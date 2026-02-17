Какие технологии и преимущества принесут новые шины Conti Hybrid HT 5 для перевозчиков

17 февраля 2026, 16:08
Continental запускает новые шины для прицепов: старт продаж и ключевые особенности
Continental запускает новые шины для прицепов: старт продаж и ключевые особенности
Вышло исследование: Continental готовит к выходу свежую линейку шин для прицепной техники, которая может изменить подход к региональным перевозкам. Какие инновации внедрены, что обещают производители и почему это событие не стоит пропускать - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но новые решения уже вызвали интерес у крупных перевозчиков.
Continental официально анонсировал скорый старт продаж шин Conti Hybrid HT 5, разработанных специально для прицепной техники, задействованной в региональных перевозках. Как сообщает Комтранс, новинка расширяет семейство грузовых шин Conti Hybrid, куда ранее вошли модели для ведущей и управляемой осей - Hybrid HD 5 и Hybrid HS 5 соответственно.
Главные акценты в новой разработке сделаны на прочности и износостойкости. Производитель подчеркивает, что Conti Hybrid HT 5 рассчитаны на длительную эксплуатацию в сложных условиях, где важна не только надежность, но и экономия топлива. Благодаря низкому сопротивлению качению, эти шины способны снизить расход горючего, что особенно актуально на фоне роста цен на топливо в Европе.
Безопасность - еще один приоритет. Инженеры Continental уделили особое внимание поведению шин на мокром и скользком покрытии. Новая резиновая смесь и усовершенствованный рисунок протектора обеспечивают уверенное сцепление в любых погодных условиях, что критично для перевозчиков, работающих круглый год.
В продажу в Европе Conti Hybrid HT 5 поступят в марте 2026 года. На старте будут доступны два типоразмера: 385/65 R22,5 и 385/55 R22,5. Уже известно, что к 2027 году ассортимент расширится, чтобы охватить еще большее количество прицепной техники.
Отдельного внимания заслуживает интеграция RFID-сенсоров. Все новые шины будут оснащаться этими устройствами для подключения к цифровой системе мониторинга ContiConnect. Это решение позволяет в режиме реального времени отслеживать состояние покрышек, что снижает риск внеплановых простоев и повышает общую эффективность автопарка.
В последние годы Continental делает ставку на развитие умных шин и цифровых сервисов для транспортных компаний. Внедрение RFID-сенсоров и систем мониторинга - лишь часть масштабной стратегии по цифровизации автотранспорта. Благодаря этому перевозчики получают не только надежные покрышки, но и инструменты для оптимизации расходов и повышения безопасности на дорогах. Новая линейка Conti Hybrid HT 5 - очередной шаг в этом направлении, который может задать новые ориентиры для всей отрасли.
Похожие материалы
-
17.02.2026, 17:43
Renault Duster: что скрывают мифы о популярном кроссовере в России
Renault Duster давно стал символом практичности на российских дорогах, но вокруг него ходит немало слухов. Мы разобрали самые распространенные мифы, чтобы понять, насколько они соответствуют реальности. В материале - только факты и опыт реальных владельцев.Читать далее
-
17.02.2026, 17:42
Toyota RAV4 в России может резко подорожать из-за новых таможенных правил
В России обсуждают изменения в правилах ввоза авто. Нововведения затронут популярные модели. Эксперты прогнозируют значительный рост цен. Водителям стоит готовиться к переменам.Читать далее
-
17.02.2026, 17:35
Водитель Tesla спас машину от катастрофы: автопилот попытался въехать в озеро
В сети появились кадры, где Tesla с функцией Full Self-Driving чуть не уходит под воду из-за ошибки автопилота. Владелец смог воспроизвести сбой повторно. Почему это событие вновь вызывает вопросы к обещаниям Tesla и Илона Маска - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.02.2026, 16:59
ФТС предупредила о доначислении утильсбора на иномарки из ЕАЭС: кого это коснется
Власти готовят очередной неприятный сюрприз для автомобилистов. Владельцам иномарок, ввезенных из стран ЕАЭС, грозят доначисления утильсбора. ФТС ужесточает контроль, а новые правила могут затронуть тысячи машин. Читать далее
-
17.02.2026, 16:19
Редкие новые Skoda Rapid калужской сборки: где еще остались и по каким ценам
На российских онлайн-площадках обнаружены два новых Skoda Rapid калужской сборки 2022 года. Мало кто знает, что эти автомобили сохранились в идеальном состоянии и продаются по ценам, которые вызывают вопросы. Что грозит рынку и почему такие предложения появляются именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее
-
17.02.2026, 15:27
28 новых дилерских центров BESTUNE: как изменится рынок в 2026 году
BESTUNE готовит масштабное расширение дилерской сети в 2026 году. Компания планирует открыть сразу 28 новых центров в разных городах страны. Почему этот шаг может изменить расстановку сил на рынке, какие требования предъявляются к новым партнерам и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.02.2026, 13:59
Exeed Exlantix ET прошел жесткий краш-тест EuroNCAP: результаты и детали испытаний
Cвежий кроссовер Exeed Exlantix ET подвергли суровым испытаниям на безопасность. Модель не только выдержала удары, но и набрала максимальный рейтинг. Рассказываем подробнее о результатах европейского краш-теста.Читать далее
-
17.02.2026, 13:49
АвтоВАЗ пересмотрел февральский план: продажи Lada под угрозой из-за слабого спроса
АвтоВАЗ неожиданно снизил план продаж на февраль 2026 года на 15%. Причины - не только в слабом спросе, но и в резком сокращении выдачи автокредитов. Что это значит для покупателей и рынка - объяснил эксперт.Читать далее
-
17.02.2026, 13:37
Какие автомобили выбирает олимпийская чемпионка Ютта Лердам и ее жених Джейк Пол
Олимпийская чемпионка Ютта Лердам не только побеждает на льду, но и выбирает автомобили, которые вызывают споры и восхищение. Какие модели оказались в ее гараже и почему это обсуждают даже за пределами спорта - разбираемся, что стоит за этим выбором.Читать далее
-
17.02.2026, 13:27
TENET PLUS запускает масштабный отбор дилеров для нового российского автобренда
TENET PLUS объявил о старте отбора партнеров для создания дилерской сети по всей России. Компания ищет опытных игроков рынка, чтобы укрепить позиции нового бренда. Почему этот шаг может изменить расстановку сил в отечественном автобизнесе - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы
-
17.02.2026, 17:43
Renault Duster: что скрывают мифы о популярном кроссовере в России
Renault Duster давно стал символом практичности на российских дорогах, но вокруг него ходит немало слухов. Мы разобрали самые распространенные мифы, чтобы понять, насколько они соответствуют реальности. В материале - только факты и опыт реальных владельцев.Читать далее
-
17.02.2026, 17:42
Toyota RAV4 в России может резко подорожать из-за новых таможенных правил
В России обсуждают изменения в правилах ввоза авто. Нововведения затронут популярные модели. Эксперты прогнозируют значительный рост цен. Водителям стоит готовиться к переменам.Читать далее
-
17.02.2026, 17:35
Водитель Tesla спас машину от катастрофы: автопилот попытался въехать в озеро
В сети появились кадры, где Tesla с функцией Full Self-Driving чуть не уходит под воду из-за ошибки автопилота. Владелец смог воспроизвести сбой повторно. Почему это событие вновь вызывает вопросы к обещаниям Tesla и Илона Маска - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.02.2026, 16:59
ФТС предупредила о доначислении утильсбора на иномарки из ЕАЭС: кого это коснется
Власти готовят очередной неприятный сюрприз для автомобилистов. Владельцам иномарок, ввезенных из стран ЕАЭС, грозят доначисления утильсбора. ФТС ужесточает контроль, а новые правила могут затронуть тысячи машин. Читать далее
-
17.02.2026, 16:19
Редкие новые Skoda Rapid калужской сборки: где еще остались и по каким ценам
На российских онлайн-площадках обнаружены два новых Skoda Rapid калужской сборки 2022 года. Мало кто знает, что эти автомобили сохранились в идеальном состоянии и продаются по ценам, которые вызывают вопросы. Что грозит рынку и почему такие предложения появляются именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее
-
17.02.2026, 15:27
28 новых дилерских центров BESTUNE: как изменится рынок в 2026 году
BESTUNE готовит масштабное расширение дилерской сети в 2026 году. Компания планирует открыть сразу 28 новых центров в разных городах страны. Почему этот шаг может изменить расстановку сил на рынке, какие требования предъявляются к новым партнерам и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.02.2026, 13:59
Exeed Exlantix ET прошел жесткий краш-тест EuroNCAP: результаты и детали испытаний
Cвежий кроссовер Exeed Exlantix ET подвергли суровым испытаниям на безопасность. Модель не только выдержала удары, но и набрала максимальный рейтинг. Рассказываем подробнее о результатах европейского краш-теста.Читать далее
-
17.02.2026, 13:49
АвтоВАЗ пересмотрел февральский план: продажи Lada под угрозой из-за слабого спроса
АвтоВАЗ неожиданно снизил план продаж на февраль 2026 года на 15%. Причины - не только в слабом спросе, но и в резком сокращении выдачи автокредитов. Что это значит для покупателей и рынка - объяснил эксперт.Читать далее
-
17.02.2026, 13:37
Какие автомобили выбирает олимпийская чемпионка Ютта Лердам и ее жених Джейк Пол
Олимпийская чемпионка Ютта Лердам не только побеждает на льду, но и выбирает автомобили, которые вызывают споры и восхищение. Какие модели оказались в ее гараже и почему это обсуждают даже за пределами спорта - разбираемся, что стоит за этим выбором.Читать далее
-
17.02.2026, 13:27
TENET PLUS запускает масштабный отбор дилеров для нового российского автобренда
TENET PLUS объявил о старте отбора партнеров для создания дилерской сети по всей России. Компания ищет опытных игроков рынка, чтобы укрепить позиции нового бренда. Почему этот шаг может изменить расстановку сил в отечественном автобизнесе - в нашем материале.Читать далее