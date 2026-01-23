Свечи зажигания с инновационными сплавами — что скрывает новая линейка Cordiant

23 января 2026, 12:47
Cordiant представил 30 новых свечей зажигания для авто разных марок
Cordiant представил 30 новых свечей зажигания для авто разных марок
Cordiant расширил ассортимент свечей зажигания. В продаже появились 30 новых позиций. Новинки подходят для авто из России, Европы и Азии. В линейке - изделия с никелем, иттрием и драгметаллами. Гарантия - 2 года.
Российский бренд Cordiant неожиданно усилил свои позиции на рынке автозапчастей, представив сразу 30 новых артикулов свечей зажигания. Новинки охватывают широкий спектр автомобилей - от отечественных моделей до популярных европейских и азиатских машин. Как сообщает пресс-служба компании, все позиции уже доступны для заказа со склада.
Особое внимание привлекает расширение так называемой «зеленой» линейки. Здесь используются специальные никелевые сплавы, что должно положительно сказаться на ресурсе и стабильности работы двигателя. В эту серию вошли три новых артикула: SA 102 (тип-формула W7BC), SS 161 (WSR6F) и SS 164 (WR7D). Производитель делает акцент на том, что эти свечи рассчитаны на широкий диапазон условий эксплуатации.
Не менее интересна и «синяя» линейка, где применяются сплавы на основе иттрия. В нее вошли такие позиции, как SA 201 (WR7DC+), SA 202 (Y7LER02), SA 204 (FQR8LEU2), SA 206 (FR8DC+), SA 207 (HR8MCV+), SA 208 (FR7DC+), SA 211 (FR7DCX+), SA 212 (WR6DC+), SA 213 (FR6DC+), SA 215 (YR8SEU), SA 219 (FR8DCX+), SA 221 (WR7DCX+), SA 223 (HR7MEV), SA 224 (VR8SC+), SA 253 (VR6NEU), SA 301 (F7LDCR), SA 307 (FR7LDC+), SA 309 (FLR8LDCU+). По словам представителей Cordiant, использование иттрия позволяет добиться более стабильной искры и продлить срок службы свечей.
Для тех, кто ищет максимальную надежность, компания подготовила «черную» линейку - здесь применяются драгоценные металлы. В этот сегмент вошли такие артикулы, как SA 426 (FR8DPP33+), SA 427 (FR5KPP332S), SA 433 (Y5KPP332), SA 440 (FR7DPP30X), SA 501 (FR6HI332), SA 532 (YR8SII30W), SA 535 (FR8DII33X), SA 537 (YR8SII33U), SA 552 (YR7MII33X). Такие свечи традиционно считаются более долговечными и устойчивыми к экстремальным нагрузкам.
Гарантийный срок на все новые свечи зажигания Cordiant составляет 24 месяца с момента покупки. Однако для сохранения гарантии необходимо соблюдать требования технических условий и стандартов ГОСТ Р 53842–2010. Это стандартная практика для рынка, но Cordiant подчеркивает, что их продукция проходит строгий контроль качества на каждом этапе производства.
Появление столь широкого ассортимента новых свечей зажигания - явный сигнал: Cordiant намерен серьезно конкурировать с зарубежными и отечественными производителями. Компания делает ставку на инновационные материалы и расширение продуктовой линейки, чтобы удовлетворить запросы самых разных автовладельцев. По информации Движок, новинки уже начали поступать в розничные сети и могут стать интересным вариантом для тех, кто ищет баланс между ценой и качеством.
Похожие материалы UAZ, Чери, Джили, Хавейл, Фольксваген, Тойота, Хендай, Киа, Ниссан, Форд
23.01.2026, 16:21
Россияне потратили рекордные 487 млрд рублей на новые авто в декабре 2025 года
В декабре 2025 года рынок новых авто удивил всех. Суммы трат оказались выше ожиданий. Премиальные марки усилили позиции. Китайские бренды теряют долю. Подробности - в нашем материале.Читать далее
23.01.2026, 16:15
Пять компактных кроссоверов с неожиданно просторными багажниками для города и дачи
Маленькие кроссоверы часто удивляют вместительностью. Некоторые модели скрывают огромные багажники. Не все очевидные фавориты попали в топ. В подборке есть неожиданные решения. Проверьте, кто оказался лидером.Читать далее
23.01.2026, 16:11
Hyundai отзывает почти 84 тысячи машин в США из-за сбоя в отображении данных
Hyundai запускает масштабную сервисную кампанию в США. Причина - сбои в работе приборной панели. Водители рискуют остаться без ключевых показателей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
23.01.2026, 15:26
В Петербурге подержанные Mercedes теряют в цене почти треть за год
Цены на подержанные автомобили в Петербурге резко снизились. Mercedes V-Класс стал одним из лидеров падения. Владельцы теряют миллионы за год. Что происходит с рынком — разбираемся в деталях.Читать далее
23.01.2026, 15:15
Новое обновление приложения Ford: владельцы F-150 теперь могут следить за авто онлайн
Ford выпустил обновление приложения с поддержкой камеры для F-150. Теперь владельцы могут наблюдать за автомобилем и получать оповещения о попытках кражи. Новая функция доступна только для США. Подробности - в нашем материале.Читать далее
23.01.2026, 15:07
Владелец Chevrolet Corvette 2020 года отказался продавать авто за 5,6 млн рублей
Владелец редкого Chevrolet Corvette 2020 года не принял щедрое предложение на аукционе. Машина с минимальным пробегом и богатой комплектацией. Он уверен, что его авто стоит гораздо дороже. Чем закончится эта история - вопрос.Читать далее
23.01.2026, 15:01
Haval Jolion вновь опередил Lada Granta по продажам в Петербурге в 2025 году
Рынок новых авто Петербурга снова удивил. Лидеры сменились местами. Некоторые бренды показали неожиданный рост. В топ-10 сразу несколько сюрпризов. Подробности - в нашем материале.Читать далее
23.01.2026, 14:58
Двухтурбовый Lamborghini Huracan от Underground Racing: мощь, затмевающая Bugatti
Underground Racing снова удивляет: их новый Huracan STO с двумя турбинами способен затмить даже легендарные гиперкары. В чем секрет этой безумной мощности? Почему этот проект обсуждают все? Узнайте, что скрывается под капотом.Читать далее
23.01.2026, 14:38
Как КамАЗ проверяет качество сварки кабин К5: уникальные технологии и точность
На заводе КамАЗа контроль сварки кабин доведен до микронов. Автоматизация и лазерное сканирование. В лаборатории работают уникальные измерительные системы. Как это влияет на качество?Читать далее
23.01.2026, 14:29
В России продают единственный Bajaj Qute с расходом 2,7 литра на 100 км
В РФ появился уникальный Bajaj Qute. Его расход топлива удивляет даже скептиков. Квадрицикл продают за 410 тысяч рублей. Документы оформлены необычно. Подробности - в нашем материале.Читать далее
