1 февраля 2018, 17:29

Cupra выросла до суббренда Seat

Компания Seat объявила о создании нового суббренда Cupra. До сих пор шильдик Cupra красовался только на «горячих» версиях ее моделей. Теперь все они войдут в модельный ряд нового бренда мощных автомобилей. Публичный дебют Cupra состоится весной на автосалоне в Женеве.
^
Cupra выросла до суббренда Seat Seat Leon
Ранее мы писали
Seat устроил своему «горячему» хэтчбеку Leon Cupra необычное испытание. Автомобиль решили сравнить по скорости ...
Читать далее
Первыми примерят новый логогип Cupra «заряженные» версии 300-сильных хэтчбека Leon и кроссовера Ateca. Издание Autocar наглядно продемонстрировало, как будет смотреться новый бейдж Cupra на радиаторе Seat Ateca. Незадолго до Женевского мотор-шоу новинки покажут 22 февраля на специальной презентации.
По замыслу руководства Seat, пришло время дать Cupra возможность обрести собственную душу и собственную ДНК. Превращение Cupra в отдельную марку добавит Seat еще одно измерение. Модельный ряд нового бренда пополнят не только уже существующие автомобили Seat, но и абсолютно новые разработки. Например, компания уже подала в патентное бюро заявку на регистрацию названий Bolero, Salsa и Tango. Ранее публике показывали одноименные концепт-кары.
Seat долгое время позиционировался как «молодежный» бренд автоконцерна Volkswagen Group. Акцент делали на мощности и эмоциях. В последние годы марка нацелилась на умных молодых покупателей, вооруженных разнообразными гаджетами. Seat переключил внимание на дизайн и технологии, а также расширил линейку за счет кроссоверов Ateca и Arona.
Шильдик Cupra появился на автомобилях Seat в 1996 году. Изначально слово Cupra произошло в результате соединения слов «Cup Racing». Так испанский автопроизводитель отметил победу 2-литрового хэтчбека Ibiza в Чемпионате мира по ралли. Логотип нового суббренда сделали цвета меди (на латыни cuprum – медь).
Новинки и концепт кары Сеат Леон

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Seat Leon
Ребят тема такая, на холодную стоит какой то гул из под капота.. Глушу машину и он пропадает.. Что это может быть? У меня предположение что это гидроусилитель.. Может кто знает то подскажите пожалуйста.. если что пишите на почту sukstylist@yandex.ru
Никита
Saludo, Питер! Мы – SEAT
Как вступить в клуб любителей SEAT ??? у меня IBIZA c 2008 года..и менять марку не собираюсь...
Ирина
выбор пал на SEAT Leon
В гараже такого автомобиля нет, хотя мы приглядывались к нему очень долго. На сегодняшний день это одно из самых интересных предложений автомобильного рынка. Если еще не знакомы с этим текстом, смотрите наш обзор SEAT Leon http:// seat.110km.ru/ testdrives/ seatleontest.html Там почти все, что мы можем ...
m7th
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Seat Автомудрость Seat АвтоПитер Seat Дизайн и тюнинг Seat Новинки и концепт кары Seat Новости и акции автосалонов Seat Автосалоны и дилеры марки Seat Аренда и прокат авто марки Seat Автоклубы и форумы автозавчастей марки Seat Автосервисы и магазины автозапчастей марки Seat
Главные материалы
Помощник в деле: ТОП-5 седанов для бизнесменов
Вспоминаем итальянскую «точку» Fiat Punto
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Seat Leon
Объявления о продаже Seat Leon
Рейтинг по классам
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 19 моделей
Класс А Exclusive
Mitsubishi i-MiEV и еще 2 модели
Класс А
Suzuki Ignis и еще 26 моделей
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 41 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Cupra выросла до суббренда Seat
{{material_122380}}Первыми примерят новый логогип Cupra «заряженные» версии 300-сильных хэтчбека Leon и кроссовера Ateca. Издание Autocar наглядно продемонстрировало, как будет смотреться новый бейдж Cupra на радиаторе Seat Ateca. Незадолго до Женевского мотор-шоу новинки покажут 22 февраля на специальной презентации.По замыслу руководства Seat, пришло время дать Cupra возможность обрести собственную душу и собственную ДНК. Превращение Cupra в отдельную марку добавит Seat еще одно измерение. Модельный ряд нового бренда пополнят не только уже существующие автомобили Seat, но и абсолютно новые разработки. Например, компания уже подала в патентное бюро заявку на регистрацию названий Bolero, Salsa и Tango. Ранее публике показывали одноименные концепт-кары.Seat долгое время позиционировался как «молодежный» бренд автоконцерна Volkswagen Group. Акцент делали на мощности и эмоциях. В последние годы марка нацелилась на умных молодых покупателей, вооруженных разнообразными гаджетами. Seat переключил внимание на дизайн и технологии, а также расширил линейку за счет кроссоверов Ateca и Arona.Шильдик Cupra появился на автомобилях Seat в 1996 году. Изначально слово Cupra произошло в результате соединения слов «Cup Racing». Так испанский автопроизводитель отметил победу 2-литрового хэтчбека Ibiza в Чемпионате мира по ралли. Логотип нового суббренда сделали цвета меди (на латыни cuprum – медь).
2018-02-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Белгородская область Курган Самарская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG