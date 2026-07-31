Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

31 июля 2026, 14:16

Cyclomer: французский велосипед-амфибия, который не смог пересечь Сену

Cyclomer: французский велосипед-амфибия, который не смог пересечь Сену

Провал 1932 года: почему велосипед-амфибия Cyclomer утонул в Сене за 10 минут

Cyclomer: французский велосипед-амфибия, который не смог пересечь Сену

В 1932 году во Франции пытались создать уникальный велосипед-амфибию Cyclomer, способный двигаться по суше и воде. Этот эксперимент стал показательным примером того, как инженерные просчеты могут перечеркнуть самые амбициозные идеи. Сегодня опыт Cyclomer актуален для всех, кто интересуется необычными транспортными решениями.

В 1932 году во Франции пытались создать уникальный велосипед-амфибию Cyclomer, способный двигаться по суше и воде. Этот эксперимент стал показательным примером того, как инженерные просчеты могут перечеркнуть самые амбициозные идеи. Сегодня опыт Cyclomer актуален для всех, кто интересуется необычными транспортными решениями.

Весной 1932 года на набережной Парижа собрались зеваки, чтобы увидеть своими глазами необычное изобретение - велосипед-амфибию Cyclomer. Конструктор обещал, что аппарат без труда преодолеет городские мостовые, плавно войдет в воду и пересечет Сену. Однако реальность оказалась суровее расчетов.

Идея совместить велосипед и лодку казалась логичной для Франции 1930-х годов, где автомобили были роскошью, а велосипеды - обыденностью. Цикломер представлял собой обычную стальную раму с большими полыми поплавками и педальным приводом на гребном винте. На бумаге все выглядело идеально: запасы плавучести и прочности выдерживали вес взрослого человека, но фактически, огромные поплавки мешали маневрировать даже на суше, а на воде устройство быстро теряло устойчивость.

Как только заднее колесо оторвалось от берега, возникла главная проблема: центр тяжести оказался слишком большим, а метацентрическая высота - отрицательной. Любое движение седока приводило к опасному крену, и велосипед превращался в неустойчивый маятник. Попытки разогнуться закончились тем, что боковые понтоны погрузились слишком поздно, и аппарат едва не перевернулся. Вместо испытания плавного движения пришлось балансировать, чтобы не оказаться в воде.

Управление на воде оказалось практически невозможным: переднее колесо с поплавком не реагировало на повороты руля, а слабый гребной винт не справился с сопротивлением. Ветер делал цикломер совершенно неуправляемым, и аппарат дрейфовал на реке, пока испытуемого не вытащили на берег с помощью багров. Планы по массовому производству амфибий рухнули, а инвесторы быстро потеряли интерес к проекту.

История Cyclomer наглядно показала, что простое объединение разных видов транспорта без учета эргономики и физики окружающей среды приводит к провалу. Современные водные велосипеды строятся по принципу катамарана с низкой посадкой, что обеспечивает устойчивость и управляемость. Кстати, попытка создать необычные транспортные решения предпринималась и в других странах: например, советский грузовик ЯАЗ-210 тоже стал символом инженерных экспериментов, о чем подробно рассказывается в материалах о влиянии ЯАЗ-210 на техническое обслуживание медицинской техники .

Сегодня оригинальный цикломер можно увидеть только на архивных фотографиях. Его неудачи очевидны: даже самые смелые идеи требуют тщательной обработки деталей. 

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