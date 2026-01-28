Не прошли мимо: мало кто знает, почему Dacia делает ставку на классические универсалы вместо кроссоверов

28 января 2026, 08:00
Dacia готовит универсал нового поколения с увеличенным клиренсом
Румынский бренд Dacia, входящий в состав Renault, расширяет линейку и готовит к выпуску универсал с увеличенным дорожным просветом. Модель ориентирована на семьи, которым не по душе кроссоверы и внедорожники. В чем особенности новинки и почему производитель идет против тренда - разбираемся в материале.
Рынок семейных автомобилей в Европе переживает не самые простые времена: кроссоверы и внедорожники вытесняют классические универсалы, которые еще недавно считались эталоном практичности. Однако Dacia, известная своей прагматичностью и вниманием к реальным потребностям покупателей, решила сменить курс. Компания готовит к выпуску новый универсал с увеличенным клиренсом, который, по задумке, должен стать альтернативой для тех, кто ценит традиционные ценности и не хочет переплачивать за модные форматы.
Как стало известно, румынский производитель, входящий в альянс Renault, активно работает над расширением продуктов своей линейки. Новая модель, пока не получившая официального названия, уже не раз попадала в объективы фотошпионов. Судя по всему, речь идет о классическом универсале, у которого более высокий дорожный просвет и, возможно, обвес по периметру кузова. Такой подход позволяет совместить преимущества вместительного багажника.
В последние годы Dacia добилась впечатляющих результатов на европейском рынке. Модели бренда пользуются спросом благодаря простоте, надежности и доступной цене. Новый универсал, по мнению экспертов, должен укрепить позиции марки среди семейных покупателей, которые не хотят идти на компромисс между комфортом и практичностью. В условиях, когда большинство производителей выпускают кроссоверы, решение Dacia выглядит смелым и даже немного провокационным.
Интересно, что компания не раскрывает всех технических подробностей о будущей новинке. Однако можно предположить, что в основе универсала окажется проверенная платформа, а производство будет включать как бензиновые, так и, возможно, гибридные варианты. Внешний вид автомобиля, судя по шпионским снимкам, сочетает в себе узнаваемые черты Dacia с элементами, характерными для современных универсалов повышенной проходимости. Это может быть интересно тем, кто ищет универсальное решение для города и дачи.
Пока остается загадкой, когда именно состоится премьера нового универсала Dacia. По неофициальной информации, дебют может пройти уже в первые месяца года, а продажа стартует до конца года. В любом случае появление таких моделей на рынке способно изменить расстановку сил в сегменте семейных автомобилей и привлечь внимание тех, кто устал от однообразия кроссоверов. Dacia снова доказывает, что идти против перемен – не всегда проигрышная стратегия.
