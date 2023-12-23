Cummins оказался в центре очередного дизельгейта: компанию оштрафовали на 1,7 млрд долларов

15.03.2022, 16:44

Новый внедорожник Ram за 275 000 долларов сможет разогнаться только до 90 км/ч (и вот почему)

На продажу в Финляндии выставили 1000-сильный пикап Hennessey Mammoth, построенный на базе Ram 1500 TRX. Продавец просит за мощный внедорожник 275 тысяч долларов, при этом разогнаться автомобиль может только до 90 км/ч. И дело тут вовсе не в машине, а в налогах.Читать далее