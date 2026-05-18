Думаете, отзывают только автомобили? В Европе стартовал отзыв велосипедов из-за дефектных шатунов

В Европе отзывают велосипеды из-за опасных дефектов в деталях

Cube объявил масштабный отзыв электровелосипедов 2026 года: выявлен критический дефект в креплении педалей, который может привести к серьезным травмам. Владельцам советуют немедленно прекратить ездить на велосипедах. Какие модели попали под угрозу и что делать дальше - разбираемся подробно.

Владельцы электровелосипедов Cube в Европе столкнулись с неожиданной и крайне неприятной новостью: производитель из Баварии начал срочный отзыв целого ряда моделей 2026 года. Причина - серьезный дефект в конструкции шатунов, который может привести к внезапному выходу из строя прямо во время движения. Для велосипедистов это не просто неудобство, а реальная угроза безопасности на дороге.

Как выяснилось, проблема затронула карбоновые шатуны Acid-Carbon-Hybrid 2026 года выпуска, установленные на популярных сериях: Stereo Hybrid, Reaction Hybrid, AMS Hybrid, Kathmandu Hybrid и Nuroad Hybrid. Все велосипеды, выпущенные и доставленные заказчикам до 8 мая 2026 года, попали в зону риска. По словам представителей Cube, алюминиевый вкладыш в месте крепления педали может неожиданно вырваться, что приводит к потере управления и тяжелым травмам.

Производитель настоятельно рекомендует всем владельцам немедленно прекратить эксплуатацию своих электровелосипедов до замены опасных деталей. Проверить, попадает ли велосипед под отзыв, можно по номеру рамы - он находится в районе каретки. Для этого Cube запустил специальную страницу, где достаточно ввести этот номер и получить ответ.

Замена шатунов обязательна и должна проводиться только у официальных дилеров Cube. Владельцам предлагают два варианта: временно установить алюминиевые шатуны с последующей заменой на карбоновые (ожидание - до года), либо выбрать алюминиевые шатуны с фирменной передней фарой Acid E-Bike стоимостью около 150 евро. Оба варианта полностью бесплатны для клиентов.

Ситуация с отзывом Cube - наглядный пример того, как отзывные кампании проходят не только в автомобильном мире и даже у признанных брендов могут возникать критические просчеты в конструкции. Для велосипедистов это еще один повод внимательно относиться к техническому состоянию своей техники и не игнорировать рекомендации производителей. Важно помнить: своевременная замена деталей может спасти не только велосипед, но и здоровье.