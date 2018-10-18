18 октября 2018, 12:26
Краш-тест Global NCAP: старый Ford Fiesta против нового
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За последние 20 лет автомобили стали более безопасными. Строже стали и требования краш-тестов. В Global NCAP решили провести эксперимент, наглядно демонстрирующий прогресс систем безопасности. В классическом тесте с 40-процентным перекрытием приняли участие два хэтчбека Ford Fiesta: 1998 и 2018 годов выпуска.
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Отстаивать честь современных автомобилей доверили «седьмой» Fiesta, которая по факту тоже является переработанным хэтчбеком шестого поколения. Автомобиль оснащен шестью подушками безопасности, которые в Европе входят в базовое оснащение. В 2017 году хэтчбек заработал на европейских краш-тестах максимальные пять баллов.
В рамках нынешнего краш-теста Global NCAP оба автомобиля, двигаясь со скоростью 64 км/ч, столкнулись с частичным перекрытием. Из-за разницы в ширине автомобилей точную 40-процентную степень перекрытия соблюсти не удалось. Баллы подсчитывать не стали. Видео красноречиво демонстрирует разницу в безопасности двух автомобилей.
Благодаря регулярному проведению краш-тестов и ужесточению требований к безопасности, автопроизводители постоянно улучшают конструкцию автомобилей, а также оснащают их электронными системами активной безопасности. В итоге, за последние 20 лет количество смертельных ДТП в Европе снизилось с 45 000 до 25 000 в год, а это десятки тысяч спасенных жизней.
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