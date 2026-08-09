Складной монстр для российских дорог: Cyberbike Fat 500W на 500 Вт с запасом хода 60 км

9 августа 2026, 15:09
Cyberbike Fat 500W: складной электрофэтбайк с мотором 500 Вт и запасом хода до 60 км
Cyberbike Fat 500W: складной электрофэтбайк с мотором 500 Вт и запасом хода до 60 км
Складной электрофэтбайк Cyberbike Fat 500W сочетает мощный мотор Bafang, аккумулятор Samsung 36V 13AH и дисковые тормоза. Модель выделяется проходимостью и практичностью, что особенно актуально для российских условий.
Российский рынок электровелосипедов продолжает расти, и появление Cyberbike Fat 500W - еще одно подтверждение этой тенденции. Модель ориентирована на тех, кто ищет универсальный транспорт для города, не желая жертвовать комфортом или надежностью.
Cyberbike Fat 500W отличается сочетанием мощного мотора Bafang на 500 Вт и аккумулятора Samsung 36V 13AH, что обеспечивает запас хода до 60 км и скорость 30 км/ч. Складная рама и компактные 20-дюймовые колеса с широкой резиной позволяют легко перевозить велосипед в багажнике автомобиля или хранить его дома. Передняя амортизационная вилка с регулировкой жесткости и дисковые тормоза TECTRO делают поездки безопасными и комфортными даже на сложных участках.
Практичность конструкции подразумевает складной руль, педали и ручку для переноски. Велосипед рассчитан на нагрузку до 110 кг, легкосъемный багажник позволяет перевозить большие сумки или хранить детское сиденье. Полуступенчатая трансмиссия SHIMANO TOURNEY обеспечивает плавное переключение передач, что важно для езды в разных режимах.
В сегменте складных электровелосипедов с акцентом на проходимость, Cyberbike Fat 500W конкурирует с такими моделями, как Yokamura Apache. Кстати, о возможных вариантах складных электровелосипедов с широкими колесами и дальним запасом хода можно узнать из материала о Yokamura Apache , где подробно разбираются плюсы и минусы подобных решений.
Cyberbike Fat 500W может заинтересовать не только любителей активного отдыха, но и тех, кто ищет альтернативу автомобилю для поездок по городу. Вседорожная резина, полноразмерные алюминиевые крылья и прочная складная рама делают модель универсальной для разных случаев использования. Важно отметить, что наличие сервисной поддержки и большого ассортимента запчастей снижает риски при эксплуатации, а программа лояльности Eltreco создает дополнительные стимулы для покупок. В целом Cyberbike Fat 500W выглядит как сбалансированное решение для российских условий, где надежность и практичность часто оказываются важными модными опциями.
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