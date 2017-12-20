Cооружение пролетов Крымского моста под автодорогу достроено
Нить металлоконструкций общим весом более 100 тыс. тонн протянута над Керченским проливом между 288 опорами. В будущем строительном сезоне дорожники «оденут» Крымский мост в асфальтобетон и до конца 2018 года подготовят к началу движения автомобилей.
В целом мостовое полотно автодорожной части Крымского моста – это нить длиной почти 17 км (еще 2 км на керченском берегу автодорога идет по насыпи). Из них более 6 км проходят над морской акваторией, постепенно поднимаясь с 5 метров до 35 метров над фарватером Керчь-Еникальского канала. Здесь установлены арки Крымского моста, под которыми свободно проходят суда.
Соединив мостовое полотно под автодорогу, мостостроители завершили производственную программу 2017 года. На данный момент по проекту Крымского моста сформирован существенный задел по ряду направлений. Буронабивные и призматические сваи погружены в полном объеме, трубчатые – на 95 % от проекта (всего к концу года погружено почти 5100 трубосвай, это более 330 км стальной трубы). Готовы 455 опор из 595, предусмотренных проектом (в том числе выполнены все 288 опор под автодорогу).
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