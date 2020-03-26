Cрок службы бортовых устройств системы «Платон» увеличен на 3 месяца
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Антон Замков, генеральный директор «РТ-Инвест Транспортные Системы» (компания-оператор системы «Платон»): «Ежедневно в офисах мы обслуживаем более 5000 грузоперевозчиков. Все сервисы системы доступны онлайн, но для получения бортового устройства перевозчикам, в том числе и иностранным необходимо прийти в центры обслуживания. Новое решение Правительства РФ обеспечит безопасность грузоперевозчиков и более 700 сотрудников в 138 центрах обслуживания пользователей по всей РФ».
В Ассоциации международных автомобильных перевозчиков АСМАП призвали своих членов в своей деятельности учитывать данное решение. А заодно попросили перевозчиков обратить внимание на объявленные Президентом РФ дни с 28 марта по 5 апреля 2020 года нерабочими и в связи с этим получить необходимые документы в пунктах выдачи АСМАП (иностранные разрешения, книжки МДП) в ближайшие рабочие дни: в четверг 26 марта и пятницу 27 марта 2020 года.
Выдача указанных документов будет осуществляться в ускоренном порядке (без необходимости возврата использованных иностранных разрешений и книжек МДП) и в количествах с учётом потребностей предприятий на предстоящую неделю, объявленную в России нерабочей.
Для справки: на сегодняшний день в системе "Платон" зарегистрировано 1 294 000 грузовиков и 557 000 перевозчиков по всей стране. Бортовыми устройствами обеспечены 90% ТС отечественных перевозчиков. Оформлено 22,1 млн маршрутных карт. В Дорожный фонд России собрано 100 млрд рублей.
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