Автор: Мария Степанова

25 мая 2026, 19:13

Dacia Logan удивил на «24 часах Нюрбургринга 2026»: борьба с фаворитами и мем года

Как бюджетный седан стал героем гонки и почему его обсуждают больше, чем GT3 и Ферстаппена

На «24 часах Нюрбургринга» 2026 года Dacia Logan команды Ollis Garage Racing неожиданно оказался в центре внимания, превратившись в символ выносливости и народного любимца. Почему этот скромный седан обсуждают больше, чем топовые GT3 - в нашем материале.

В 2026 году на классической гонке «24 часа Нюрбургринга» внимание общественности неожиданно переключилось с привычных фаворитов на скромный Dacia Logan команды Ollis Garage Racing. На фоне заводских гигантов вроде Mercedes-AMG, Porsche, BMW и Audi этот бюджетный седан стал настоящим открытием, превратившись в символ стойкости и народного признания.

Автомобиль с номером 301 выступал в младшем классе, где главная задача — не победа, а само участие и финиш на одной из самых сложных трасс мира. Машину подготовила небольшая частная команда, использовавшая агрегаты от более мощных Renault, но сохранившая узнаваемый облик Logan. Главная интрига заключалась не в скорости, а в невероятной борьбе: за сутки гонки седан пережил десять обгонов со стороны GT3, хаос после разлива масла, технические сбои, штрафы и даже потерю переднего левого колеса за три часа до финиша.

Несмотря на все испытания, механики Ollis Garage Racing сумели вернуть Logan на трассу, и автомобиль всё же увидел клетчатый флаг. Итог — 107-е место из 159 стартовавших экипажей, что выглядит особенно впечатляюще на фоне сходов более мощных и опытных соперников. Этот результат быстро стал объектом дискуссий в соцсетях и среди зрителей.

Особую популярность Dacia Logan принесла серия вирусных роликов, где маломощный седан несколько поворотов удерживал за собой Mercedes-AMG GT3 от команды Verstappen Racing. Этот эпизод мгновенно разошёлся по интернету, превратив Logan в гоночный мем и символ противостояния «маленьких» и «больших» в автоспорте. Эта современная история напоминает, что даже на фоне технологических гигантов место для подвига остаётся за каждой из сторон.

Для российских автолюбителей история Dacia Logan на «24 часах Нюрбургринга» может служить прекрасной иллюстрацией того, что даже бюджетные и простые машины способны удивлять в самых сложных условиях. Этот пример показывает: выносливость, грамотная подготовка и командный дух порой значат больше, чем громкость громких имён. В условиях, когда многие ориентируются на дорогие бренды, Logan доказывает: главное — не статус, а умение дойти до финиша вопреки всему.

Любопытно, что феномен выносливости и неожиданных героев автоспора не нов — ранее мы уже разбирали, как нестандартные автомобили удивляют экспертов и публику.

Упомянутые модели: Dacia Logan
Упомянутые марки: Dacia, Renault, Mercedes, Porsche, BMW, Audi
