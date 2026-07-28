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Автор: Мария Степанова

28 июля 2026, 02:20

CoolFly Dream дебютировал в США: китайский eVTOL для личных полетов

CoolFly Dream дебютировал в США: китайский eVTOL для личных полетов

Китайский ответ Jetson One: CoolFly Dream дебютирует в США с автопилотом NA80 и временем полета до 30 минут

CoolFly Dream дебютировал в США: китайский eVTOL для личных полетов

На крупнейшем авиационном шоу в Висконсине китайский стартап CoolFly показал свой электрический одноместный летательный аппарат Dream. Новинка может изменить подход к авиации и ускорить развитие eVTOL-сегмента в США.

На крупнейшем авиационном шоу в Висконсине китайский стартап CoolFly показал свой электрический одноместный летательный аппарат Dream. Новинка может изменить подход к авиации и ускорить развитие eVTOL-сегмента в США.

Китайский стартап CoolFly выбрал для своего дебюта в США не только подходящий момент, но и правильную площадку - выставку EAA AirVenture Oshkosh в Висконсине. Именно здесь был впервые показан одноместный летательный аппарат Dream, который сразу привлек внимание специалистов и энтузиастов авиации.

Это не просто очередная модная тенденция, а реальный шаг к индивидуальной мобильности в воздухе. Такие машины, как CoolFly Dream, рассчитаны на одного человека и не требуют участия пилота. 

На мировом рынке пока немного компаний, которые выпускают персональные электрические летательные аппараты. Самой известной считается Jetson One — европейская разработка, которая уже успела завоевать популярность и в США. CoolFly Dream явно ориентируется в этом сегменте.

Главная задача Dream - фирменная система управления NA80, в которой использовались два резервных блока управления полетом и по три авиационных инерциальных измерительных блока в каждом. Кроме того, Dream оснащен радарной системой автоматической посадки и баллистическим парашютом быстрого открытия, что обеспечивает надежность и безопасность.

По заявленным характеристикам CoolFly Dream может развивать скорость до 70 км/ч. Максимальная грузоподъемность - 110 кг, что позволяет использовать аппарат большинству взрослых людей. 

Dream ST — это не единственная из разработок CoolFly. ST означает «сидячую компоновку», а в портфеле компании есть еще и Urban — концепция с вертикальным положением пилота. 

Многие компании в сфере AAM (Advanced Air Mobility) делают ставку именно на этот сегмент из-за более простых требований и возможностей быстрого выхода на коммерческий рынок. Подобный подход уже продемонстрировал свою эффективность, как это видно на примере развития альтернативных силовых установок в Китае — например, двухроторный турбомотор Dongan Power R10TE, который также стал передовым шагом в данной области.

Пока подобные устройства выглядят скорее технологическим экспериментом, чем массовым продуктом. Тем не менее, опыт CoolFly и других игроков рынка может способствовать появлению новых решений и в России, если регуляторы и производители проявят интерес к этой теме.

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