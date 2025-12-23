Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

23 декабря 2025, 09:09

Corvette ZR1 устанавливает новый рекорд скорости с елкой на крыше от Hennessey

Американский суперкар разгоняется почти до 200 миль в час с необычным грузом – как это возможно

Автомобильный мир снова удивлен: Corvette ZR1 с елкой на крыше разогнался почти до 200 миль в час. Hennessey вновь экспериментирует с необычными рекордами. Как американцы сочетают скорость и праздничное настроение? Неожиданные подробности и яркие детали – в нашем материале.

Автомобильная индустрия не раз удивляла мир своими рекордами, но на этот раз американцы решили добавить немного праздничного настроения в привычные испытания скорости. Как сообщает autoevolution, тюнинг-ателье Hennessey вновь привлекло внимание к своему Corvette ZR1, установив на крышу спорткара настоящую рождественскую елку и отправив его на трек для установления нового рекорда.

На первый взгляд, идея кажется безумной: зачем разгонять мощный суперкар почти до 200 миль в час с елкой на крыше? Однако для Hennessey это не просто шоу, а способ продемонстрировать возможности автомобиля и мастерство инженеров. В этот раз Corvette ZR1 смог достичь впечатляющей скорости - 196 миль в час, несмотря на дополнительное сопротивление воздуха от праздничного дерева.

Организаторы эксперимента тщательно подготовили машину: елку закрепили так, чтобы она не мешала аэродинамике больше, чем это возможно. Тем не менее, даже при идеальной фиксации, сопротивление воздуха значительно увеличилось, и водителю пришлось приложить максимум усилий, чтобы удержать автомобиль на трассе. По словам команды Hennessey, подобные испытания - это не только развлечение, но и серьезная проверка на прочность для всех компонентов машины.

Интересно, что подобные рекорды уже стали традицией для Hennessey. Каждый год они придумывают новые способы удивить публику, сочетая скорость, мощность и элементы праздника. В этот раз выбор пал на Corvette ZR1 - один из самых быстрых и узнаваемых американских спорткаров. Благодаря доработкам ателье, автомобиль не только сохранил свою динамику, но и справился с необычной нагрузкой.

Результаты заезда впечатляют: несмотря на елку, закрепленную на крыше, Corvette ZR1 разогнался почти до 200 миль в час. Это доказывает, что современные технологии и грамотный подход к тюнингу позволяют достигать невероятных результатов даже в самых нестандартных условиях. Для Hennessey такие эксперименты - способ показать, что границы возможного существуют только в нашем воображении.

Поклонники марки и просто любители необычных автомобильных рекордов уже обсуждают в сети новый успех американцев. Кто-то восхищается смелостью инженеров, кто-то шутит о том, что теперь Санта-Клаус сможет развозить подарки еще быстрее. В любом случае, подобные акции не только поднимают настроение, но и напоминают: автомобильный мир полон сюрпризов, и впереди нас ждет еще немало удивительных рекордов.

Упомянутые модели: Chevrolet Corvette (от 6 200 000 Р)
Упомянутые марки: Chevrolet
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
VGV готовит к выходу в России новый пикап Bolden S7 и обновленный U70 в 2026 году
Volga K50 официально сертифицирована в России и готовится к запуску производства
