2 октября 2017, 18:41

Cверхзвуковой автомобиль покажут уже в октябре

Силовая установка с отдачей 135 000 л. с. – в такое верится с трудом. Тем не менее, машину с аналогичной «начинкой» обещают показать уже в этом месяце. Речь идет о знаменитом проекте Bloodhound SSC.
^

Сверхзвуковой автомобиль проедет по британскому аэродрому Ньюки-Корнуолл. В состав силовой установки автомобиля входит реактивный двигатель Rolls-Royce от истребителя Eurofighter Typhoon. Также «начинка» предполагает гибридный ракетный мотор, который будет запускаться только после 1046 км/ч, и 5-литровый наддувный агрегат V8 от Jaguar, ответственный исключительно за перекачку топлива.

Максимальная скорость 6-тонного транспортного средства составит 1600 км/ч, что в 1,4 раза больше скорости звука. Правда, такой показатель сможет действовать чуть меньше минуты.

В настоящий момент самой быстрой машиной считается реактивная Thrust SSC. Она способна разогнаться до  1227,667 км/ч.

Плюсы и минусы
Реактивные автомобили доставят в любую точку быстро.Безопасность их вызывает сомнения.
Транспорт для тех, кто боится летать.Стоимость таких машин окажется слишком высокой.
Не согласны с нашими выводами? Напишите свое мнение

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
У какого какая вода на даче?
Спасибо, буду знать, что это признаки переизбытка железа.
Alex098
Что можно подарить другу?
| Кому: nikita. А он не обиделся?Может лучше было купить сертификат?
Alex098
Какой у вас смартфон?
У меня Нокиа-люмия.
Alex098
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Audi Q5: упрямый премиум
Как протекают продажи флагманского Lifan Murman
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 23 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Toyota Fortuner и еще 44 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Cверхзвуковой автомобиль покажут уже в октябре
Сверхзвуковой автомобиль проедет по британскому аэродрому Ньюки-Корнуолл. В состав силовой установки автомобиля входит реактивный двигатель Rolls-Royce от истребителя Eurofighter Typhoon. Также «начинка» предполагает гибридный ракетный мотор, который будет запускаться только после 1046 км/ч, и 5-литровый наддувный агрегат V8 от Jaguar, ответственный исключительно за перекачку топлива. Максимальная скорость 6-тонного транспортного средства составит 1600 км/ч, что в 1,4 раза больше скорости звука. Правда, такой показатель сможет действовать чуть меньше минуты. В настоящий момент самой быстрой машиной считается реактивная Thrust SSC. Она способна разогнаться до  1227,667 км/ч.
2017-10-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Омск Ставрополь Нижний Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG