23 июня 2021, 00:01
Краш-тест популярного в России Hyundai Getz: что стало с 18-летним автомобилем после лобового столкновения
Миниатюрные хэтчбеки Hyundai Getz выпускали с 2002 по 2011 год. Благодаря выгодной цене и неприхотливому характеру автомобиль и сегодня пользуется любовью российских автовладельцев.
Дарья Климова Фото: drom.ru
Изображение загружается
Фото: drom.ru
Ранее мы писали
Компания Hyundai начала продажи компактного хэтчбека Getz и седана Accent. Автомобили с такими именами появятся ...Читать далее
Hyundai Getz с честью выдержал удар: сработали натяжители ремней безопасности и обе фронтальные подушки безопасности. Салон практически не деформировался, передние двери открывались легко. Датчики в тестовых манекенах показали, что в случае реальной аварии водитель и пассажир не получили бы серьезных травм. Отметим, что в 2004 году новый Hyundai Getz получил на тестах Euro NCAP вполне достойные автомобиля столь малого класса четыре звезды из пяти возможных.
Упомянутые модели: Hyundai Getz
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 496 000 РHyundai Getz 2010 в Москве
- 315 000 РHyundai Getz 2005 в Москве
- 369 000 РHyundai Getz 2006 в Москве
- 347 000 РHyundai Getz 2007 в Москве
- 263 000 РHyundai Getz 2007 в Москве
- 299 000 РHyundai Getz 2007 в Москве
- 259 000 РHyundai Getz 2004 в Москве
- 447 000 РHyundai Getz 2008 в Москве
- 390 000 РHyundai Getz 2008 в Москве
- 264 000 РHyundai Getz 2003 в Москве
Новости по теме
Hyundai вернула к жизни Getz и Accent
18.09.2020, 09:51
Блогер AcademeG после краш-теста Lada Largus: «Впервые в истории ручник залез в попу водителю»
15.06.2021, 00:01
Mercedes-Benz S-Class показал на «лосином тесте» достойный результат
07.06.2021, 18:04
Euro NCAP проверил безопасность новых Genesis G80 и GV80
27.05.2021, 14:38
ТОП-9 самых неудачных моделей BMW
26.05.2021, 22:28
Новости по теме
Hyundai вернула к жизни Getz и Accent
18.09.2020, 09:51
Блогер AcademeG после краш-теста Lada Largus: «Впервые в истории ручник залез в попу водителю»
15.06.2021, 00:01
Mercedes-Benz S-Class показал на «лосином тесте» достойный результат
07.06.2021, 18:04
Euro NCAP проверил безопасность новых Genesis G80 и GV80
27.05.2021, 14:38
ТОП-9 самых неудачных моделей BMW
26.05.2021, 22:28
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Продажа Hyundai Getz
Купить Hyundai Getz 2008 в Москве
355 000 Р
Купить Hyundai Getz 2008 в Москве
447 000 Р
Купить Hyundai Getz 2008 в Москве
520 000 Р
Купить Hyundai Getz 2007 в Москве
317 000 Р
Купить Hyundai Getz 2008 в Москве
115 000 Р
Купить Hyundai Getz 2008 в Москве
420 000 Р
Купить Hyundai Getz 2008 в Москве
385 000 Р
Купить Hyundai Getz 2007 в Москве
325 000 Р
Купить Hyundai Getz 2007 в Москве
380 000 Р
Купить Hyundai Getz 2008 в Москве
345 000 Р
Купить Hyundai Getz 2010 в Москве
399 000 Р
Купить Hyundai Getz 2007 в Москве
445 000 Р
Купить Hyundai Getz 2010 в Москве
460 000 Р
Купить Hyundai Getz 2010 в Москве
580 000 Р
Купить Hyundai Getz 2008 в Москве
499 000 Р
Купить Hyundai Getz 2006 в Москве
369 000 Р
Купить Hyundai Getz 2008 в МосквеОбъявления о продаже Hyundai Getz
145 000 Р
Транспортный налог
Рейтинги машин