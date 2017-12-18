Cтандарты строительства однополосных дорог на селе предлагают упростить
Сейчас более 40 тыс. населенных пунктов в стране не имеют дорог с твердым покрытием. Более 3 млн человек лишены возможности получить оперативную медицинскую помощь, доехать в любое время года до магазинов, учреждений культуры. Удешевление строительства и эксплуатации дорог с низкой интенсивностью движения помогло бы наладить связь удаленных населенных пунктов с цивилизацией.
Успешный опыт решения такой задачи есть за рубежом - в странах с обширными территориями и низкой плотностью дорожной сети. Там существенно больше доля однополосных автодорог с твердым покрытием и проще требования к их строительству.
В некоторых регионах России такой подход уже применяется. В Республике Татарстан, например, с 2011 года действует стандарт проектирования сельских дорог. Он распространяется на дороги, по которым проезжает не более 100 транспортных единиц в сутки. Стандарт описывает все технические параметры и материалы. Ширина таких дорог составляет от 3,5 до 4,5 м, в пределах видимости должны устраиваться разъезды длиной 20 м и шириной 6 м.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное