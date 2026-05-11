Если шанс у Dacia Duster на российском рынке: цена стала выше 3 млн, а мотор — трёхцилиндровый — стоит ли овчинка выделки

Dacia Duster нового поколения: полный привод, 131 л.с. и неожиданная цена

В Россию начали завозить новый Dacia Duster с полным приводом и современным оснащением, но стоимость вызывает вопросы. Почему популярный кроссовер теперь стоит дороже конкурентов и что изменилось в его конструкции - разбираемся в деталях.

Появление нового Dacia Duster на российском рынке стало неожиданностью. После ухода Renault казалось, что третье поколение популярного кроссовера в Россию не попадет, но благодаря «серым» поставкам модель всё же добралась, хотя уже под брендом Dacia и с заметно изменившейся ценой.

Главная интрига — стоимость. За Duster третьего поколения просят от 3,5 до 3,7 миллиона рублей, что стало шоком для автомобиля, всегда славившегося доступностью. Под капотом теперь трехцилиндровый турбомотор 1,2 л на 131 л.с. в сочетании только с механической коробкой передач. Раньше Дастер ценили за простоту, надежность и разумную цену, но теперь баланс сместился.

В России Dacia Duster поставляется из Франции. В Европе модель появилась еще в 2024 году на современной платформе CMF-B, пришедшей на смену устаревшей B0. Габариты почти прежние: длина 4343 мм, ширина 1813 мм, высота 1616 мм, колесная база — 2657 мм. На фоне китайских конкурентов дизайн кроссовера выглядит консервативно.

В экстерьере выделяются светодиодная оптика, интегрированные ходовые огни, черные матовые накладки, рейлинги и 18-дюймовые литые диски. Зеркала имеют подогрев и электропривод, в некоторых комплектациях предусмотрен обогрев лобового стекла. Революции во внешности не произошло.

Внутри — тканевая отделка, кожаный руль с подогревом, регулируемое по высоте водительское сиденье и бесключевой доступ. Между передними креслами — два подстаканника, подлокотник и шайба выбора режимов движения. Цифровая панель и 10,1-дюймовый экран мультимедиа с шестью динамиками создают ощущение современности, но управление подогревами вынесено в сенсорный экран.

На втором ряду по-прежнему тесновато, но есть три подголовника, розетка 12В, разъемы для зарядки и складывающаяся спинка 60/40. Багажник вмещает 456 литров, а со сложенными сиденьями — до 1548 литров. Под полом — докатка, электропривода пятой двери нет даже в топ-версии.

В оснащение входят фронтальные, боковые подушки и шторки безопасности, системы помощи при старте и спуске, контроль полосы и слепых зон, круиз-контроль, адаптивное освещение, камеры кругового обзора и датчики парковки. Передняя подвеска — МакФерсон, задняя — многорычажная. Дорожный просвет — 217 мм. Тормоза спереди дисковые вентилируемые, а сзади — барабанные, что выглядит спорно для современного кроссовера.

Стоимость нового Dacia Duster в России — 3,5–3,7 млн рублей. За эти деньги раньше можно было взять версию с двухлитровым бензиновым или 1,5-литровым дизельным мотором, а теперь предлагают только трехцилиндровый турбо и «механику». На рынке есть более доступные и мощные аналоги, что делает покупку Duster неочевидной. Тем не менее, полный привод и обновленная платформа остаются его главными козырями.