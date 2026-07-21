Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

21 июля 2026, 15:29

Цвета суппортов Nissan: как оттенок указывает на уровень тормозной системы

Цвета суппортов Nissan: как оттенок указывает на уровень тормозной системы

Язык цвета: как Nissan кодирует технические характеристики в окраске суппортов

Цвета суппортов Nissan: как оттенок указывает на уровень тормозной системы

Nissan использует цвета тормозных суппортов не только для дизайна, но и для обозначения характеристик тормозной системы. Это помогает быстро понять, на что способен автомобиль, и отличить базовые версии от спортивных. Такой подход становится все актуальнее на фоне роста интереса к деталям комплектаций.

Nissan использует цвета тормозных суппортов не только для дизайна, но и для обозначения характеристик тормозной системы. Это помогает быстро понять, на что способен автомобиль, и отличить базовые версии от спортивных. Такой подход становится все актуальнее на фоне роста интереса к деталям комплектаций.

В последние годы автопроизводители всё чаще используют элементы экстерьера для передачи технической информации о своих моделях. Одним из таких инструментов стали тормозные суппорты: их цвет у Nissan давно перестал быть просто дизайнерским решением и превратился в своеобразный «язык» для знатоков.

В отличие от многих других брендов, где окраска суппортов служит лишь украшением, у Nissan каждый оттенок содержит конкретную информацию о типе тормозной системы и уровне производительности. Это позволяет даже неспециалисту быстро понять, насколько серьёзные тормоза установлены на конкретной версии автомобиля.

Базовые модификации, например большинство комплектаций Nissan Z, оснащаются серебристыми суппортами. Такой вариант рассчитан на повседневную эксплуатацию и не предполагает экстремальных нагрузок. Для тех, кто ценит динамику, предусмотрены красные суппорты — это уже алюминиевые четырёхпоршневые механизмы Akebono, которые устанавливаются на версию Z Performance и некоторые другие модификации. Они заметно крупнее и эффективнее, а их цвет — это не просто украшение, а чёткий сигнал о спортивном потенциале.

Интересно, что даже среди красных суппортов есть различия: у Nissan Z NISMO используется более агрессивный дизайн, а сами механизмы рассчитаны на ещё более высокие нагрузки. Они комплектуются двухкомпонентными роторами, частично заимствованными у GT-R. Для таких суппортов применяется специальная термостойкая краска, выдерживающая экстремальные температуры.

Золотой цвет — это уже уровень Brembo. Впервые такие суппорты появились на классическом R34 GT-R в 1999 году, а затем перекочевали на GT-R R35. Золотые суппорты всегда означают фирменные тормоза Brembo, которые сразу выделяют автомобиль среди других.

Самые редкие — жёлтые суппорты. Они устанавливаются исключительно на топовые версии с карбон-керамическими тормозами, например на GT-R NISMO и GT-R Track Edition. По словам менеджера по продукту Nissan Дерека Крамера, жёлтая краска не выгорает даже при нагреве свыше 1000 градусов Цельсия, что особенно важно для трековых заездов.

В отдельных случаях встречаются и другие варианты: например, в лимитированных сериях, таких как GT-R-50 от Italdesign, использовались красные суппорты Brembo, а на Z Proto Spec — жёлтые Akebono. Это подчёркивает индивидуальность и эксклюзивность таких автомобилей.

Для российского рынка подобная система маркировки может быть полезна при выборе подержанных машин: по цвету суппортов можно быстро определить, действительно ли перед вами спортивная версия и какие именно тормоза на ней установлены. Кроме того, это влияет на выбор запчастей и обслуживание, ведь далеко не все детали взаимозаменяемы между разными модификациями.

Подобная цветовая иерархия встречается не только у Nissan, но и у некоторых других производителей, однако японская марка была одной из первых, кто внедрил столь чёткую систему. Это помогает автолюбителям ориентироваться в комплектациях и не ошибаться при покупке или обслуживании.

В целом, цвет суппортов у Nissan — это не просто элемент стиля, а важная подсказка для тех, кто хочет получить максимум информации о возможностях автомобиля ещё до того, как сядет за руль. Такой подход, вероятно, будет способствовать росту интереса к деталям и индивидуализации даже среди массовых моделей.

Упомянутые модели: Nissan GT-R (от 6 050 000 Р)
Упомянутые марки: Nissan
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