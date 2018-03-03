3 марта 2018, 13:34
Cupra построила 680-сильный электрокар e-Racer
Марка Cupra привезет на Женевский автосалон спортивный электрический хэтчбек e-Racer. Стандартная мощность силовой установки электрокара составляет 408 л.с., а пиковая – до 680 сил.
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Cupra e-Racer построен на базе полноприводного хэтчбека Leon TCR. Но благодаря четырем электродвигателям, в отличие от Leon выдает не 350 л.с., а до 680 сил. Кроме того, по сравнению с базовой моделью e-Racer прибавил 300 килограмм массы. А развесовка по осям изменилась с 60:40 у бензинового хэтчбека на 40:60 у электрокара. Передняя подвеска досталась новинке без изменений, а заднюю «многорычажку» для нее разработали специально.
Пока неясно, продолжит ли Cupra трековые испытания электрического e-Racer, или он примеn участие в гонках уже в этом году. Сейчас Seat готовит Leon TCR к выходу на первом этапе чемпионата WTCR, который состоится в апреле. Регламент соревнований ограничивает мощность автомобилей-участников на отметке 350 лошадиных сил.
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