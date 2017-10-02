2 октября 2017, 18:41
Cверхзвуковой автомобиль покажут уже в октябре
Силовая установка с отдачей 135 000 л. с. – в такое верится с трудом. Тем не менее, машину с аналогичной «начинкой» обещают показать уже в этом месяце. Речь идет о знаменитом проекте Bloodhound SSC.
Сверхзвуковой автомобиль проедет по британскому аэродрому Ньюки-Корнуолл. В состав силовой установки автомобиля входит реактивный двигатель Rolls-Royce от истребителя Eurofighter Typhoon. Также «начинка» предполагает гибридный ракетный мотор, который будет запускаться только после 1046 км/ч, и 5-литровый наддувный агрегат V8 от Jaguar, ответственный исключительно за перекачку топлива.
Максимальная скорость 6-тонного транспортного средства составит 1600 км/ч, что в 1,4 раза больше скорости звука. Правда, такой показатель сможет действовать чуть меньше минуты.
В настоящий момент самой быстрой машиной считается реактивная Thrust SSC. Она способна разогнаться до 1227,667 км/ч.
Плюсы и минусы
|Реактивные автомобили доставят в любую точку быстро.
|Безопасность их вызывает сомнения.
|Транспорт для тех, кто боится летать.
|Стоимость таких машин окажется слишком высокой.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Спасибо, буду знать, что это признаки переизбытка железа.
| Кому: nikita. А он не обиделся?Может лучше было купить сертификат?
У меня Нокиа-люмия.
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