Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

23 декабря 2025, 09:54

Cub Drifter 2016 - уникальный кемпер с двойным складыванием для бездорожья и путешествий

Австралийский Cub Drifter 2016: двойное складывание, комфорт и надежность — идеальный выбор для приключений

Рынок кемперов постоянно пополняется новыми моделями, но опытные производители по-прежнему в цене. Cub Campers из Австралии - один из таких брендов. Компания с 1968 года создает прицепы для путешествий, которые славятся надежностью. Чем удивляет Cub Drifter 2016? Узнайте подробности в нашем материале.

Австралийский рынок кемперов сегодня переживает настоящий бум: ежегодные испытания десятков новых брендов и моделей, гарантирующие прочность, комфорт и отличную проходимость. Однако даже в такой насыщенной конкуренции опыт и репутация проверенных производителей являются преимуществом. Одним из таких игроков является компания Cub Campers, которая работает с 1968 года и за это время заслужила доверие тысяч пассажиров.

Фото: Cub Campers

В 2016 году Cub Campers представила модель Drifter - кемпер-прицеп, который сразу привлекает внимание необычной конструкцией. Его конструкция — система двойного складывания, позволяющая быстро развернуть просторное жилое пространство буквально за несколько минут. Это решение не только экономит время на стоянке, но и обеспечивает дополнительный комфорт на дороге, ведь внутри Drifter можно разместить все необходимое для длительных поездок.

Внутреннее пространство кемпера продумано до мелочей: здесь есть удобные спальные места, внутренние шкафы для хранения вещей, а также мини-кухня с плитой и шкафчиком. Благодаря продуманной эргономике, путешествие в Drifter не вызывает усталости. Все материалы и механизмы рассчитаны на суровые условия австралийского бездорожья, что особенно важно для любителей активного отдыха вдали от цивилизации.

Фото: Cub Campers

Еще одним преимуществом Cub Drifter стала его легкость и маневренность. Прицеп легко буксируется даже автомобилем среднего класса, усиленная подвеска и прочная рама позволяют уверенно преодолевать сложные участки дороги. По информации autoevolution инженеры компании уделили особое внимание надежности всех узлов и простоте обслуживания, чтобы путешественники могли не беспокоиться о поломках в пути.

Сегодня Cub Drifter 2016 остается актуальным выбором для тех, кто ценит свободу передвижения и не готов жертвовать комфортом ради приключений. Этот кемпер идеально подходит как для семейных поездок, так и для одиночных экспедиций по самым труднодоступным уголкам Австралии. Опыт Cub Campers и инновационные решения делают Drifter одной из самых интересных моделей на рынке прицепов для путешествий.

