Американский Curtiss Autoplane 1919 года - как инженер мечтал объединить авто и самолет

Автор: Мария Степанова

13 мая 2026, 20:12

Curtiss Autoplane: первый опыт создания автомобиля, который мог взлететь

Curtiss Autoplane стал одним из самых необычных экспериментов в истории техники. В начале XX века инженеры пытались создать транспорт, способный ездить по дорогам и подниматься в небо. Почему этот проект до сих пор вызывает интерес у экспертов и что он изменил в подходе к разработке летающих машин - разбираемся в материале.

История Curtiss Autoplane — это не просто рассказ о необычном транспортном средстве, а пример того, как смелые инженерные идеи могут опережать своё время. В 1917 году американский конструктор Гленн Кертисс представил прототип, который должен был объединить возможности автомобиля и самолёта. В эпоху, когда авиация только начинала набирать обороты, подобные проекты казались фантастикой, но именно такие эксперименты закладывали фундамент для будущих инноваций.

Главная особенность Curtiss Autoplane заключалась в его конструкции: к классическому кузову автомобиля были добавлены крылья, хвостовое оперение и съёмный винт на носу. Машина оснащалась 100-сильным двигателем V8, что по тем временам считалось весьма мощным решением. Максимальная скорость достигала 105 км/ч, однако полноценного полёта добиться не удалось — аппарат лишь кратковременно отрывался от земли, подпрыгивая на скорости. Несмотря на это, сам факт появления такого прототипа стал важным шагом для всей отрасли.

Инженеры столкнулись с множеством технических сложностей: аэродинамика, вес конструкции, надёжность креплений — всё это требовало новых подходов и расчётов. Curtiss Autoplane не стал серийной машиной, но его появление вдохновило целое поколение изобретателей на поиски решений для создания летающих автомобилей. Сегодня этот проект рассматривается как символ инженерной смелости и попытки выйти за рамки привычного.

Современные эксперты отмечают, что именно такие ранние эксперименты позволили сформировать представление о возможностях гибридного транспорта. Curtiss Autoplane стал отправной точкой для десятков последующих проектов, многие из которых уже в XXI веке приблизились к реализации мечты о машине, способной и ездить, и летать. В истории техники этот прототип занимает особое место — как напоминание о том, что прогресс невозможен без риска и экспериментов.

