Возвращение физических элементов управления и свежий облик — что изменилось в Cupra Born 2026

5 марта 2026, 17:40
Cupra Born 2026: обновленный электрокар с физическими кнопками и новым дизайном
Cupra Born 2026 после рестайлинга удивляет не только внешностью, но и возвращением физических кнопок на руле. Новая мультимедиа, увеличенный запас хода и мощная версия VZ делают модель заметной на фоне конкурентов. Почему это важно для рынка электромобилей - в нашем материале.
В условиях, когда большинство автопроизводителей массово переводят управление автомобилем на сенсорные панели, Cupra решает пойти против тренда. Обновленный Cupra Born 2026 восстанавливает физические кнопки на рулевом колесе, которые сразу же стали популярными среди современных электромобилей. Это решение - не просто дань ностальгии, это ответ на жалобы водителей, которым не хватает тактильной обратной связи и удобства при управлении на ходу. Подобный шаг может стать началом новых изменений на рынке, когда производители вновь начнут прислушиваться к реальным потребностям пользователей.
Внешность Cupra Born 2026 года также претерпела изменения. Автомобиль получил фирменные треугольные светодиодные фары Matrix, светящуюся эмблему Cupra на корме и новые варианты колесных дисков диаметром 19 и 20 дюймов. Бамперы стали более выразительными, а топ-версия VZ теперь визуально напоминает конкурента — Volkswagen ID.3 GTX.
В салоне, помимо нового руля, появились обновленные дверные карты и увеличенная цифровая приборная панель: теперь ее диагональ составляет 10,25 дюйма вместо прежних 5,3. Центральный экран мультимедиа вырос до 12,9 дюйма и работает на базе Android, что, как ни удивительно, заметно ускорило отклик системы и расширило функционал.
Однако не все элементы управления стали физическими: сенсорные ползунки климат-контроля остались, что может вызвать вопросы у некоторых водителей. В список новых опций вошли аудиосистема Sennheiser с десятью динамиками и современный проекционный дисплей с поддержкой дополненной реальности.
В техническом плане Cupra 2026 года тоже не остался без изменений. Версия VZ теперь развивает 240 кВт (322 л.с.), что позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 5,6 секунды. Запас хода увеличился до 600 км по циклу WLTP, что делает модель одной из самых «дальнобойных» в своем классе.
Производство обновленного Cupra Born по-прежнему организовано на заводе в Цвиккау (Германия). Старт выпуска намечен на второй квартал года, что позволит привлечь первых покупателей уже летом. Такой подход к обновлению модели — с акцентом на производительность и современные технологии — может серьезно повлиять на расстановку сил в сегменте электрических хэтчбеков. Оказывается, даже в мире электромобилей есть место индивидуальности и смелым решениям.
Похожие материалы Купра
-
07.03.2026, 21:08
VanCraft Allterra: Брутальный дом на колесах для тех, кто не ищет компромиссов
VanCraft Allterra - это не просто очередной автодом, а пример того, как современные технологии и продуманный дизайн меняют представление о путешествиях. В условиях растущего спроса на мобильные дома, эта модель выделяется сочетанием проходимости и комфорта, что особенно актуально для тех, кто ищет не компромисс, а максимум возможностей.Читать далее
-
07.03.2026, 20:22
В Европе появится новая батарея BYD Blade 2.0 и сеть зарядок 1500 кВт - вызов для рынка
BYD анонсировал выход второго поколения батареи Blade и запуск сети Flash Charging мощностью 1500 кВт в Европе. Это событие может изменить баланс сил на рынке электромобилей и повлиять на привычные стандарты зарядки. Эксперты уже обсуждают, как новые технологии BYD скажутся на конкуренции и инфраструктуре.Читать далее
-
07.03.2026, 19:16
Lotus Eletre X: новый гибридный кроссовер с необычной силовой установкой и большим запасом хода
Lotus представил долгожданный Eletre X с расширенным запасом хода и неожиданной компоновкой силовой установки. Новинка сочетает в себе высокую мощность и экономичность, что может изменить представление о гибридных кроссоверах. Эксперты уже обсуждают, как это повлияет на рынок SUV в 2026 году.Читать далее
-
07.03.2026, 18:26
Навигация нового поколения: как космические технологии меняют подход к ориентированию на Луне
Современные навигационные системы, вдохновленные автомобильными приложениями, выходят за пределы Земли. Разработка Waze-подобной платформы для Луны может изменить подход к исследованию спутника и повысить безопасность будущих миссий. Почему это важно именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 18:06
Необычный фудтрак в стиле ретро-бумбокса из Китая: новый взгляд на мобильные дома
Китайские инженеры вновь удивили автолюбителей, представив фудтрак в виде огромного бумбокса. Такой подход к мобильному жилью и уличной торговле может изменить представления о компактных домах и коммерческих авто. Почему именно сейчас этот тренд набирает обороты - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.03.2026, 17:08
Aprilia выпускает необычный скутер SR GT: сочетание спорта и приключений
Aprilia расширяет границы привычного, представляя SR GT - скутер, который сочетает в себе черты спортивного мотоцикла и внедорожника. Эта новинка уже вызвала интерес у экспертов и автолюбителей, ведь она может изменить представление о возможностях городских скутеров. Почему SR GT оказался в центре внимания - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.03.2026, 16:39
«Нива» сменит имидж: «АвтоВАЗ» подал заявку на новый товарный знак
АвтоВАЗ официально начал процесс смены фирменного знака Niva, подав заявку на регистрацию нового логотипа. Это решение может повлиять на узнаваемость модели и рынок аксессуаров. Почему производитель решился на такой шаг именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что параллельно зарегистрирован еще один товарный знак.Читать далее
-
07.03.2026, 16:12
Porsche 935RS Tribute: концепт, который возвращает веру в классические моторы
В эпоху массового перехода на электромобили концепт Porsche 935RS Tribute неожиданно напомнил о силе и привлекательности классических бензиновых двигателей. Эксперты обсуждают, почему даже сегодня ICE остается в центре внимания автолюбителей и дизайнеров. Эта история - не просто о рендере, а о трендах и ошибках крупных автоконцернов.Читать далее
-
07.03.2026, 15:16
Независимость от SpaceX: в Германии разработали концепт многоразовой ракеты RLV C5
Немецкие специалисты провели независимый анализ Starship и выдвинули собственную концепцию тяжелой ракеты для Европы. Исследование выявило неожиданные детали о грузоподъемности и эффективности обеих систем. Почему это важно для будущего европейских космических программ - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 13:37
Редкий кемпер для охоты на базе Land Rover Defender 110 выставлен на аукцион
На аукционе появился необычный автодом на базе легендарного Land Rover Defender 110. Машина получила не только жилой модуль, но и серьезные технические доработки. Такой вариант может заинтересовать любителей путешествий и активного отдыха, ведь цена пока остается весьма привлекательной.Читать далее
