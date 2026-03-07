Самый быстрый поезд в мире готовится к запуску — испытания CR450 и его уникальные характеристики

7 марта 2026, 06:49
CR450: новый рекорд скорости на железных дорогах Китая и технологический прорыв
Китай завершает ключевые испытания поезда CR450, который уже показал рекордные скорости и обещает изменить стандарты железнодорожных перевозок. Инженеры добились снижения веса и аэродинамического сопротивления, а также ускорили разгон. Почему этот проект важен для всей отрасли - в нашем материале.
Китайская корпорация CRRC выходит на финишную прямую с испытаниями поезда CR450, который называют уже новым символом технологического лидерства страны. Этот проект не просто очередная инновация - речь идет о том, чтобы принять меры по скоростным перевозкам, которые могут отразиться на всей мировой железнодорожной линии.
CR450 способен развивать эксплуатационную скорость до 400 км/ч, а на испытаниях состав разогнался до 453 км/ч. Еще более впечатляющий результат - рекордная скорость сближения двух поездов, которая достигла 896 км/ч. Подобные показатели ранее казались недостижимыми для серийных составов, а теперь Китай научился не только догонять, но и опережать мировые конкуренты.
Инженеры компании CRRC провели комплексную модернизацию конструкции поезда. Благодаря этому состав стал легче на 10%: минус 50 тонн по сравнению с предыдущими поколениями, что эквивалентно массе целого вагона.
Аэродинамические показатели также вышли на новый уровень. Удлиненный до 15 метров «нос», уменьшенная на 20 сантиметров высота кабины и закрытые кожухи межвагонных промежутков позволили снизить сопротивление воздуха еще на 20%. В результате поезд CR450 разгоняется с 0 до 350 км/ч всего за 4 минуты 40 секунд — это на полторы минуты быстрее своего предшественника.
Особое внимание уделено совместимости с существующей инфраструктурой. Несмотря на рекордные характеристики, состав может эксплуатироваться на линиях, изначально рассчитанных на скорость 350 км/ч (после внесения определенных доработок). Это позволит интегрировать новые поезда в действующую сеть без масштабных затрат на полную замену путевой инфраструктуры.
В настоящее время поезд проходит заключительный этап испытаний, который предусматривает общий пробег в 600 тысяч километров. Завершить цикл тестирования планируется к концу 2026 года, после чего будет запущено серийное производство.
Эксперты отмечают, что запуск CR450 может стать отправной точкой для нового этапа развития скоростных перевозок не только в Китае, но и во всем мире. В условиях растущей конкуренции на рынке высокоскоростных поездов такие технологические достижения позволяют задать новые стандарты для отрасли и изменить представление о возможностях железнодорожного транспорта.
