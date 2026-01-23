Свечи зажигания с инновационными сплавами — что скрывает новая линейка Cordiant

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

23 января 2026, 12:47

Российский бренд Cordiant неожиданно усилил свои позиции на рынке автозапчастей, представив сразу 30 новых артикулов свечей зажигания. Новинки охватывают широкий спектр автомобилей - от отечественных моделей до популярных европейских и азиатских машин. Как сообщает пресс-служба компании, все позиции уже доступны для заказа со склада.

Особое внимание привлекает расширение так называемой «зеленой» линейки. Здесь используются специальные никелевые сплавы, что должно положительно сказаться на ресурсе и стабильности работы двигателя. В эту серию вошли три новых артикула: SA 102 (тип-формула W7BC), SS 161 (WSR6F) и SS 164 (WR7D). Производитель делает акцент на том, что эти свечи рассчитаны на широкий диапазон условий эксплуатации.

Не менее интересна и «синяя» линейка, где применяются сплавы на основе иттрия. В нее вошли такие позиции, как SA 201 (WR7DC+), SA 202 (Y7LER02), SA 204 (FQR8LEU2), SA 206 (FR8DC+), SA 207 (HR8MCV+), SA 208 (FR7DC+), SA 211 (FR7DCX+), SA 212 (WR6DC+), SA 213 (FR6DC+), SA 215 (YR8SEU), SA 219 (FR8DCX+), SA 221 (WR7DCX+), SA 223 (HR7MEV), SA 224 (VR8SC+), SA 253 (VR6NEU), SA 301 (F7LDCR), SA 307 (FR7LDC+), SA 309 (FLR8LDCU+). По словам представителей Cordiant, использование иттрия позволяет добиться более стабильной искры и продлить срок службы свечей.

Для тех, кто ищет максимальную надежность, компания подготовила «черную» линейку - здесь применяются драгоценные металлы. В этот сегмент вошли такие артикулы, как SA 426 (FR8DPP33+), SA 427 (FR5KPP332S), SA 433 (Y5KPP332), SA 440 (FR7DPP30X), SA 501 (FR6HI332), SA 532 (YR8SII30W), SA 535 (FR8DII33X), SA 537 (YR8SII33U), SA 552 (YR7MII33X). Такие свечи традиционно считаются более долговечными и устойчивыми к экстремальным нагрузкам.

Гарантийный срок на все новые свечи зажигания Cordiant составляет 24 месяца с момента покупки. Однако для сохранения гарантии необходимо соблюдать требования технических условий и стандартов ГОСТ Р 53842–2010. Это стандартная практика для рынка, но Cordiant подчеркивает, что их продукция проходит строгий контроль качества на каждом этапе производства.

Появление столь широкого ассортимента новых свечей зажигания - явный сигнал: Cordiant намерен серьезно конкурировать с зарубежными и отечественными производителями. Компания делает ставку на инновационные материалы и расширение продуктовой линейки, чтобы удовлетворить запросы самых разных автовладельцев. По информации Движок, новинки уже начали поступать в розничные сети и могут стать интересным вариантом для тех, кто ищет баланс между ценой и качеством.

Упомянутые марки: УАЗ, Chery, Geely, Haval, Volkswagen, Toyota, Hyundai, KIA, Nissan, Ford
