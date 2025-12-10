Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

10 декабря 2025, 09:54

Cupra Born 2026: обновленный дизайн, новые фары и бамперы на тестах в Испании

Второе обновление Cupra Born: что скрывает камуфляж и как изменится электрокар

Cupra готовит второе обновление для Born. Прототип уже замечен на дорогах Испании. Внешние перемены стали заметнее, чем раньше. Производитель стремится приблизить стиль к новым моделям. Подробности о переменах пока держатся в секрете.

Электрический хэтчбек Cupra Born, ставший первой полностью электрической моделью бренда, вновь оказался в центре внимания автолюбителей. После первого рестайлинга в 2024 году производитель решил не останавливаться на достигнутом и уже готовит второе обновление, которое должно было выйти в 2026 году. В этот раз перемены обещают быть более продвинутыми, чем раньше.

Как сообщает autoevolution, на дорогах Испании был замечен тестовый экземпляр Cupra Born с тщательно замаскированными передней и задней частями кузова. Черный кузов и плотный камуфляж не скрыли того, что дизайнеры выбрали эволюционный путь развития внешности. Основная задача грядущего рестайлинга, по мнению экспертов, заключается в том, чтобы сделать Born максимально похожим на совершенно новую модель Rava, которая также готовится к выходу.

Судя по снимкам, автомобиль получил полностью переработанные передний и задний бамперы, а также новые фары и фонари. Линии кузова стали более выразительными, а оптика — современнее и технологичнее. В целом обновленный Born выглядит более динамично и агрессивно, что не может не привлечь внимание молодых покупателей и любителей спортивного стиля.

Внутри изменения пока не разглашаются, но возможно появление новых материалов отделки, расширенного набора электронных ассистентов и, возможно, обновленной мультимедийной системы. Cupra традиционно делает ставку на спортивный характер и дизайн, поэтому стоит ждать интересных решений.

Технические характеристики пока держатся в секрете, однако эксперты не исключают новый вариант с увеличенным запасом хода и улучшенной динамикой. Вполне вероятно, что производитель предложит дополнительные возможности для персонализации, чтобы сделать Born еще более привлекательным на фоне конкурентов.

Официальная премьера обновленного Cupra состоится ближе к 2026 году. До этого момента компания продолжит тестировать прототипы на дорогах Европы, постепенно раскрывая новые детали. Следите за новостями, чтобы не пропустить все самое интересное о будущем появлении хэтчбека.

Упомянутые марки: Cupra
