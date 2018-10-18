18 октября 2018, 12:26

Краш-тест Global NCAP: старый Ford Fiesta против нового

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За последние 20 лет автомобили стали более безопасными. Строже стали и требования краш-тестов. В Global NCAP решили провести эксперимент, наглядно демонстрирующий прогресс систем безопасности. В классическом тесте с 40-процентным перекрытием приняли участие два хэтчбека Ford Fiesta: 1998 и 2018 годов выпуска.
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Первая Fiesta, выпущенная в 1998 году, относится к четвертому поколению, премьера которого прошла тремя годами ранее. Однако, строго говоря, автомобиль представляет собой модернизированный хэтчбек третьей генерации образца 1989 года. В его арсенале имеются только две фронтальные подушки безопасности. В 1997 году в краш-тесте Euro NCAP автомобиль получил всего три звезды из пяти возможных из-за сильной деформации кузова.

Отстаивать честь современных автомобилей доверили «седьмой» Fiesta, которая по факту тоже является переработанным хэтчбеком шестого поколения. Автомобиль оснащен шестью подушками безопасности, которые в Европе входят в базовое оснащение. В 2017 году хэтчбек заработал на европейских краш-тестах максимальные пять баллов.

В рамках нынешнего краш-теста Global NCAP оба автомобиля, двигаясь со скоростью 64 км/ч, столкнулись с частичным перекрытием. Из-за разницы в ширине автомобилей точную 40-процентную степень перекрытия соблюсти не удалось. Баллы подсчитывать не стали. Видео красноречиво демонстрирует разницу в безопасности двух автомобилей.

Благодаря регулярному проведению краш-тестов и ужесточению требований к безопасности, автопроизводители постоянно улучшают конструкцию автомобилей, а также оснащают их электронными системами активной безопасности. В итоге, за последние 20 лет количество смертельных ДТП в Европе снизилось с 45 000 до 25 000 в год, а это десятки тысяч спасенных жизней.
По собственной информации 110km.ru
Новости Форд Фиеста
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Краш-тест Global NCAP: старый Ford Fiesta против нового
{{material_120799}}Первая Fiesta, выпущенная в 1998 году, относится к четвертому поколению, премьера которого прошла тремя годами ранее. Однако, строго говоря, автомобиль представляет собой модернизированный хэтчбек третьей генерации образца 1989 года. В его арсенале имеются только две фронтальные подушки безопасности. В 1997 году в краш-тесте Euro NCAP автомобиль получил всего три звезды из пяти возможных из-за сильной деформации кузова.Отстаивать честь современных автомобилей доверили «седьмой» Fiesta, которая по факту тоже является переработанным хэтчбеком шестого поколения. Автомобиль оснащен шестью подушками безопасности, которые в Европе входят в базовое оснащение. В 2017 году хэтчбек заработал на европейских краш-тестах максимальные пять баллов.В рамках нынешнего краш-теста Global NCAP оба автомобиля, двигаясь со скоростью 64 км/ч, столкнулись с частичным перекрытием. Из-за разницы в ширине автомобилей точную 40-процентную степень перекрытия соблюсти не удалось. Баллы подсчитывать не стали. Видео красноречиво демонстрирует разницу в безопасности двух автомобилей.Благодаря регулярному проведению краш-тестов и ужесточению требований к безопасности, автопроизводители постоянно улучшают конструкцию автомобилей, а также оснащают их электронными системами активной безопасности. В итоге, за последние 20 лет количество смертельных ДТП в Европе снизилось с 45 000 до 25 000 в год, а это десятки тысяч спасенных жизней.
2018-10-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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