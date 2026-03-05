Возвращение физических элементов управления и свежий облик — что изменилось в Cupra Born 2026

Cupra Born 2026: обновленный электрокар с физическими кнопками и новым дизайном

Cupra Born 2026 после рестайлинга удивляет не только внешностью, но и возвращением физических кнопок на руле. Новая мультимедиа, увеличенный запас хода и мощная версия VZ делают модель заметной на фоне конкурентов. Почему это важно для рынка электромобилей - в нашем материале.

В условиях, когда большинство автопроизводителей массово переводят управление автомобилем на сенсорные панели, Cupra решает пойти против тренда. Обновленный Cupra Born 2026 восстанавливает физические кнопки на рулевом колесе, которые сразу же стали популярными среди современных электромобилей. Это решение - не просто дань ностальгии, это ответ на жалобы водителей, которым не хватает тактильной обратной связи и удобства при управлении на ходу. Подобный шаг может стать началом новых изменений на рынке, когда производители вновь начнут прислушиваться к реальным потребностям пользователей.

Внешность Cupra Born 2026 года также претерпела изменения. Автомобиль получил фирменные треугольные светодиодные фары Matrix, светящуюся эмблему Cupra на корме и новые варианты колесных дисков диаметром 19 и 20 дюймов. Бамперы стали более выразительными, а топ-версия VZ теперь визуально напоминает конкурента — Volkswagen ID.3 GTX.

В салоне, помимо нового руля, появились обновленные дверные карты и увеличенная цифровая приборная панель: теперь ее диагональ составляет 10,25 дюйма вместо прежних 5,3. Центральный экран мультимедиа вырос до 12,9 дюйма и работает на базе Android, что, как ни удивительно, заметно ускорило отклик системы и расширило функционал.

Однако не все элементы управления стали физическими: сенсорные ползунки климат-контроля остались, что может вызвать вопросы у некоторых водителей. В список новых опций вошли аудиосистема Sennheiser с десятью динамиками и современный проекционный дисплей с поддержкой дополненной реальности.

В техническом плане Cupra 2026 года тоже не остался без изменений. Версия VZ теперь развивает 240 кВт (322 л.с.), что позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 5,6 секунды. Запас хода увеличился до 600 км по циклу WLTP, что делает модель одной из самых «дальнобойных» в своем классе.

Производство обновленного Cupra Born по-прежнему организовано на заводе в Цвиккау (Германия). Старт выпуска намечен на второй квартал года, что позволит привлечь первых покупателей уже летом. Такой подход к обновлению модели — с акцентом на производительность и современные технологии — может серьезно повлиять на расстановку сил в сегменте электрических хэтчбеков. Оказывается, даже в мире электромобилей есть место индивидуальности и смелым решениям.