Cултан Малайзии признался послу, что хотел бы купить российский автомобиль

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Новый султан Малайзии Ибрагим Ибни Альмархум Султан Искандар сообщил послу РФ в Малайзии Наилю Латыпову о своей заинтересованности в приобретении российского люксового автомобиля Aurus. Посольство немедленно выразило готовность помочь с покупкой и найти возможность поставить автомобиль прямо в гараж Его Величества, пишет РИА Новости

В конце января состоялась торжественная церемония сошествия с престола Абдуллы Ахмада Шаха, который пять лет управлял Малайзией как один из девяти наследных султанов. В соответствии с конституцией Малайзии, произошла ротация, и на трон верховного правителя на ближайшие пять лет взошел султан штата Джохор Ибрагим. Он уже приступил к исполнению обязанностей, но торжественная церемония коронации состоится через несколько месяцев.

Фото: Aurus

Жители Малайзии знают нового 65-летнего султана как азартного спортсмена и автогонщика. Он нередко сам сидит за рулем своих автомобилей, а в его гараже хранится богатая коллекция. Говорят, что у него есть лицензии на управление всеми видами наземного, воздушного и морского транспорта.

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