Второе обновление Cupra Born: что скрывает камуфляж и как изменится электрокар

10 декабря 2025, 09:54
Cupra Born 2026: обновленный дизайн, новые фары и бамперы на тестах в Испании
Cupra Born 2026: обновленный дизайн, новые фары и бамперы на тестах в Испании
Cupra готовит второе обновление для Born. Прототип уже замечен на дорогах Испании. Внешние перемены стали заметнее, чем раньше. Производитель стремится приблизить стиль к новым моделям. Подробности о переменах пока держатся в секрете.
Электрический хэтчбек Cupra Born, ставший первой полностью электрической моделью бренда, вновь оказался в центре внимания автолюбителей. После первого рестайлинга в 2024 году производитель решил не останавливаться на достигнутом и уже готовит второе обновление, которое должно было выйти в 2026 году. В этот раз перемены обещают быть более продвинутыми, чем раньше.
Как сообщает autoevolution, на дорогах Испании был замечен тестовый экземпляр Cupra Born с тщательно замаскированными передней и задней частями кузова. Черный кузов и плотный камуфляж не скрыли того, что дизайнеры выбрали эволюционный путь развития внешности. Основная задача грядущего рестайлинга, по мнению экспертов, заключается в том, чтобы сделать Born максимально похожим на совершенно новую модель Rava, которая также готовится к выходу.
Судя по снимкам, автомобиль получил полностью переработанные передний и задний бамперы, а также новые фары и фонари. Линии кузова стали более выразительными, а оптика — современнее и технологичнее. В целом обновленный Born выглядит более динамично и агрессивно, что не может не привлечь внимание молодых покупателей и любителей спортивного стиля.
Внутри изменения пока не разглашаются, но возможно появление новых материалов отделки, расширенного набора электронных ассистентов и, возможно, обновленной мультимедийной системы. Cupra традиционно делает ставку на спортивный характер и дизайн, поэтому стоит ждать интересных решений.
Технические характеристики пока держатся в секрете, однако эксперты не исключают новый вариант с увеличенным запасом хода и улучшенной динамикой. Вполне вероятно, что производитель предложит дополнительные возможности для персонализации, чтобы сделать Born еще более привлекательным на фоне конкурентов.
Официальная премьера обновленного Cupra состоится ближе к 2026 году. До этого момента компания продолжит тестировать прототипы на дорогах Европы, постепенно раскрывая новые детали. Следите за новостями, чтобы не пропустить все самое интересное о будущем появлении хэтчбека.
Похожие материалы Купра
-
10.12.2025, 10:19
Владелец Acura Integra Type S 2024 года проехал 9300 км и продал авто с большой скидкой
Редкая Acura Integra Type S 2024 года с уникальным цветом кузова и мощным турбомотором сменила владельца после пробега в 9300 км. Автомобиль ушел с аукциона за сумму, заметно ниже первоначальной цены. Почему владелец решился на такую сделку и что это говорит о рынке? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 09:23
KIA Bongo 4WD с жилым модулем для пятерых: автодом для любых условий
KIA Bongo 4WD с интегрированным модулем удивляет возможностями. Автодом рассчитан на пять человек. Внутри – современные решения для комфорта и автономии. Узнайте, чем выделяется эта модель среди других.Читать далее
-
10.12.2025, 08:59
Российский авторынок уходит в интернет: как дилеры и покупатели осваивают онлайн
Автомобильный рынок сильно меняется. Покупка машины переходит в онлайн. Дилеры осваивают новые форматы. Клиенты предпочитают общаться в чатах. Что ждет отрасль в будущем?Читать далее
-
10.12.2025, 08:36
Почему АвтоВАЗ не спешит создавать конкурента BMW X5 для российского рынка
Российский рынок премиальных внедорожников меняется. АвтоВАЗ способен создать конкурента BMW X5, но не торопится. Компания делает ставку на постепенное развитие. Первый шаг — запуск Lada Azimut. Следите за новостями, чтобы узнать о следующих планах.Читать далее
-
10.12.2025, 08:22
В ноябре авторынок России пополнили 20 совершенно новых моделей
Российский авторынок продолжает удивлять. В ноябре появилось много новинок. Большинство из них - гибриды. Но есть и другие интересные машины. Узнайте, что теперь можно купить.Читать далее
-
10.12.2025, 08:11
Как из IKEA: Toyota выпустила мини-автодом с модульным интерьером для самостоятельной сборки
Японское ателье Modellista удивило новым проектом на базе Toyota Sienta. Модульный автодом можно собрать самому, выбирая нужные элементы. Такой подход открывает новые возможности для любителей путешествий. Цена модулей стартует от 1500 долларов. Оригинальное решение доступно только в Японии.Читать далее
-
10.12.2025, 07:37
Гибридный Corvette E-Ray против Porsche 911 Carrera: кто быстрее на четверти мили
Гибридный Corvette E-Ray бросает вызов легендарному Porsche 911 Carrera. Сможет ли американский спорткар изменить мнение скептиков? Узнайте, кто оказался быстрее на дистанции четверть мили. Итоги гонки удивят даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
10.12.2025, 07:22
Роскошный кемпер Innova Roadtrip 595L на базе Mercedes-Benz Sprinter 2024 года
Новый Innova Roadtrip 595L удивляет сочетанием стиля и технологий. Внутри – атмосфера дорогой яхты. Цена впечатляет, но что скрывается за ней? Узнайте, чем выделяется этот дом на колесах.Читать далее
-
10.12.2025, 06:54
Triumph Speed 400 превратили в уникальный Viper и выставили на продажу
Triumph Speed 400 редко оказывается в центре внимания. В 2023 году модель появилась благодаря сотрудничеству британцев и индийской Bajaj. Этот мотоцикл рассчитан на широкий круг райдеров. Теперь у него появилась уникальная версия. Что в ней особенного? Подробности – в материале.Читать далее
-
10.12.2025, 06:43
Toyota Hilux 2026 выходит в Австралии с обновленным дизайном и множеством версий
Toyota представила Hilux 2026 для Австралии. Модель получила серьезные обновления и локальные решения. Стартовая цена удивляет – менее 23 тысяч долларов. Какие версии и опции доступны, чем удивит новый Hilux – подробности в материале.Читать далее
Похожие материалы Купра
-
10.12.2025, 10:19
Владелец Acura Integra Type S 2024 года проехал 9300 км и продал авто с большой скидкой
Редкая Acura Integra Type S 2024 года с уникальным цветом кузова и мощным турбомотором сменила владельца после пробега в 9300 км. Автомобиль ушел с аукциона за сумму, заметно ниже первоначальной цены. Почему владелец решился на такую сделку и что это говорит о рынке? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
10.12.2025, 09:23
KIA Bongo 4WD с жилым модулем для пятерых: автодом для любых условий
KIA Bongo 4WD с интегрированным модулем удивляет возможностями. Автодом рассчитан на пять человек. Внутри – современные решения для комфорта и автономии. Узнайте, чем выделяется эта модель среди других.Читать далее
-
10.12.2025, 08:59
Российский авторынок уходит в интернет: как дилеры и покупатели осваивают онлайн
Автомобильный рынок сильно меняется. Покупка машины переходит в онлайн. Дилеры осваивают новые форматы. Клиенты предпочитают общаться в чатах. Что ждет отрасль в будущем?Читать далее
-
10.12.2025, 08:36
Почему АвтоВАЗ не спешит создавать конкурента BMW X5 для российского рынка
Российский рынок премиальных внедорожников меняется. АвтоВАЗ способен создать конкурента BMW X5, но не торопится. Компания делает ставку на постепенное развитие. Первый шаг — запуск Lada Azimut. Следите за новостями, чтобы узнать о следующих планах.Читать далее
-
10.12.2025, 08:22
В ноябре авторынок России пополнили 20 совершенно новых моделей
Российский авторынок продолжает удивлять. В ноябре появилось много новинок. Большинство из них - гибриды. Но есть и другие интересные машины. Узнайте, что теперь можно купить.Читать далее
-
10.12.2025, 08:11
Как из IKEA: Toyota выпустила мини-автодом с модульным интерьером для самостоятельной сборки
Японское ателье Modellista удивило новым проектом на базе Toyota Sienta. Модульный автодом можно собрать самому, выбирая нужные элементы. Такой подход открывает новые возможности для любителей путешествий. Цена модулей стартует от 1500 долларов. Оригинальное решение доступно только в Японии.Читать далее
-
10.12.2025, 07:37
Гибридный Corvette E-Ray против Porsche 911 Carrera: кто быстрее на четверти мили
Гибридный Corvette E-Ray бросает вызов легендарному Porsche 911 Carrera. Сможет ли американский спорткар изменить мнение скептиков? Узнайте, кто оказался быстрее на дистанции четверть мили. Итоги гонки удивят даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
10.12.2025, 07:22
Роскошный кемпер Innova Roadtrip 595L на базе Mercedes-Benz Sprinter 2024 года
Новый Innova Roadtrip 595L удивляет сочетанием стиля и технологий. Внутри – атмосфера дорогой яхты. Цена впечатляет, но что скрывается за ней? Узнайте, чем выделяется этот дом на колесах.Читать далее
-
10.12.2025, 06:54
Triumph Speed 400 превратили в уникальный Viper и выставили на продажу
Triumph Speed 400 редко оказывается в центре внимания. В 2023 году модель появилась благодаря сотрудничеству британцев и индийской Bajaj. Этот мотоцикл рассчитан на широкий круг райдеров. Теперь у него появилась уникальная версия. Что в ней особенного? Подробности – в материале.Читать далее
-
10.12.2025, 06:43
Toyota Hilux 2026 выходит в Австралии с обновленным дизайном и множеством версий
Toyota представила Hilux 2026 для Австралии. Модель получила серьезные обновления и локальные решения. Стартовая цена удивляет – менее 23 тысяч долларов. Какие версии и опции доступны, чем удивит новый Hilux – подробности в материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве