Краш-тест американского пикапа закончился настоящей катастрофой. В реальной жизни будет еще страшнее

Для участия в краш-тесте взяли электрический пикап Rivian R1T, который весит 3 152 килограмма. Как показали испытания, этот массивный автомобиль способен смять и сломать все на своем пути, включая стальные ограждения и бетонные блоки. Условия теста были максимально приближены к реальным, когда автомобиль, едущий по шоссе, теряет управление и рискует оказаться на полосе встречного движения.

Специально на такой случай дорожники разделяют потоки стальными ограждениями толщиной 12 мм и бетонными блоками. Конструкции были разработаны много лет назад, когда средняя масса автомобиля была не так велика, как сейчас, а электрокары и вовсе были экзотикой. Защитные барьеры рассчитаны на автомобиль массой порядка 2,3 тонны. В ходе краш-теста Rivian R1T 2022 года выпуска врезался в ограждение на скорости 60 миль в час (97 км/ч). Последствия оказались катастрофическими.

Фото: скриншот youtube.com / University of Nebraska–Lincoln

Внедорожник смел стальные направляющие, как будто их не было. Не сбавляя скорости, он врезался в первый бетонный блок, перепрыгнул через него и сдвинул с места блок второго ряда. В реальной жизни тяжелый внедорожник обязательно бы вылетел на полосу встречного движения. Ученые пришли к выводу, что система ограждений нуждается в серьезной модернизации. Учитывая рост популярности электрокаров, сделать это надо было еще вчера. Сейчас на рынке продаются и более тяжелые внедорожники. Абсолютный рекордсмен, электрический Hummer, весит 4 103 килограмма.

Упомянутые модели: Rivian R1T

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