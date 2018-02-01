1 февраля 2018, 17:29
Cupra выросла до суббренда Seat
Компания Seat объявила о создании нового суббренда Cupra. До сих пор шильдик Cupra красовался только на «горячих» версиях ее моделей. Теперь все они войдут в модельный ряд нового бренда мощных автомобилей. Публичный дебют Cupra состоится весной на автосалоне в Женеве.
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По замыслу руководства Seat, пришло время дать Cupra возможность обрести собственную душу и собственную ДНК. Превращение Cupra в отдельную марку добавит Seat еще одно измерение. Модельный ряд нового бренда пополнят не только уже существующие автомобили Seat, но и абсолютно новые разработки. Например, компания уже подала в патентное бюро заявку на регистрацию названий Bolero, Salsa и Tango. Ранее публике показывали одноименные концепт-кары.
Seat долгое время позиционировался как «молодежный» бренд автоконцерна Volkswagen Group. Акцент делали на мощности и эмоциях. В последние годы марка нацелилась на умных молодых покупателей, вооруженных разнообразными гаджетами. Seat переключил внимание на дизайн и технологии, а также расширил линейку за счет кроссоверов Ateca и Arona.
Шильдик Cupra появился на автомобилях Seat в 1996 году. Изначально слово Cupra произошло в результате соединения слов «Cup Racing». Так испанский автопроизводитель отметил победу 2-литрового хэтчбека Ibiza в Чемпионате мира по ралли. Логотип нового суббренда сделали цвета меди (на латыни cuprum – медь).
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24.04.2014, 16:07
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05.01.2014, 11:35
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Отзывы по теме
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Как вступить в клуб любителей SEAT ??? у меня IBIZA c 2008 года..и менять марку не собираюсь...
В гараже такого автомобиля нет, хотя мы приглядывались к нему очень долго. На сегодняшний день это одно из самых интересных предложений автомобильного рынка. Если еще не знакомы с этим текстом, смотрите наш обзор SEAT Leon http:// seat.110km.ru/ testdrives/ seatleontest.html Там почти все, что мы можем ...
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