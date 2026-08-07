Continental расширяет MTB-линейку Gravity: 13 новых комбинаций корпуса и резины для любых трасс

7 августа 2026, 14:06
Continental расширяет линейку Gravity MTB: новые сочетания корпусов и резины
Continental расширяет линейку Gravity MTB: новые сочетания корпусов и резины
Continental представила сразу 13 новых вариантов MTB-покрышек Gravity, что позволяет райдерам точнее подбирать шины под стиль катания и условия трассы. Это обновление важно для тех, кто ищет баланс между сцеплением, защитой и весом.
Continental вывела на рынок сразу 13 новых сочетаний корпусов и резиновых смесей для своих MTB-покрышек Gravity. Это событие заметно для всех, кто следует за развитием велосипедных технологий: теперь у райдеров больше возможностей подобрать оптимальную резину в конкретных условиях и стиле катания. В центре внимания — модели Kryptotal, Argotal и Xynotal, получившие расширенные варианты исполнения.
Главная форма обновления - появление новых комбинаций каркаса и состава резины. Например, вариант с корпусом Enduro и SuperSoft Compound ориентирован на трассы с камнями и крутыми спусками, где важно максимальное сцепление и надежность. Для тех, кто предпочитает универсальность, появился вариант Trail Casing и Soft Compound — он легче и подходит для широких трейловых маршрутов.
Резина SuperSoft обеспечивает уверенное прохождение поворотов и максимальное сцепление, а Trail Casing снижает вес без потерь. Это особенно актуально для тех, кто не хочет переходить к тяжелым даунхилл-решениям. Кроме того, популярные Kryptotal Front и Kryptotal Rear теперь доступны и для колес 20, 24 и 26 дюймов, что расширяет применение технологии Gravity на детских и подростковых велосипедах.
В основе текстуры Gravity лежат три типа тела: Downhill, Enduro и Trail. Downhill Casing рассчитан на максимальную нагрузку, Enduro — на баланс между подвеской и весом, Trail — на легкость и универсальность. Такое разнообразие позволяет райдерам выбирать не только модель, но и точную настройку под свои задачи и покрытие.
Continental отмечает, что расширение — это ответ на запрос MTB-сообщества, которое уже давно требует более гибких решений. Теперь подобрать покрышку можно не только по рисунку протектора, но и по сочетанию корпуса и резины, что особенно важно для тех, кто стремится к максимальному контролю на сложных трассах.
Подобные шаги по расширению ассортимента наблюдаются и у других производителей, что подтверждает общую тенденцию на индивидуализацию велосипедных компонентов. Например, в сегменте мотоциклов также растет спрос на универсальные решения, о которых недавно сообщалось в материале о новых возможностях X-CAPE 700 — подробности о подходе к балансировке мощности и управляемости .
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