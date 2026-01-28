Не прошли мимо: мало кто знает, почему Dacia делает ставку на классические универсалы вместо кроссоверов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

28 января 2026, 08:00

Dacia готовит универсал нового поколения с увеличенным клиренсом

Dacia готовит универсал нового поколения с увеличенным клиренсом

Не прошли мимо: мало кто знает, почему Dacia делает ставку на классические универсалы вместо кроссоверов

Dacia готовит универсал нового поколения с увеличенным клиренсом

Румынский бренд Dacia, входящий в состав Renault, расширяет линейку и готовит к выпуску универсал с увеличенным дорожным просветом. Модель ориентирована на семьи, которым не по душе кроссоверы и внедорожники. В чем особенности новинки и почему производитель идет против тренда - разбираемся в материале.

Румынский бренд Dacia, входящий в состав Renault, расширяет линейку и готовит к выпуску универсал с увеличенным дорожным просветом. Модель ориентирована на семьи, которым не по душе кроссоверы и внедорожники. В чем особенности новинки и почему производитель идет против тренда - разбираемся в материале.

Рынок семейных автомобилей в Европе переживает не самые простые времена: кроссоверы и внедорожники вытесняют классические универсалы, которые еще недавно считались эталоном практичности. Однако Dacia, известная своей прагматичностью и вниманием к реальным потребностям покупателей, решила сменить курс. Компания готовит к выпуску новый универсал с увеличенным клиренсом, который, по задумке, должен стать альтернативой для тех, кто ценит традиционные ценности и не хочет переплачивать за модные форматы.

Как стало известно, румынский производитель, входящий в альянс Renault, активно работает над расширением продуктов своей линейки. Новая модель, пока не получившая официального названия, уже не раз попадала в объективы фотошпионов. Судя по всему, речь идет о классическом универсале, у которого более высокий дорожный просвет и, возможно, обвес по периметру кузова. Такой подход позволяет совместить преимущества вместительного багажника.

В последние годы Dacia добилась впечатляющих результатов на европейском рынке. Модели бренда пользуются спросом благодаря простоте, надежности и доступной цене. Новый универсал, по мнению экспертов, должен укрепить позиции марки среди семейных покупателей, которые не хотят идти на компромисс между комфортом и практичностью. В условиях, когда большинство производителей выпускают кроссоверы, решение Dacia выглядит смелым и даже немного провокационным.

Интересно, что компания не раскрывает всех технических подробностей о будущей новинке. Однако можно предположить, что в основе универсала окажется проверенная платформа, а производство будет включать как бензиновые, так и, возможно, гибридные варианты. Внешний вид автомобиля, судя по шпионским снимкам, сочетает в себе узнаваемые черты Dacia с элементами, характерными для современных универсалов повышенной проходимости. Это может быть интересно тем, кто ищет универсальное решение для города и дачи.

Пока остается загадкой, когда именно состоится премьера нового универсала Dacia. По неофициальной информации, дебют может пройти уже в первые месяца года, а продажа стартует до конца года. В любом случае появление таких моделей на рынке способно изменить расстановку сил в сегменте семейных автомобилей и привлечь внимание тех, кто устал от однообразия кроссоверов. Dacia снова доказывает, что идти против перемен – не всегда проигрышная стратегия.

Упомянутые марки: Dacia, Hyundai
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Дачия, Хендай

Похожие материалы Дачия, Хендай

Кроссовер Tenet T9: старт производства на калужском заводе в 2026 году
Новый Haval Dargo выходит на российский рынок
Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калуга Ленинградская область Пенза
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться