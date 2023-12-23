Cummins оказался в центре очередного дизельгейта: компанию оштрафовали на 1,7 млрд долларов
Как выяснили следователи, незаконное оборудование было установлено на 960 тысяч 6,7-литровых рядных шестицилиндровых дизельных турбомоторов Cummins ISB, которыми оснащали тяжелые пикапы Ram 2500 и 3500 в период с 2013 по 2023 годы. Представители Cummins отвергли обвинения, но все-таки согласились уплатить штраф, который станет крупнейшим в истории урегулированием нарушением Закона о чистом воздухе и вторым по величине экологическим штрафом в истории. Он уступает только гигантскому штрафу уплаченному в 2010 году нефтяной компанией BP за взрыв и пожар на морской платформе Deepwater Horizon – 21 млрд долларов.
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15.09.2023, 14:03
Чиновник разобрал автомобиль, который суд постановил конфисковать
Еще в декабре 2022 года Омский областной суд вынес решение по иску региональной прокуратуры и постановил конфисковать пикап Dodge Ram, принадлежащий бывшему председателю Совета Тевризского района. В ожидании приставов экс-чиновник не терял времени даром.Читать далее
-
06.04.2023, 08:04
Новый тяжелый пикап Ram 1500: фото и подробности
На автосалоне в Нью-Йорке представили электрический пикап Ram 1500 REV, продажи которого стартуют в 2024 году. По сравнению с конкурентами из Ford и General Motors, внедорожник может похвастаться рекордным запасом хода свыше 800 километров.Читать далее
-
18.12.2022, 18:18
Ram отзывает 1,4 млн пикапов: проблема с задней дверью может привести к выпадению груза на дорогу
Около 1,4 млн пикапов американской марки Ram отзываются после того, как автопроизводитель обнаружил неисправность, из-за которой груз может оказаться на дороге.Читать далее
-
24.05.2022, 15:04
В США впервые за полвека сменился лидер продаж
Пикапы Ford F-Series занимали верхнюю строчку продаж в США на протяжении 47 лет. Однако, по итогам первого квартала 2022 года внедорожники впервые в истории уступили лидерство электрокарам.Читать далее
-
15.03.2022, 16:44
Новый внедорожник Ram за 275 000 долларов сможет разогнаться только до 90 км/ч (и вот почему)
На продажу в Финляндии выставили 1000-сильный пикап Hennessey Mammoth, построенный на базе Ram 1500 TRX. Продавец просит за мощный внедорожник 275 тысяч долларов, при этом разогнаться автомобиль может только до 90 км/ч. И дело тут вовсе не в машине, а в налогах.Читать далее
-
06.12.2021, 16:41
Зацени новый автомобиль, который заставит плакать детей на Ближнем Востоке
Люксовый Aznom Palladium – это странная смесь седана, пикапа и внедорожника. Дизайн новинки разрабатывали итальянцы, но построили его на базе американского пикапа Ram 1500.Читать далее
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