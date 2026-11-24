24 ноября 2026, 10:41
Какой мотоцикл в СССР стоил дороже тысячи рублей и считался символом престижа
Какой мотоцикл в СССР стоил дороже тысячи рублей и считался символом престижа
CZ 350 стоил больше тысячи рублей, а мотоциклов из Чехословакии привозили мало. Мощность достигала 23 л.с., скорость - 130 км/ч. Владельцы ценили уверенность на дороге и комфорт.
На шоссе CZ 350 мог разогнаться до 130 км/ч. При объеме двигателя 344 см3 мощность составляла 23 л.с.; на высокой скорости мотоцикл сохранял уверенное поведение.
В послевоенной Чехословакии производство мотоциклов распределили между несколькими предприятиями. Ранние 350-кубовые машины выпускали на базе бывшего завода Ogar, а их конструкция опиралась на шасси Jawa Pérák 250 с подвеской обоих колес. Прототип двухтактного двухцилиндрового двигателя появился в 1946 году, публичная премьера состоялась в 1947-м, проверочная серия началась в 1948 году. В историческом обзоре Motoveterán klub Ogar приводит для этой ранней модели двигатель воздушного охлаждения объемом 343,5 см³ и мощностью 12 л.с.; общий выпуск ранней серии оценивается примерно в 3000 мотоциклов.
Перед поворотом водитель мог рассчитывать на хорошие тормоза. На плавной дуге «Чезет» точно следовал выбранной траектории. Скорость и управляемость заметно усиливали его привлекательность для владельцев.
Покупка требовала немалых денег. Цена CZ 350 превышала тысячу рублей. Даже покупателю, который уже отложил нужную сумму, иногда приходилось ждать: мотоциклов из Чехословакии привозили мало.
Доступность зависела и от связей. Знакомства могли помочь с покупкой, хотя за них порой приходилось платить заметно больше объявленной цены. Больше шансов приобрести «Чезет» было у детей высокопоставленных чиновников и в семьях с партийными связями.
В поездках имели значение и эксплуатационные параметры. Бак вмещал 13 литров, расход составлял около шести литров на 100 км. С такими показателями до следующей заправки можно было проехать примерно 200 километров.
Для поездки вдвоем необходимо было учитывать допустимую нагрузку. При собственной массе 170 килограммов мотоцикл мог перевозить до 160 килограммов вместе с водителем и пассажиром. На сиденье хватало места для двоих, поэтому в долгой дороге пассажиру не приходилось теснить водителя.
На разбитом асфальте передняя вилка плавно проходила неровности, а подвеска смягчала удары. Добротная сборка помогала избежать срыва поездок из-за поломок. В СССР «Чезет» считался одним из самых надежных мотоциклов.
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