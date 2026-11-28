28 ноября 2026, 23:48
Dacia Sandero стал лидером продаж в Европе благодаря доступной цене
Dacia Sandero стал лидером продаж в Европе благодаря доступной цене
В 2025 году Dacia Sandero стал самым продаваемым автомобилем Европы, хотя занял лишь 1,8% рынка. В Германии базовая версия стоит 13 790 евро - менее половины цены Volkswagen Golf, но предлагается без кондиционера.
Европейский рынок новых автомобилей за последние годы заметно подорожал: средняя стоимость машины выросла примерно на 40%. Многие производители свернули выпуск микролитражек, включая Citroen C1 и Volkswagen UP. На этом фоне Dacia Sandero третьего поколения заняла первое место в общеевропейском рейтинге регистраций по итогам 2025 года, опередив Tesla Model Y.
В Германии базовый Sandero стоит 13 790 евро, тогда как стартовая цена Volkswagen Golf составляет 30 210 евро — примерно в 2,2 раза дороже. Golf крупнее и качественнее отделан, но для покупателя, которому нужен компактный автомобиль без переплат, разница в цене ощутима. К немецкой цене добавляется около 1000 евро за доставку со склада дилеру. За 13 790 евро покупатель получает простую комплектацию с литровым мотором без кондиционера. Для ориентира: в прайс-листах на декабрь 2025 года Sandero TCe 100 Essential оценивался в 13 590 евро, а прежняя базовая версия SCe 65 Essential — в 12 790 евро.
Третье поколение Sandero представлено в 2020 году на платформе CMF-B, родственной Renault Clio; эту же основу используют Logan и Jogger. Длина — 4102 мм, колесная база — 2604 мм, объем багажника — 410 литров. Базовая версия использует трехцилиндровый турбомотор 1,0 литра мощностью 100 лошадиных сил с шестиступенчатой механикой. Более дорогие модификации получили турбомотор 1,2 литра: 114 лошадиных сил на бензине и 120 на газе, с механикой или «роботом» с двумя сцеплениями. Гибрид за 21 090 евро включает атмосферный мотор 1,8 литра и два электромотора суммарной мощностью 155 лошадиных сил.
Российским водителям Logan и Sandero знакомы: ранее эти модели собирали в стране, а узлы и комплектации адаптировали к местным условиям. Машины ценили за неприхотливость и надежность, обслуживание обходилось недорого. Российский рынок не остался без родственной модели: Лада Искра построена на той же платформе, что и Sandero третьего поколения.
Euro NCAP присвоила Sandero две звезды: за защиту взрослых — 70%, за защиту детей — 72 %, за защиту пешеходов — 41%, за системы безопасности — 42%. Экономия заметна и в оснащении: вместо отдельной мультимедийной системы предусмотрен пластиковый отсек с креплением для смартфона, а приложение заменяет экран.
В 2025 году модель впервые заняла первое место в общеевропейском рейтинге регистраций, опередив Tesla Model Y; в тройку лидеров Sandero входила с 2021 года. Dacia заявляет, что Sandero была самой продаваемой легковой моделью Европы среди частных клиентов каждый год с 2017-го. В 2025 году в Европе продали 13,25 миллионов новых автомобилей, из них 237 461 пришелся на Sandero — первое место с долей рынка 1,8 %.
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