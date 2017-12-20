Cordiant и Ярославский шинный: юбилей на двоих
После Октябрьского переворота 1917 года на наше Отечество были наложены экономические санкции, которые, в том числе, касались поставок сока дерева гевея. Как известно, именно из него получается каучук, один из основных компонентов при производстве шин. А их (шин) в первые годы становления советской промышленности и сельского хозяйства требовалось максимально много.
Исследования велись во многих лабораториях. Но был человек, который этим вопросом занимался еще до начала объявленного тендера. Это знаменитый ленинградский ученый-химик Сергей Лебедев. Он собрал из своих учеников группу в 7 человек. Один из участников группы А. И. Якубчик вспоминал: «Работа никем не субсидировалась. Работали безвозмездно, во внеслужебное время по вечерам и в выходные дни. Всем руководил Лебедев - направлял, вникая во все детали. Каждую новую операцию Сергей Васильевич проводил сам и только после этого передавал ее помощникам.
С осени 1927 года работа велась лихорадочным темпом с большим напряжением сил. Поспели ее выполнить к сроку только благодаря большому опыту руководителя, его блестящей интуиции и умению своим примером зажигать энтузиазмом помощников». По итогам конкурса победил именно проект Лебедева — его метод получения натрий-бутадиенового каучука из этилового спирта. Причем, Лебедев предоставил плоды своей работы всего за несколько часов до того, как конкурс закрывался.
В 1928—1931 г.г. ученый исследовал свойства этого материала и предложил рецептуру резиновых изделий из него. В 1930 году в Ленинграде был построен опытный завод, на котором в 1931 году были получены первые 260 кг синтетического каучука. В том же году ученый был награжден орденом Ленина за «особо выдающиеся заслуги по разрешению проблемы получения синтетического каучука».
Как только появилась методика промышленного получения синтетического каучука, стало понятно, что стране как воздух нужен шинный завод. И желательно такой, который бы составил конкуренцию зарубежным предприятиям. Стали думать, где такой завод построить. Вскоре поняли, что с точки зрения логистики конкуренции Ярославлю просто нет. В регионе уже действовала разветвленная железнодорожная ветка, по которой можно было перевозить продукцию по всей территории СССР. Плюс матушка-Волга – самая что не есть природная магистраль.
Первые шины, которые были выпущены из искусственного каучука, прошли, если та можно выразиться, боевое испытание. Им стал небезызвестный автопробег по маршруту «Москва-Каракумы». Это был не только экзамен отечественной техники, созданной в течение первой пятилетки в Горьком и Москве, но и ее сравнение с автомобилями, изготовленными на американских заводах. Все отечественные грузовики были «обуты» в ярославские шины, и они с честью выдержали сложный тест.
85-летие отмечает в этом году не только Ярославский шинный завод, но и компания Cordiant, которая использует знаменитую площадку для производства своей шинной продукции. В «сытых» мегаполисах типа Москвы и Санкт-Петербурга, где велики продажи премиальных шин, необоснованно принято оценивать Cordiant маленьким нишевым игроком. Но это не отвечает действительности. Помимо ЯШЗ у бренда есть еще одна производственная база – Омский завод «Кордиант-Восток». Суммарная мощность предприятий – более 5 млн шин в год. Еще около 1 млн приходится на грузовые шины Cordiant Professional.
Налажены поставки в Азиатский регион, в Северную, Латинскую и Южную Америку. Cordiant имеет все необходимые сертификаты соответствия для продажи шин по всему миру, включая сертификат DOT для продажи в США, который получить не так просто.
При этом в компании не скрывают, что российский рынок - приоритетный. И тому есть объяснение: в стране существует такое понятие, как смена сезонов. Для многих американских и азиатских производителей шин зима – понятие нетипичное и «малообъемное». Для Cordiant зима – своего рода кормушка, потому как рынок зимних шин весьма велик. Плюс такой важный момент, как ходимость зимних шин. Так что, сколько бы снобизма российские столицы не показывали в сторону отечественного шинопроизводителя, без рынка массового сбыта продукция Cordiant вряд ли останется.
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