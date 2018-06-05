5 июня 2018, 19:57

Continental представит новые шины для горнодобывающей техники

7 июня в Новокузнецке пройдет конференция «Уголь и Майнинг России 2018». Компания Continental расскажет о новых электронных системах контроля давления в шинах и представит новые линейки прочных и долговечных шин – ContiMine и ContiEarth для карьерной и горнодобывающей техники.
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  Continental представит новые шины для горнодобывающей техники Continental представит новые шины для горнодобывающей техники Continental представит новые шины для горнодобывающей техники Continental представит новые шины для горнодобывающей техники
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Техника в горнодобывающей отрасли эксплуатируется в тяжелых условиях повышенных нагрузок. По статистике, до 30% всех шин в автопарке оказываются спущенными. Это увеличивает расход топлива, существенно сокращает срок службы шин, приводит к поломкам. Техника простаивает, компания несет финансовые потери. 

Избежать неприятностей помогут новые встроенные системы контроля давления в шинах, разработанные инженерами Continental - ContiPressureCheck и ContiConnect. Во внутреннем герметизирующем слое шины смонтированы датчики, которые отслеживают, анализируют и передают данные о температуре и давлении в шине. Системы прошли испытания на российских КамАЗах в условиях экстремального ралли-рейд «Дакар». В перспективе такой «умной» системой будут оснащены все шины линейки OTR ContiEarth, сходящие с конвейера завода Continental.

Новые индустриальные шины ContiEarth и ContiMine разработаны специально для карьерной и горнодобывающей техники. Суровые условия эксплуатации предъявляют к шинам особые требования. Тяжелая груженая техника должна одинаково легко преодолевать гравийные, каменистые или песчаные участки. 

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Линейка ContiEarth

ContiEarth – это крупногабаритные шины с особым рисунком протектора, специально созданные для самосвалов и бульдозеров. В линейке две модели: EM-Master для самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой, погрузчиков и бульдозеров и RDT-Master для самосвалов с жесткой рамой. Эти шины долговечны, устойчивы к повреждениям, даже на большой скорости обеспечивают отличное сцепление с дорогой и не перегреваются.

Линейка ContiMine

ContiMine – шины, разработанные для горнодобывающей техники. В линейку входят три модели: ScoopMaster для ковшовых и скреперных погрузчиков, DrillMaster для буровых установок и UndergroundMaster для транспортных тележек и откатных погрузчиков. Здесь применяется технология V.ply, обеспечивающая V-образный рисунок протектора и исключительно прочные боковины. Все шины линейки демонстрируют равномерный износ, максимально устойчивы к порезам и деформации.

Линейка ContiCrossTrac

ContiCrossTrac – сбалансированные грузовые шины для суровых условий эксплуатации. Уникальный рисунок протектора уменьшает износ при движении по любому типу покрытия, а состав беговых дорожек обеспечивает отличное сцепление в сочетании с устойчивостью к порезам и расщеплению. Подпротекторный слой изготовлен из материала, уменьшающего сопротивление качению и повышающий пробег. 


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Continental представит новые шины для горнодобывающей техники
Техника в горнодобывающей отрасли эксплуатируется в тяжелых условиях повышенных нагрузок. По статистике, до 30% всех шин в автопарке оказываются спущенными. Это увеличивает расход топлива, существенно сокращает срок службы шин, приводит к поломкам. Техника простаивает, компания несет финансовые потери. Избежать неприятностей помогут новые встроенные системы контроля давления в шинах, разработанные инженерами Continental - ContiPressureCheck и ContiConnect. Во внутреннем герметизирующем слое шины смонтированы датчики, которые отслеживают, анализируют и передают данные о температуре и давлении в шине. Системы прошли испытания на российских КамАЗах в условиях экстремального ралли-рейд «Дакар». В перспективе такой «умной» системой будут оснащены все шины линейки OTR ContiEarth, сходящие с конвейера завода Continental.Новые индустриальные шины ContiEarth и ContiMine разработаны специально для карьерной и горнодобывающей техники. Суровые условия эксплуатации предъявляют к шинам особые требования. Тяжелая груженая техника должна одинаково легко преодолевать гравийные, каменистые или песчаные участки. {{material_122810}}Линейка ContiEarthContiEarth – это крупногабаритные шины с особым рисунком протектора, специально созданные для самосвалов и бульдозеров. В линейке две модели: EM-Master для самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой, погрузчиков и бульдозеров и RDT-Master для самосвалов с жесткой рамой. Эти шины долговечны, устойчивы к повреждениям, даже на большой скорости обеспечивают отличное сцепление с дорогой и не перегреваются.Линейка ContiMineContiMine – шины, разработанные для горнодобывающей техники. В линейку входят три модели: ScoopMaster для ковшовых и скреперных погрузчиков, DrillMaster для буровых установок и UndergroundMaster для транспортных тележек и откатных погрузчиков. Здесь применяется технология V.ply, обеспечивающая V-образный рисунок протектора и исключительно прочные боковины. Все шины линейки демонстрируют равномерный износ, максимально устойчивы к порезам и деформации.Линейка ContiCrossTracContiCrossTrac – сбалансированные грузовые шины для суровых условий эксплуатации. Уникальный рисунок протектора уменьшает износ при движении по любому типу покрытия, а состав беговых дорожек обеспечивает отличное сцепление в сочетании с устойчивостью к порезам и расщеплению. Подпротекторный слой изготовлен из материала, уменьшающего сопротивление качению и повышающий пробег. 
2018-06-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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