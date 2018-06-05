5 июня 2018, 19:57
Continental представит новые шины для горнодобывающей техники
7 июня в Новокузнецке пройдет конференция «Уголь и Майнинг России 2018». Компания Continental расскажет о новых электронных системах контроля давления в шинах и представит новые линейки прочных и долговечных шин – ContiMine и ContiEarth для карьерной и горнодобывающей техники.
Техника в горнодобывающей отрасли эксплуатируется в тяжелых условиях повышенных нагрузок. По статистике, до 30% всех шин в автопарке оказываются спущенными. Это увеличивает расход топлива, существенно сокращает срок службы шин, приводит к поломкам. Техника простаивает, компания несет финансовые потери.
Избежать неприятностей помогут новые встроенные системы контроля давления в шинах, разработанные инженерами Continental - ContiPressureCheck и ContiConnect. Во внутреннем герметизирующем слое шины смонтированы датчики, которые отслеживают, анализируют и передают данные о температуре и давлении в шине. Системы прошли испытания на российских КамАЗах в условиях экстремального ралли-рейд «Дакар». В перспективе такой «умной» системой будут оснащены все шины линейки OTR ContiEarth, сходящие с конвейера завода Continental.
Новые индустриальные шины ContiEarth и ContiMine разработаны специально для карьерной и горнодобывающей техники. Суровые условия эксплуатации предъявляют к шинам особые требования. Тяжелая груженая техника должна одинаково легко преодолевать гравийные, каменистые или песчаные участки.
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ContiEarth – это крупногабаритные шины с особым рисунком протектора, специально созданные для самосвалов и бульдозеров. В линейке две модели: EM-Master для самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой, погрузчиков и бульдозеров и RDT-Master для самосвалов с жесткой рамой. Эти шины долговечны, устойчивы к повреждениям, даже на большой скорости обеспечивают отличное сцепление с дорогой и не перегреваются.
Линейка ContiMine
ContiMine – шины, разработанные для горнодобывающей техники. В линейку входят три модели: ScoopMaster для ковшовых и скреперных погрузчиков, DrillMaster для буровых установок и UndergroundMaster для транспортных тележек и откатных погрузчиков. Здесь применяется технология V.ply, обеспечивающая V-образный рисунок протектора и исключительно прочные боковины. Все шины линейки демонстрируют равномерный износ, максимально устойчивы к порезам и деформации.
Линейка ContiCrossTrac
ContiCrossTrac – сбалансированные грузовые шины для суровых условий эксплуатации. Уникальный рисунок протектора уменьшает износ при движении по любому типу покрытия, а состав беговых дорожек обеспечивает отличное сцепление в сочетании с устойчивостью к порезам и расщеплению. Подпротекторный слой изготовлен из материала, уменьшающего сопротивление качению и повышающий пробег.
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22 проданных автомобиля за год - это сильно! Не понимает душа русская корейских дизайнерских изысков, особенно за такие деньги. За полтора миллиона в России можно купить вполне приличный кроссовер, и места больше, и проходимость выше, и человеком себя ощущаешь.
Странный автомобиль во всех смыслах. Непонятно даже к какому классу его отнести можно. Молодежный недоспорткар какой-то. Для гоночного слабоват, даже с 280 лошадьми под капотом, для обычной жизни слишком оригинален и непрактичен. Наверное, только американцы и смогут найти ему применение.
Про рабочее место - хорошо) В это авто можно и письменный стол при желании запихнуть, и даже вполне приличных размеров "обезъянник" организовать) Потолок низковат, а по всем остальным параметрам очень подходит. Повезло шведским полицейским, это не наши козлики.
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