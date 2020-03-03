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3 марта 2020, 09:17

Cupra представила серийный кроссовер Formentor

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Фото: Seat
Кроссовер Formentor стал первой собственной моделью марки Cupra, независимой от Seat. Вышедшие ранее Cupra Ateca и Cupra Leon представляли собой «заряженные» версии одноименных автомобилей Seat.
Cupra представила серийный кроссовер Formentor

Фото: Seat

Cupra представила серийный кроссовер Formentor

Фото: Seat

Cupra представила серийный кроссовер Formentor

Фото: Seat

Cupra представила серийный кроссовер Formentor

Фото: Seat

Cupra представила серийный кроссовер Formentor

Фото: Seat

Cupra представила серийный кроссовер Formentor

Фото: Seat

Cupra представила серийный кроссовер Formentor

Фото: Seat

Cupra представила серийный кроссовер Formentor
Cupra представила серийный кроссовер Formentor
Cupra представила серийный кроссовер Formentor
Cupra представила серийный кроссовер Formentor
Cupra представила серийный кроссовер Formentor
Cupra представила серийный кроссовер Formentor
Cupra представила серийный кроссовер Formentor
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Новый кроссовер назван в честь самого северного мыса Майорки. Cupra Formentor построен на фирменной «фольксвагеновской» платформе MQB. Его габаритные размеры довольно близки к Volkswagen Tiguan: длина – 4 450 мм, ширина – 1 839 мм, высота – 1 511 мм, колесная база – 2 680 мм. Объем багажника – 450 литров. Задняя подвеска – многорычажная, амортизаторы – электронноуправляемые, колесные диски – 19-дюймовые, а спереди установлены тормоза Brembo.

От представленного год назад одноименного концепт-кара серийный Formentor практически не отличается. Лишь на корме изменилась форма диффузора и графика задних фонарей. Салон идентичен недавнему Cupra Leon: такая же архитектура передней панели и отделка. В оснащение входит цифровая «приборка», 12-дюймовый тачскрин медиасистемы и мульти-руль с кнопками запуска двигателя и переключения ездовых режимов.

Под капотом Cupra Formentor работает 2,0-литровый бензиновый турбомотор, выдающий 310 л.с. и 400 Нм. Двигатель сочетается с «роботом» и системой полного привода 4Drive с муфтой на задней оси. Гибридная версия Formentor eHybrid получила 1,4-литровый турбомотор TSI (150 л.с., 250 Нм), 6-ступенчатый «преселектив» со встроенным электродвигателем (115 л.с.) и батарею емкостью 13 кВт-ч. Суммарная отдача гибридной установки составляет 245 сил и 400 Нм пикового момента. Дальность хода на чистом электричестве – 50 км. В салонах европейских дилеров кроссовер Cupra Formentor появится в четвертом квартале 2020 года. В России ни Seat, ни Cupra официально не продаются.

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Форум Seat Cordoba
Цитата:| Кому: Александр СПРАВИЛИСЬ С ПРОБЛЕМОЙ ХОЛОСТЫХ У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА
СЕРГЕЙ
Форум Seat Leon
Ребят тема такая, на холодную стоит какой то гул из под капота.. Глушу машину и он пропадает.. Что это может быть? У меня предположение что это гидроусилитель.. Может кто знает то подскажите пожалуйста.. если что пишите на почту sukstylist@yandex.ru
Никита
Форум Seat Altea
Куплен у нас в 2006г.Кроме замены масла и фильтров ничегоне делалось, хотя проидено под100000км.А форсунки так все зависит от качестватоплива
Konrad
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Cupra представила серийный кроссовер Formentor
{{material_129032}}Новый кроссовер назван в честь самого северного мыса Майорки. Cupra Formentor построен на фирменной «фольксвагеновской» платформе MQB. Его габаритные размеры довольно близки к Volkswagen Tiguan: длина – 4 450 мм, ширина – 1 839 мм, высота – 1 511 мм, колесная база – 2 680 мм. Объем багажника – 450 литров. Задняя подвеска – многорычажная, амортизаторы – электронноуправляемые, колесные диски – 19-дюймовые, а спереди установлены тормоза Brembo.От представленного год назад одноименного концепт-кара серийный Formentor практически не отличается. Лишь на корме изменилась форма диффузора и графика задних фонарей. Салон идентичен недавнему Cupra Leon: такая же архитектура передней панели и отделка. В оснащение входит цифровая «приборка», 12-дюймовый тачскрин медиасистемы и мульти-руль с кнопками запуска двигателя и переключения ездовых режимов.Под капотом Cupra Formentor работает 2,0-литровый бензиновый турбомотор, выдающий 310 л.с. и 400 Нм. Двигатель сочетается с «роботом» и системой полного привода 4Drive с муфтой на задней оси. Гибридная версия Formentor eHybrid получила 1,4-литровый турбомотор TSI (150 л.с., 250 Нм), 6-ступенчатый «преселектив» со встроенным электродвигателем (115 л.с.) и батарею емкостью 13 кВт-ч. Суммарная отдача гибридной установки составляет 245 сил и 400 Нм пикового момента. Дальность хода на чистом электричестве – 50 км. В салонах европейских дилеров кроссовер Cupra Formentor появится в четвертом квартале 2020 года. В России ни Seat, ни Cupra официально не продаются.
2020-03-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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