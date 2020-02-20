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20 февраля 2020, 13:49

Цветовая гамма Lada Xray пополнится новым оттенком

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АвтоВАЗ регулярно обновляет цветовые палитры своих моделей. В Сети появилась фотография вседорожного хэтчбека Lada Xray Cross, выкрашенного в новый яркий оттенок. Первые автомобили уже сошли с конвейера.
Цветовая гамма Lada Xray пополнится новым оттенком

Фото: Валерий Карташов / Российская газета

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В распоряжении журналистов «Российской газеты» оказалась фотография нового ярко-синего вседорожного хэтчбека Lada Xray Cross. По информации издания, серийное производство автомобилей в новом цвете стартовало на Волжском автозаводе 18 февраля. В ближайшее время в гамме на официальном сайте должен появиться еще один оттенок «металлик» под названием «Лазурит». 

В палитре АвтоВАЗа уже есть три синих оттенка. Семейство Lada Granta и внедорожник Lada 4x4 красят эмалью «Голубая планета», для Lada Vesta недавно выпустили цвет «Дайвинг», а для Lada Largus – серебристый «Лазурно-синий». Можно предположить, что доплата за новый «Лазурит» составит стандартные для Lada Xray 12 000 рублей.

Сейчас выбор цветов для Lada Xray Cross ограничен семью оттенками. В палитру входят: белый «Ледниковый», красный «Огненно-красный», серо-бежевый «Серый базальт», золотисто-охристый «Янтарь», светло-коричневый «Пума», черный «Черная жемчужина» и серебристый «Платина». Для Lada Xray предлагают на один цвет меньше, в ее в гамме нет «Янтаря».


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Xray
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
Дмитрий
Lada Xray Cross с вариатором продается лучше, чем ожидалось
1500 тысячи вариаторных х-ray за пол года это явный "успех". Особенно если сравнить со всеми однотипными моделями хёндэ-киа: солярис, рио, крета, которых продают в год по 300 тысяч и 2/ 3 из них или 200 тысяч на классических автоматах. Т.е. за пол года хёндэ-киа продают 100 тысяч машин на автомате, аналогичных ...
Глеб
Продажи Lada Xray падают третий месяц подряд – и вот почему
"...возлагают надежду на вседорожную Cross-верю", в какого вы верите? Непонятно. Когда напишите, прочитайте сначала сами.
андрей
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Цветовая гамма Lada Xray пополнится новым оттенком
{{material_127395}}В распоряжении журналистов «Российской газеты» оказалась фотография нового ярко-синего вседорожного хэтчбека Lada Xray Cross. По информации издания, серийное производство автомобилей в новом цвете стартовало на Волжском автозаводе 18 февраля. В ближайшее время в гамме на официальном сайте должен появиться еще один оттенок «металлик» под названием «Лазурит». В палитре АвтоВАЗа уже есть три синих оттенка. Семейство Lada Granta и внедорожник Lada 4x4 красят эмалью «Голубая планета», для Lada Vesta недавно выпустили цвет «Дайвинг», а для Lada Largus – серебристый «Лазурно-синий». Можно предположить, что доплата за новый «Лазурит» составит стандартные для Lada Xray 12 000 рублей.Сейчас выбор цветов для Lada Xray Cross ограничен семью оттенками. В палитру входят: белый «Ледниковый», красный «Огненно-красный», серо-бежевый «Серый базальт», золотисто-охристый «Янтарь», светло-коричневый «Пума», черный «Черная жемчужина» и серебристый «Платина». Для Lada Xray предлагают на один цвет меньше, в ее в гамме нет «Янтаря».
2020-02-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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