3 марта 2018, 13:34

Cupra построила 680-сильный электрокар e-Racer

Марка Cupra привезет на Женевский автосалон спортивный электрический хэтчбек e-Racer. Стандартная мощность силовой установки электрокара составляет 408 л.с., а пиковая – до 680 сил.
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  Cupra построила 680-сильный электрокар e-Racer Seat Leon Cupra построила 680-сильный электрокар e-Racer Seat Leon Cupra построила 680-сильный электрокар e-Racer Seat Leon Cupra построила 680-сильный электрокар e-Racer Seat Leon Cupra построила 680-сильный электрокар e-Racer
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Компания Seat недавно выделила Cupra в отдельный бренд мощных автомобилей. Первой моделью, выпущенной с шильдиком Cupra, стал кроссовер Ateca. Сейчас марка готова показать второй автомобиль – гоночный электрический хэтбек e-Racer. Все технические подробности обещают рассказать на мотор-шоу в Женеве. Модель станет первым полностью электрическим гоночным автомобилем в мире.

Cupra e-Racer построен на базе полноприводного хэтчбека Leon TCR. Но благодаря четырем электродвигателям, в отличие от Leon выдает не 350 л.с., а до 680 сил. Кроме того, по сравнению с базовой моделью e-Racer прибавил 300 килограмм массы. А развесовка по осям изменилась с 60:40 у бензинового хэтчбека на 40:60 у электрокара. Передняя подвеска досталась новинке без изменений, а заднюю «многорычажку» для нее разработали специально.

Пока неясно, продолжит ли Cupra трековые испытания электрического e-Racer, или он примеn участие в гонках уже в этом году. Сейчас Seat готовит Leon TCR к выходу на первом этапе чемпионата WTCR, который состоится в апреле. Регламент соревнований ограничивает мощность автомобилей-участников на отметке 350 лошадиных сил.
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Seat Leon
Ребят тема такая, на холодную стоит какой то гул из под капота.. Глушу машину и он пропадает.. Что это может быть? У меня предположение что это гидроусилитель.. Может кто знает то подскажите пожалуйста.. если что пишите на почту sukstylist@yandex.ru
Никита
Saludo, Питер! Мы – SEAT
Как вступить в клуб любителей SEAT ??? у меня IBIZA c 2008 года..и менять марку не собираюсь...
Ирина
выбор пал на SEAT Leon
В гараже такого автомобиля нет, хотя мы приглядывались к нему очень долго. На сегодняшний день это одно из самых интересных предложений автомобильного рынка. Если еще не знакомы с этим текстом, смотрите наш обзор SEAT Leon http:// seat.110km.ru/ testdrives/ seatleontest.html Там почти все, что мы можем ...
m7th
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Cupra построила 680-сильный электрокар e-Racer
{{material_122640}}Компания Seat недавно выделила Cupra в отдельный бренд мощных автомобилей. Первой моделью, выпущенной с шильдиком Cupra, стал кроссовер Ateca. Сейчас марка готова показать второй автомобиль – гоночный электрический хэтбек e-Racer. Все технические подробности обещают рассказать на мотор-шоу в Женеве. Модель станет первым полностью электрическим гоночным автомобилем в мире.Cupra e-Racer построен на базе полноприводного хэтчбека Leon TCR. Но благодаря четырем электродвигателям, в отличие от Leon выдает не 350 л.с., а до 680 сил. Кроме того, по сравнению с базовой моделью e-Racer прибавил 300 килограмм массы. А развесовка по осям изменилась с 60:40 у бензинового хэтчбека на 40:60 у электрокара. Передняя подвеска досталась новинке без изменений, а заднюю «многорычажку» для нее разработали специально.Пока неясно, продолжит ли Cupra трековые испытания электрического e-Racer, или он примеn участие в гонках уже в этом году. Сейчас Seat готовит Leon TCR к выходу на первом этапе чемпионата WTCR, который состоится в апреле. Регламент соревнований ограничивает мощность автомобилей-участников на отметке 350 лошадиных сил.
2018-03-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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