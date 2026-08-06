Kioti CS2530H: 24,5 л.с., климат-контроль и промежуточный ВОМ в компактном корпусе для фермерских задач

6 августа 2026, 15:22
CS2530H: компактный трактор с кабиной, климат-контролем и дизельным мотором
CS2530H: компактный трактор с кабиной, климат-контролем и дизельным мотором
CS2530H - малогабаритный трактор с дизельным двигателем, кабиной и климат-контролем, который может заинтересовать владельцев частных хозяйств и небольших ферм. Модель выделяется сочетанием компактности, функциональности и современного оснащения, что особенно актуально на фоне роста спроса на универсальную технику для работы на ограниченных пространствах.
CS2530H привлекает внимание тех, кто ищет компактную и универсальную технику для работы на небольших участках. По информации производителя, этот трактор рассчитан на владельцев британских земель, фермеров и технических специалистов, которые ценят комфорт при выполнении повседневных задач на земле. В условиях, когда спрос на многофункциональные машины для ограниченных пространств только растет, CS2530H выглядит как своевременное решение.
Главная задача модели - наличие кабины с климат-контролем и кондиционером, что позволяет работать в любых условиях и не зависеть от сезонных перепадов температуры. Мощность дизельного двигателя KIOTI составляет 24,5 л.с., гидростатическая трансмиссия с двумя диапазонами (HI-LO) обеспечивает плавное и точное управление. Благодаря компактным габаритам, трактор легко перемещается по узким проездам и между препятствиями, что особенно важно для небольшого хозяйства.
CS2530H оснащен блокировкой дифференциала, полным приводом и двумя валами отбора мощности — задним и промежуточным. Это позволяет использовать широкий спектр навесного оборудования, косилки, погрузчики и другие устройства. Промежуточный вал рассчитан на 2200 оборотов в минуту. Управление валами осуществляется рычагом, а регулировка высоты среза косилки позволяет адаптировать технику под разные задачи.
В условиях российского рынка компактные тракторы с кабиной и климат-контролем встречаются нечасто, что делает CS2530H ведущим игроком в своем сегменте. Как отмечается, подобные машины востребованы специалистами не только в сельском хозяйстве, но и для обслуживания территорий, коммунальных работ и даже в ландшафтном дизайне. Для сравнения, интерес к компактной технике наблюдается и в сегменте электротранспорта, например, электроскутеры для города и пригорода, также становятся все более популярными благодаря своей маневренности и универсальности.
Если исходить из представленной информации, CS2530H может быть интересен тем, кто ищет надежную и современную технику для работы в ограниченных пространствах. Важно отметить, что наличие климат-контроля и кондиционера в тракторах этого класса — редкость для российского рынка. Кроме того, гидростатическая трансмиссия включает управление, а возможность включения навесного оборудования расширяет спектр задач.
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