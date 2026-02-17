Какие технологии и преимущества принесут новые шины Conti Hybrid HT 5 для перевозчиков

Continental запускает новые шины для прицепов: старт продаж и ключевые особенности

Вышло исследование: Continental готовит к выходу свежую линейку шин для прицепной техники, которая может изменить подход к региональным перевозкам. Какие инновации внедрены, что обещают производители и почему это событие не стоит пропускать - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но новые решения уже вызвали интерес у крупных перевозчиков.

Вышло исследование: Continental готовит к выходу свежую линейку шин для прицепной техники, которая может изменить подход к региональным перевозкам. Какие инновации внедрены, что обещают производители и почему это событие не стоит пропускать - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но новые решения уже вызвали интерес у крупных перевозчиков.

Continental официально анонсировал скорый старт продаж шин Conti Hybrid HT 5, разработанных специально для прицепной техники, задействованной в региональных перевозках. Как сообщает Комтранс, новинка расширяет семейство грузовых шин Conti Hybrid, куда ранее вошли модели для ведущей и управляемой осей - Hybrid HD 5 и Hybrid HS 5 соответственно.

Главные акценты в новой разработке сделаны на прочности и износостойкости. Производитель подчеркивает, что Conti Hybrid HT 5 рассчитаны на длительную эксплуатацию в сложных условиях, где важна не только надежность, но и экономия топлива. Благодаря низкому сопротивлению качению, эти шины способны снизить расход горючего, что особенно актуально на фоне роста цен на топливо в Европе.

Безопасность - еще один приоритет. Инженеры Continental уделили особое внимание поведению шин на мокром и скользком покрытии. Новая резиновая смесь и усовершенствованный рисунок протектора обеспечивают уверенное сцепление в любых погодных условиях, что критично для перевозчиков, работающих круглый год.

В продажу в Европе Conti Hybrid HT 5 поступят в марте 2026 года. На старте будут доступны два типоразмера: 385/65 R22,5 и 385/55 R22,5. Уже известно, что к 2027 году ассортимент расширится, чтобы охватить еще большее количество прицепной техники.

Фото: пресс-служба Continental AG

Отдельного внимания заслуживает интеграция RFID-сенсоров. Все новые шины будут оснащаться этими устройствами для подключения к цифровой системе мониторинга ContiConnect. Это решение позволяет в режиме реального времени отслеживать состояние покрышек, что снижает риск внеплановых простоев и повышает общую эффективность автопарка.

В последние годы Continental делает ставку на развитие умных шин и цифровых сервисов для транспортных компаний. Внедрение RFID-сенсоров и систем мониторинга - лишь часть масштабной стратегии по цифровизации автотранспорта. Благодаря этому перевозчики получают не только надежные покрышки, но и инструменты для оптимизации расходов и повышения безопасности на дорогах. Новая линейка Conti Hybrid HT 5 - очередной шаг в этом направлении, который может задать новые ориентиры для всей отрасли.