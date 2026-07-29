Платформа MQB Evo и мотор от Formentor: Terramar VZ5 получит легендарный «пятигоршковый» турбо

29 июля 2026, 14:36
Cupra Terramar готовит версию с мотором Audi Sport - первые подробности
Cupra Terramar готовит версию с мотором Audi Sport - первые подробности
Cupra Terramar может получить мощный 2,5-литровый турбомотор Audi Sport, что способно изменить расстановку сил в сегменте компактных кроссоверов. Эксперты отмечают, что такой шаг укрепит позиции бренда на рынке и привлечет внимание поклонников динамичных авто.
Появление на тестах загадочной версии Cupra Terramar вызвало бурное обсуждение среди поклонников марки и экспертов. Причина проста: если слухи подтвердятся, кроссовер получит тот же 2,5-литровый турбированный пятицилиндровый двигатель, что и Formentor VZ5. Такой мотор — редкость для сегмента, и его появление в Terramar может серьезно изменить взгляды на рынок.
Судя по снимкам с Нюрбургринга, прототип внешне почти не отличается от стандартной версии Terramar. Передний бампер, воздухозаборники, спойлер и даже колеса выглядят привычно. Однако внимательные наблюдатели заметили четыре выхлопные трубы под задним бампером - явный намек на спортивный потенциал. Впрочем, пока выхлопная система не повторяет диагональную компоновку, как в Formentor VZ5, что может привести к раннему этапу тестирования.
Если Cupra действительно оснастит Terramar мотором Audi Sport, характеристики впечатляющие: 385 л.с., 480 Нм крутого момента и полный привод с семиступенчатым DSG. Для сравнения, Formentor VZ5 разгоняется до 100 км/ч за 4,2 секунды, максимальная скорость ограничена 250 км/ч. Это делает новинку быстрее даже старого Audi RS Q3 с аналогичным двигателем.
Технически такой апгрейд вполне реален: Terramar и Formentor построены на платформе одной MQB Evo, которую используют и другие модели Volkswagen Group — от Audi Q3 и A3 до Skoda Superb и VW Golf Mk8. Эта интеграция мощного агрегата позволяет Cupra конкурировать с премиальными брендами.
Подобные эксперименты с платформами и моторами уже обсуждались в автомобильной среде. Например, в материале о первом ресурсе двигателя и трансмиссии УАЗ «Буханка» эксперты проанализировали, как унификация агрегатов влияет на надежность и стоимость обслуживания . В случае с Cupra Terramar ставка делается не только на мощность, но и на узнаваемость, что может привлечь новую аудиторию к бренду.
Пока официальной информации о дате выхода и окончательных характеристиках нет, но если Cupra доведет проект до конца, Terramar VZ5 станет одним из самых интересных предложений в своем классе. Для российского рынка это может быть особенно актуально: сочетание динамики, полного привода и узнаваемого дизайна, способно заинтересовать тех, кто ищет не просто кроссовер, а автомобиль с характером. Важно помнить, что подобные версии часто выпускаются ограниченным тиражом, а это значит, что спрос на них может быть высоким уже на старте продаж.
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