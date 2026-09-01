Самый доступный электрокар на подходе: чем удивят новые Sandero и Sandero Stepway?

1 сентября 2026, 13:39
Dacia Sandero 2028: электроверсия и гибриды на платформе CMF-B
Dacia Sandero 2028: электроверсия и гибриды на платформе CMF-B
Dacia Sandero готовится к масштабному обновлению: в 2028 году модель впервые появится в полностью электрическом исполнении. При этом бензиновые версии не исчезнут, а станут экологичнее. Что изменится для покупателей и почему этот шаг важен именно сейчас - разбираемся в деталях.
Для российских автолюбителей новость о грядущем обновлении Dacia Sandero может стать настоящим сигналом перемен на рынке доступных автомобилей. В условиях, когда электрификация становится неотъемлемой частью автомобильной индустрии, появление бюджетной модели с электротягой открывает новые возможности для широкой аудитории.
Как сообщает Российская Газета, Dacia Sandero следующего поколения дебютирует в 2028 году и впервые получит полностью электрическую версию. При этом бензиновые модификации останутся в линейке, но будут доработаны с учетом современных экологических требований. Такой подход позволит сохранить привычную доступность модели, одновременно предлагая покупателям выбор между традиционными и инновационными технологиями.
Интересно, что Dacia Sandero станет первым автомобилем Renault Group, который будет выпускаться как с бензиновыми, так и с электрическими силовыми установками. Представители британского офиса марки подтвердили, что в гамме останется и кросс-версия Dacia Sandero Stepway. Она получит усиленный обвес, прочные рейлинги и увеличенный клиренс, что особенно актуально для российских дорог.
Вместо новой архитектуры AmpR, используемой для Renault 4, Renault 5 и будущего Renault Twingo, инженеры выбрали проверенную платформу CMF-B. Она будет адаптирована под гибридные и электрические силовые агрегаты. Это решение позволяет снизить стоимость производства и сохранить привлекательную цену для конечного потребителя. По информации Российская Газета, рассматривается вариант установки дефорсированной гибридной системы от Renault Clio, что может сделать Sandero еще более универсальным.
Вице-президент Dacia по маркетингу Франк Маротт отметил, что главная задача - сохранить статус самой доступной модели в сегменте электромобилей. По его словам, команда ищет баланс между функциональностью и ценой, чтобы сделать электромобиль реальностью для массового покупателя. Генеральный директор Dacia Катрин Адт добавила, что компания работает над созданием единой платформы для всех легковых моделей, что упростит производство и ускорит внедрение новых технологий.
Важной особенностью может стать использование натрий-ионных аккумуляторов. Они уступают литий-ионным по емкости и массе, но выигрывают в цене, безопасности и стабильности работы при разных температурах. Такой подход позволит снизить стоимость электромобиля и сделать его более привлекательным для покупателей в регионах с суровым климатом.
Дизайн нового поколения Sandero также претерпит изменения. Для моделей с ДВС сохранится классическая передняя часть, а электроверсии получат более обтекаемую решетку радиатора и утопленные дверные ручки. Клиренс у электрических модификаций может быть немного ниже, что улучшит аэродинамику и увеличит запас хода.
Стоит отметить, что стремление к универсальному дизайнерскому языку - не единственная тенденция на рынке. Например, недавно на рынке появился гибридный кроссовер, который также ориентирован на массового потребителя и предлагает уникальное сочетание мощности и комфорта. Подробнее о таких тенденциях можно узнать в материале о ключевых особенностях нового гибридного SUV.
Для справки: Dacia Sandero - одна из самых популярных моделей в Европе, известная своей простотой и надежностью. В России аналогичная модель продавалась под брендом Renault. Переход на электротягу и гибридные технологии может не только укрепить позиции марки на рынке, но и задать новый стандарт для бюджетных автомобилей. Если проект будет реализован в заявленные сроки, Sandero станет одним из самых доступных электромобилей в своем классе, что особенно актуально на фоне роста цен и ужесточения экологических норм.
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