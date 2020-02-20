20 февраля 2020, 13:49
Цветовая гамма Lada Xray пополнится новым оттенком
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АвтоВАЗ регулярно обновляет цветовые палитры своих моделей. В Сети появилась фотография вседорожного хэтчбека Lada Xray Cross, выкрашенного в новый яркий оттенок. Первые автомобили уже сошли с конвейера.
Фото: Валерий Карташов / Российская газета
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В палитре АвтоВАЗа уже есть три синих оттенка. Семейство Lada Granta и внедорожник Lada 4x4 красят эмалью «Голубая планета», для Lada Vesta недавно выпустили цвет «Дайвинг», а для Lada Largus – серебристый «Лазурно-синий». Можно предположить, что доплата за новый «Лазурит» составит стандартные для Lada Xray 12 000 рублей.
Сейчас выбор цветов для Lada Xray Cross ограничен семью оттенками. В палитру входят: белый «Ледниковый», красный «Огненно-красный», серо-бежевый «Серый базальт», золотисто-охристый «Янтарь», светло-коричневый «Пума», черный «Черная жемчужина» и серебристый «Платина». Для Lada Xray предлагают на один цвет меньше, в ее в гамме нет «Янтаря».
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
1500 тысячи вариаторных х-ray за пол года это явный "успех". Особенно если сравнить со всеми однотипными моделями хёндэ-киа: солярис, рио, крета, которых продают в год по 300 тысяч и 2/ 3 из них или 200 тысяч на классических автоматах. Т.е. за пол года хёндэ-киа продают 100 тысяч машин на автомате, аналогичных ...
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