Да это же огнедышащий разрушитель машин или самое странное транспортное средство в мире
Робозавр – 28-тонный механический Т-Рекс
Этот металлический зверь является самым большим в мире роботом-динозавром. Его вес 28 тонн, он способен перекусить своими огромными зубами бочку с пивом и разорвать на части легковой автомобиль. А еще он умеет изрыгать пламя!
При этом робозавр вполне себе компактный и практичный. Может не настолько, как «Тойота Камри», но все-таки. Он может сгруппироваться так, чтобы легко поместиться в кузов большого грузовика. Так он путешествует по стране.
Сколько стоит огнедышащий монстр
На его создание ушло целых 20 лет. Неудивительно, что кабина управления робозавра выглядит настолько устаревшей – никаких тебе сенсорных дисплеев, сплошь кнопки и тумблеры!
Робот умеет двигаться вперед и назад, а еще поворачиваться. Кабина оператора, управляющего колесным монстром, находится в голове робозавра, попасть в нее не так-то просто. Учитывая вес – 28 тонн металла – и сроки его строительства, подсчитать точную стоимость сложно. По словам владельца только около 2 млн долларов ушло на то, чтобы робозавр «ожил» и стал настоящим огнедышащим чудовищем.
Как он устроен
Роботом управляет оператор, зовут его Адам. Вместе с робозавром они колесят по разным выставкам. В кабине управления у оператора для каждой руки предусмотрены свои кнопки. Одни отвечают за движения робота, другие за его мощные челюсти и самое главное – двуступенчатый механизм для испускания пламени из ноздрей. Оператор отвечает за эту крайне опасную опцию и следит, чтобы огонь никому и ничему не навредил.
Главное развлечение, которое робозавр и Адам устраивают для публики – это уничтожение машин. Робозавтр кромсает их огромными зубами и рвет на части своими мощными «лапами». Довольно зрелищно и пугающе.
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