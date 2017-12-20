20 декабря 2017, 09:04

Cordiant и Ярославский шинный: юбилей на двоих

Через несколько дней, 31 декабря, все, кто волею судеб связан с производством автомобильных шин, будут отмечать юбилей одного важного для отрасли события. По непонятным причинам, о нем как-то не принято громко говорить. Но мы все же решили вспомнить. А для начала затравочка…
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Cordiant и Ярославский шинный: юбилей на двоих

После Октябрьского переворота 1917 года на наше Отечество были наложены экономические санкции, которые, в том числе,  касались поставок сока дерева гевея. Как известно, именно из него получается каучук, один из основных компонентов при производстве шин. А их (шин) в первые годы становления советской промышленности и сельского хозяйства требовалось максимально много.

Лебедев С. В. - советский химик, академик. Родился в Люблине. Окончил Петербургский университет. Впервые получил образец синтетического бутадиенового каучука. Его книга «Исследование в области полимеризации двуэтиленовых углеводородов» (1913 г.) впоследствии стала научной основой промышленного синтеза каучука. Получил синтетический каучук полимеризацией бутадиена под действием металлического натрия. На основе этого каучука разработал методы получения резины и резинотехнических изделий. С 1932-го по способу Лебедева в СССР начала создаваться впервые в мире промышленность синтетического каучука.
Нужно было найти заменитель натуральному каучуку и сделать это, как тогда было заведено, в сжатые сроки. В 1926 году правительство СССР объявило международный конкурс на лучший способ промышленного получения синтетического каучука с премией в 100 000 рублей. Финальной датой было назначено 31 декабря 1927 года. В этот день конкурсная комиссия должна была получить от участников конкурса формулу и описание методики синтеза из тех компонентов, которые в изобилии встречаются на территории СССР (дерево гевея в нашем климате не растет).

Исследования велись во многих лабораториях. Но был человек, который этим вопросом занимался еще до начала объявленного тендера. Это знаменитый ленинградский ученый-химик Сергей Лебедев. Он собрал из своих учеников группу в 7 человек. Один из участников группы А. И. Якубчик вспоминал: «Работа никем не субсидировалась. Работали безвозмездно, во внеслужебное время по вечерам и в выходные дни. Всем руководил Лебедев - направлял, вникая во все детали. Каждую новую операцию Сергей Васильевич проводил сам и только после этого передавал ее помощникам.

С осени 1927 года работа велась лихорадочным темпом с большим напряжением сил. Поспели ее выполнить к сроку только благодаря большому опыту руководителя, его блестящей интуиции и умению своим примером зажигать энтузиазмом помощников». По итогам конкурса победил именно проект Лебедева — его метод получения натрий-бутадиенового каучука из этилового спирта. Причем, Лебедев предоставил плоды своей работы всего за несколько часов до того, как конкурс закрывался. 

В 1928—1931 г.г. ученый исследовал свойства этого материала и предложил рецептуру резиновых изделий из него. В 1930 году в Ленинграде был построен опытный завод, на котором в 1931 году были получены первые 260 кг синтетического каучука. В том же году ученый был награжден орденом Ленина за «особо выдающиеся заслуги по разрешению проблемы получения синтетического каучука».

Как только появилась методика промышленного получения синтетического каучука, стало понятно, что стране как воздух нужен шинный завод. И желательно такой, который бы составил конкуренцию зарубежным предприятиям. Стали думать, где такой завод построить. Вскоре поняли, что с точки зрения логистики конкуренции Ярославлю просто нет. В регионе уже действовала разветвленная железнодорожная ветка, по которой можно было перевозить продукцию по всей территории СССР. Плюс матушка-Волга – самая что не есть природная магистраль.

Автопробег «Москва-Каракумы-Москва» стартовал 1 июля 1933 года из Москвы. За первые 27 суток колонна автомобилей преодолела 3950 км пути по маршруту Москва – Горький – Чебоксары – Казань – Самара – Оренбург – Актюбинск – Казалинск – Аральское море – Туркестан – Ташкент, из которых только 432 км автомобили шли по шоссе.
В 1930 году было заложено уникальное по тем годам производство. По сути, на одной территории были объединены 2 завода: каучуковый, который, собственно говоря, производил искусственный каучук, и непосредственно шинный. Понятно, что организовать с нуля какое-либо производство, достаточно сложно. Поэтому, чтобы спроектировать завод и все необходимые процессы, были приглашены американские инженеры. Строительство ЯШЗ длилось 2 года, и конвейер заработал в 1932 году. Интересный факт: в Европе также появилось предприятие, которое занялось выпуском искусственного каучука, но заработало оно лишь в 1936-м.

Первые шины, которые были выпущены из искусственного каучука, прошли, если та можно выразиться, боевое испытание. Им стал небезызвестный автопробег по маршруту «Москва-Каракумы». Это был не только экзамен отечественной техники, созданной в течение первой пятилетки в Горьком и Москве, но и ее сравнение с автомобилями, изготовленными на американских заводах. Все отечественные грузовики были «обуты» в ярославские шины, и они с честью выдержали сложный тест.

85-летие отмечает в этом году не только Ярославский шинный завод, но и компания Cordiant, которая использует знаменитую площадку для производства своей шинной продукции. В «сытых» мегаполисах типа Москвы и Санкт-Петербурга, где велики продажи премиальных шин,  необоснованно принято оценивать Cordiant маленьким нишевым игроком. Но это не отвечает действительности. Помимо ЯШЗ у бренда есть еще одна производственная база – Омский завод  «Кордиант-Восток». Суммарная мощность предприятий – более 5 млн шин в год. Еще около 1 млн приходится на грузовые шины Cordiant Professional.

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Продукция Cordiant поставляет на рынки более чем 50 стран мира. Причем, в ряде государств  компания имеет весомую рыночную долю. Благодаря качественным зимним моделям - сильные позиции в Северной Европе, летние и зимние фрикционные модели хорошо расходятся в Восточной и Центральной Европе.

Налажены поставки в Азиатский регион, в Северную, Латинскую и Южную Америку. Cordiant имеет все необходимые сертификаты соответствия для продажи шин по всему миру, включая сертификат DOT для продажи в США, который получить не так просто.

При этом в компании не скрывают, что российский рынок - приоритетный. И тому есть  объяснение: в стране существует такое понятие, как смена сезонов. Для многих американских и азиатских производителей шин зима – понятие нетипичное и «малообъемное». Для Cordiant зима – своего рода кормушка, потому как рынок зимних шин весьма велик. Плюс такой важный момент, как ходимость зимних шин. Так что, сколько бы снобизма российские столицы не показывали в сторону отечественного шинопроизводителя, без рынка массового сбыта продукция Cordiant вряд ли останется.  

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Cordiant и Ярославский шинный: юбилей на двоих
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Cordiant и Ярославский шинный: юбилей на двоих
После Октябрьского переворота 1917 года на наше Отечество были наложены экономические санкции, которые, в том числе,  касались поставок сока дерева гевея. Как известно, именно из него получается каучук, один из основных компонентов при производстве шин. А их (шин) в первые годы становления советской промышленности и сельского хозяйства требовалось максимально много. {{photo_text_110}} Нужно было найти заменитель натуральному каучуку и сделать это, как тогда было заведено, в сжатые сроки. В 1926 году правительство СССР объявило международный конкурс на лучший способ промышленного получения синтетического каучука с премией в 100 000 рублей. Финальной датой было назначено 31 декабря 1927 года. В этот день конкурсная комиссия должна была получить от участников конкурса формулу и описание методики синтеза из тех компонентов, которые в изобилии встречаются на территории СССР (дерево гевея в нашем климате не растет).Исследования велись во многих лабораториях. Но был человек, который этим вопросом занимался еще до начала объявленного тендера. Это знаменитый ленинградский ученый-химик Сергей Лебедев. Он собрал из своих учеников группу в 7 человек. Один из участников группы А. И. Якубчик вспоминал: «Работа никем не субсидировалась. Работали безвозмездно, во внеслужебное время по вечерам и в выходные дни. Всем руководил Лебедев - направлял, вникая во все детали. Каждую новую операцию Сергей Васильевич проводил сам и только после этого передавал ее помощникам. С осени 1927 года работа велась лихорадочным темпом с большим напряжением сил. Поспели ее выполнить к сроку только благодаря большому опыту руководителя, его блестящей интуиции и умению своим примером зажигать энтузиазмом помощников». По итогам конкурса победил именно проект Лебедева — его метод получения натрий-бутадиенового каучука из этилового спирта. Причем, Лебедев предоставил плоды своей работы всего за несколько часов до того, как конкурс закрывался.  В 1928—1931 г.г. ученый исследовал свойства этого материала и предложил рецептуру резиновых изделий из него. В 1930 году в Ленинграде был построен опытный завод, на котором в 1931 году были получены первые 260 кг синтетического каучука. В том же году ученый был награжден орденом Ленина за «особо выдающиеся заслуги по разрешению проблемы получения синтетического каучука».Как только появилась методика промышленного получения синтетического каучука, стало понятно, что стране как воздух нужен шинный завод. И желательно такой, который бы составил конкуренцию зарубежным предприятиям. Стали думать, где такой завод построить. Вскоре поняли, что с точки зрения логистики конкуренции Ярославлю просто нет. В регионе уже действовала разветвленная железнодорожная ветка, по которой можно было перевозить продукцию по всей территории СССР. Плюс матушка-Волга – самая что не есть природная магистраль.{{photo_text_111}} В 1930 году было заложено уникальное по тем годам производство. По сути, на одной территории были объединены 2 завода: каучуковый, который, собственно говоря, производил искусственный каучук, и непосредственно шинный. Понятно, что организовать с нуля какое-либо производство, достаточно сложно. Поэтому, чтобы спроектировать завод и все необходимые процессы, были приглашены американские инженеры. Строительство ЯШЗ длилось 2 года, и конвейер заработал в 1932 году. Интересный факт: в Европе также появилось предприятие, которое занялось выпуском искусственного каучука, но заработало оно лишь в 1936-м. Первые шины, которые были выпущены из искусственного каучука, прошли, если та можно выразиться, боевое испытание. Им стал небезызвестный автопробег по маршруту «Москва-Каракумы». Это был не только экзамен отечественной техники, созданной в течение первой пятилетки в Горьком и Москве, но и ее сравнение с автомобилями, изготовленными на американских заводах. Все отечественные грузовики были «обуты» в ярославские шины, и они с честью выдержали сложный тест.85-летие отмечает в этом году не только Ярославский шинный завод, но и компания Cordiant, которая использует знаменитую площадку для производства своей шинной продукции. В «сытых» мегаполисах типа Москвы и Санкт-Петербурга, где велики продажи премиальных шин,  необоснованно принято оценивать Cordiant маленьким нишевым игроком. Но это не отвечает действительности. Помимо ЯШЗ у бренда есть еще одна производственная база – Омский завод  «Кордиант-Восток». Суммарная мощность предприятий – более 5 млн шин в год. Еще около 1 млн приходится на грузовые шины Cordiant Professional. {{material_113701}} Продукция Cordiant поставляет на рынки более чем 50 стран мира. Причем, в ряде государств  компания имеет весомую рыночную долю. Благодаря качественным зимним моделям - сильные позиции в Северной Европе, летние и зимние фрикционные модели хорошо расходятся в Восточной и Центральной Европе.Налажены поставки в Азиатский регион, в Северную, Латинскую и Южную Америку. Cordiant имеет все необходимые сертификаты соответствия для продажи шин по всему миру, включая сертификат DOT для продажи в США, который получить не так просто.При этом в компании не скрывают, что российский рынок - приоритетный. И тому есть  объяснение: в стране существует такое понятие, как смена сезонов. Для многих американских и азиатских производителей шин зима – понятие нетипичное и «малообъемное». Для Cordiant зима – своего рода кормушка, потому как рынок зимних шин весьма велик. Плюс такой важный момент, как ходимость зимних шин. Так что, сколько бы снобизма российские столицы не показывали в сторону отечественного шинопроизводителя, без рынка массового сбыта продукция Cordiant вряд ли останется.  
2017-12-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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