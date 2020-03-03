3 марта 2020, 09:17
Cupra представила серийный кроссовер Formentor
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Фото: Seat
Кроссовер Formentor стал первой собственной моделью марки Cupra, независимой от Seat. Вышедшие ранее Cupra Ateca и Cupra Leon представляли собой «заряженные» версии одноименных автомобилей Seat.
Фото: Seat
Фото: Seat
Фото: Seat
Фото: Seat
Фото: Seat
Фото: Seat
Фото: Seat
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От представленного год назад одноименного концепт-кара серийный Formentor практически не отличается. Лишь на корме изменилась форма диффузора и графика задних фонарей. Салон идентичен недавнему Cupra Leon: такая же архитектура передней панели и отделка. В оснащение входит цифровая «приборка», 12-дюймовый тачскрин медиасистемы и мульти-руль с кнопками запуска двигателя и переключения ездовых режимов.
Под капотом Cupra Formentor работает 2,0-литровый бензиновый турбомотор, выдающий 310 л.с. и 400 Нм. Двигатель сочетается с «роботом» и системой полного привода 4Drive с муфтой на задней оси. Гибридная версия Formentor eHybrid получила 1,4-литровый турбомотор TSI (150 л.с., 250 Нм), 6-ступенчатый «преселектив» со встроенным электродвигателем (115 л.с.) и батарею емкостью 13 кВт-ч. Суммарная отдача гибридной установки составляет 245 сил и 400 Нм пикового момента. Дальность хода на чистом электричестве – 50 км. В салонах европейских дилеров кроссовер Cupra Formentor появится в четвертом квартале 2020 года. В России ни Seat, ни Cupra официально не продаются.
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21.02.2020, 00:46
Тест Seat Leon ST: за старшего
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Цитата:| Кому: Александр СПРАВИЛИСЬ С ПРОБЛЕМОЙ ХОЛОСТЫХ У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА
Ребят тема такая, на холодную стоит какой то гул из под капота.. Глушу машину и он пропадает.. Что это может быть? У меня предположение что это гидроусилитель.. Может кто знает то подскажите пожалуйста.. если что пишите на почту sukstylist@yandex.ru
Куплен у нас в 2006г.Кроме замены масла и фильтров ничегоне делалось, хотя проидено под100000км.А форсунки так все зависит от качестватоплива
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