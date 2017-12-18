18 декабря 2017, 14:18

Cтандарты строительства однополосных дорог на селе предлагают упростить

Ввести упрощенные нормативы строительства однополосных дорог в деревнях и поселках - единственный способ справиться с бездорожьем в сельской местности. С таким предложением выступили эксперты Общественного народного фронта.
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Cтандарты строительства однополосных дорог на селе предлагают упростить

Сейчас более 40 тыс. населенных пунктов в стране не имеют дорог с твердым покрытием. Более 3 млн человек лишены возможности получить оперативную медицинскую помощь, доехать в любое время года до магазинов, учреждений культуры. Удешевление строительства и эксплуатации дорог с низкой интенсивностью движения помогло бы наладить связь удаленных населенных пунктов с цивилизацией.
Успешный опыт решения такой задачи есть за рубежом - в странах с обширными территориями и низкой плотностью дорожной сети. Там существенно больше доля однополосных автодорог с твердым покрытием и проще требования к их строительству.

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Соответствующий документ создан, но его уже несколько лет не утверждает Минстрой России. Это приводит к тому, что одни дороги остаются без ремонта, а на другие тратятся неоправданно большие средства. Так, за федеральные деньги по программе Минсельхоза России в Псковской области сельские дороги реконструируют по цене 20 млн руб. за километр. Если же применить разработанные нормативы, то за те же деньги можно построить больше дорог и обеспечить транспортной доступностью больше местных жителей, сказали эксперты.

В некоторых регионах России такой подход уже применяется. В Республике Татарстан, например, с 2011 года действует стандарт проектирования сельских дорог. Он распространяется на дороги, по которым проезжает не более 100 транспортных единиц в сутки. Стандарт описывает все технические параметры и материалы. Ширина таких дорог составляет от 3,5 до 4,5 м, в пределах видимости должны устраиваться разъезды длиной 20 м и шириной 6 м.

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Cтандарты строительства однополосных дорог на селе предлагают упростить
Сейчас более 40 тыс. населенных пунктов в стране не имеют дорог с твердым покрытием. Более 3 млн человек лишены возможности получить оперативную медицинскую помощь, доехать в любое время года до магазинов, учреждений культуры. Удешевление строительства и эксплуатации дорог с низкой интенсивностью движения помогло бы наладить связь удаленных населенных пунктов с цивилизацией.Успешный опыт решения такой задачи есть за рубежом - в странах с обширными территориями и низкой плотностью дорожной сети. Там существенно больше доля однополосных автодорог с твердым покрытием и проще требования к их строительству.{{material_119356}} Соответствующий документ создан, но его уже несколько лет не утверждает Минстрой России. Это приводит к тому, что одни дороги остаются без ремонта, а на другие тратятся неоправданно большие средства. Так, за федеральные деньги по программе Минсельхоза России в Псковской области сельские дороги реконструируют по цене 20 млн руб. за километр. Если же применить разработанные нормативы, то за те же деньги можно построить больше дорог и обеспечить транспортной доступностью больше местных жителей, сказали эксперты.В некоторых регионах России такой подход уже применяется. В Республике Татарстан, например, с 2011 года действует стандарт проектирования сельских дорог. Он распространяется на дороги, по которым проезжает не более 100 транспортных единиц в сутки. Стандарт описывает все технические параметры и материалы. Ширина таких дорог составляет от 3,5 до 4,5 м, в пределах видимости должны устраиваться разъезды длиной 20 м и шириной 6 м.
2017-12-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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