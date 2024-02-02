Краш-тест американского пикапа закончился настоящей катастрофой. В реальной жизни будет еще страшнее
Фото: скриншот youtube.com / University of Nebraska–Lincoln
Специально на такой случай дорожники разделяют потоки стальными ограждениями толщиной 12 мм и бетонными блоками. Конструкции были разработаны много лет назад, когда средняя масса автомобиля была не так велика, как сейчас, а электрокары и вовсе были экзотикой. Защитные барьеры рассчитаны на автомобиль массой порядка 2,3 тонны. В ходе краш-теста Rivian R1T 2022 года выпуска врезался в ограждение на скорости 60 миль в час (97 км/ч). Последствия оказались катастрофическими.
Внедорожник смел стальные направляющие, как будто их не было. Не сбавляя скорости, он врезался в первый бетонный блок, перепрыгнул через него и сдвинул с места блок второго ряда. В реальной жизни тяжелый внедорожник обязательно бы вылетел на полосу встречного движения. Ученые пришли к выводу, что система ограждений нуждается в серьезной модернизации. Учитывая рост популярности электрокаров, сделать это надо было еще вчера. Сейчас на рынке продаются и более тяжелые внедорожники. Абсолютный рекордсмен, электрический Hummer, весит 4 103 килограмма.
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06.12.2022, 12:29
Рабочие автозавода жалуются на клопов (компания пытается все замять)
С неожиданной проблемой столкнулись рабочие завода Rivian в Нормале, штат Иллинойс, США. Клопы поселились в сидениях вилочных погрузчиков. Первые жалобы поступили еще в середине ноября, но победить напасть пока не удается.Читать далее
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