков, операторов услуг в области телематических сервисов, ключевые юридические вопросы Connected Car, применимые требования законодательства, перспективы правового регулирования и международный опыт и другие вопросы.
В рамках форума также состоится Битва Стартапов, во время которой все желающие смогут представить экспертам и инвесторам свои идеи развития подключенных автомобилей и сопутствующих технологий.
Помимо конференции Connected Car Summit, будет работать демозона, в которой разработчики, производители предоставят гостям форума возможность ознакомиться с достижениями индустрии подключенного транспорта.
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