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26 марта 2020, 10:59

Cрок службы бортовых устройств системы «Платон» увеличен на 3 месяца

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Фото из открытых источников
Такое решение в эти непростые дни приняла Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики. По информации авторов идеи, сделано это для обеспечения безопасности грузоперевозчиков во время пандемии коронавируса и исключения необходимости личных визитов в офисы в период обменной кампании бортовых устройств.

Антон Замков, генеральный директор «РТ-Инвест Транспортные Системы» (компания-оператор системы «Платон»): «Ежедневно в офисах мы обслуживаем более 5000 грузоперевозчиков. Все сервисы системы доступны онлайн, но для получения бортового устройства перевозчикам, в том числе и иностранным необходимо прийти в центры обслуживания. Новое решение Правительства РФ обеспечит безопасность грузоперевозчиков и более 700 сотрудников в 138 центрах обслуживания пользователей по всей РФ».

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Обновленный срок службы будет автоматически изменен в личном кабинете грузоперевозчика на официальном сайте системы «Платон». 

В Ассоциации международных автомобильных перевозчиков АСМАП призвали своих членов в своей деятельности учитывать данное решение. А заодно попросили перевозчиков обратить внимание на объявленные Президентом РФ дни с 28 марта по 5 апреля 2020 года нерабочими и в связи с этим получить необходимые документы в пунктах выдачи АСМАП (иностранные разрешения, книжки МДП) в ближайшие рабочие дни: в четверг 26 марта и пятницу 27 марта 2020 года.

Выдача указанных документов будет осуществляться в ускоренном порядке (без необходимости возврата использованных иностранных разрешений и книжек МДП) и в количествах с учётом потребностей предприятий на предстоящую неделю, объявленную в России нерабочей.

Для справки: на сегодняшний день в системе "Платон" зарегистрировано 1 294 000 грузовиков и 557 000 перевозчиков по всей стране. Бортовыми устройствами обеспечены 90% ТС отечественных перевозчиков. Оформлено 22,1 млн маршрутных карт. В Дорожный фонд России собрано 100 млрд рублей.


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Cрок службы бортовых устройств системы «Платон» увеличен на 3 месяца
Антон Замков, генеральный директор «РТ-Инвест Транспортные Системы» (компания-оператор системы «Платон»): «Ежедневно в офисах мы обслуживаем более 5000 грузоперевозчиков. Все сервисы системы доступны онлайн, но для получения бортового устройства перевозчикам, в том числе и иностранным необходимо прийти в центры обслуживания. Новое решение Правительства РФ обеспечит безопасность грузоперевозчиков и более 700 сотрудников в 138 центрах обслуживания пользователей по всей РФ».{{material_129413}} Обновленный срок службы будет автоматически изменен в личном кабинете грузоперевозчика на официальном сайте системы «Платон». В Ассоциации международных автомобильных перевозчиков АСМАП призвали своих членов в своей деятельности учитывать данное решение. А заодно попросили перевозчиков обратить внимание на объявленные Президентом РФ дни с 28 марта по 5 апреля 2020 года нерабочими и в связи с этим получить необходимые документы в пунктах выдачи АСМАП (иностранные разрешения, книжки МДП) в ближайшие рабочие дни: в четверг 26 марта и пятницу 27 марта 2020 года. Выдача указанных документов будет осуществляться в ускоренном порядке (без необходимости возврата использованных иностранных разрешений и книжек МДП) и в количествах с учётом потребностей предприятий на предстоящую неделю, объявленную в России нерабочей. Для справки: на сегодняшний день в системе "Платон" зарегистрировано 1 294 000 грузовиков и 557 000 перевозчиков по всей стране. Бортовыми устройствами обеспечены 90% ТС отечественных перевозчиков. Оформлено 22,1 млн маршрутных карт. В Дорожный фонд России собрано 100 млрд рублей.
2020-03-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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